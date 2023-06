Encara que el soroll submarí pot arribar a matar directament un cetaci, el més habitual és que els sotmeti a un estrès crònic que els fa més vulnerables a qualsevol altre impacte. Tursiops és una entitat que estudia aquest problema.

Fins a quin punt el soroll submarí afecta els cetacis?

El soroll que fem es concentra més en les baixes freqüències, que és on més se senten els vaixells. Aquestes baixes freqüències tenen una capacitat de dispersió molt elevada i afecten més unes espècies que unes altres. El rorqual comú, per exemple, emet a freqüències baixíssimes i una marsopa ho fa a freqüències més altes. Aquest soroll crònic, encara que no sigui un impacte letal per si mateix, provoca un grau d’estrès elevat i fa que aquests animals siguin més sensibles a altres impactes. És com si tu tens una ferida i si, a més, estàs en una situació d’estrès pel que sigui, aquesta ferida veurà multiplicada la possibilitat d’infecció.

Aquest soroll pot arribar a ocasionar la mort directa en alguns casos?

Una prospecció sísmica per buscar hidrocarburs [es fan potents detonacions submarines] sí que pot ser letal si enxampa un animal a una determinada distància. Un sonar militar sí que pot provocar reaccions de fugida que causin la mort directa d’animals de busseig profund.

Pot ser eficaç reduir la velocitat de navegació?

Reduint la velocitat, no només reduiríem el soroll, sinó també el risc de col·lisions amb cetacis. A mesura que es vagin botant nous vaixells, es pot demanar a la indústria que faci dissenys més eficients. De fet, que un vaixell faci molt soroll a vegades és senyal d’un mal funcionament del vaixell. A més, hi ha una miríada de vaixells grans que podrien ser de vela. Cristiano Ronaldo, per exemple, no navega en un veler. El problema és que fem servir el mar com si fos una autopista.

L’altre gran problema són les col·lisions de vaixells amb cetacis...

Els vaixells grans són els que causen mortalitats més elevades. No és el mateix xocar amb un veler de 12 metres que va a sis nusos que fer-ho amb un iot de 25 metres que va a 30 nusos o amb un ferri de 120 metres a 24 nusos. La possibilitat de ferides letals augmenta amb la velocitat i l’eslora. Els estudis científics fixen uns llindars en què hi ha un canvi molt pronunciat en la corba de supervivència en cas de col·lisió, i són els 10 nusos i els 90 metres d’eslora. Això no vol dir que un vaixell més lent o més petit no pugui matar també un animal. En la nostra última expedició, n’hem vist dos.