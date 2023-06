El soroll inunda l’oceà. Les anades i vingudes dels vaixells, les prospeccions a la recerca d’hidrocarburs o la instal·lació d’aerogeneradors en alta mar generen un estrident so que embogeix el fons marí. És un xivarri que afecta molts peixos i cetacis, els obliga a desplaçar-se a altres llocs o els condemna a vagar perduts per la immensitat del mar. Això és així perquè aquest soroll impedeix que aquests animals puguin comunicar-se, i d’això depèn la seva reproducció i alimentació, a part dels danys directes que pateixen en els casos més extrems. Les conseqüències del soroll són ingents, cosa que ha portat un grup de científics a alertar sobre els seus impactes i a oferir solucions.

Per fer-se una idea de com es transmet el so sota l’aigua, els científics afirmen que, amb l’instrumental adequat, es pot sentir des d’Europa com els vaixells entren i surten del port de Nova York, a milers de quilòmetres de distància.

Una de les alternatives per reduir l’incessant so que l’home ha portat a les profunditats del mar és reduir un 11% la velocitat dels vaixells. «Els vaixells són la principal font de soroll, però amb aquest petit gest podríem reduir moltíssim el soroll», afirma José Antonio Díaz, membre del consorci Saturn i tècnic de la Plataforma Oceànica de Canàries (Plocan). La Plocan és un dels 20 centres que treballen en el projecte europeu Saturn (Developing Solutions to Underwater Radiated Noise), que fa tres que anys que investiga solucions per mitigar el soroll subaquàtic.

El projecte, liderat per la Fundació de Ciències d’Irlanda i organitzat per University College Cork, involucra un gran consorci de participants de la UE, amb 20 socis en 10 països europeus, i té un equip interdisciplinari integrat per experts acústics, biòlegs marins i enginyers marítims.

La majoria de vaixells naveguen a velocitats d’entre 20 i 24 nusos, i reduir un 11% la seva velocitat suposaria que haguessin de desplaçar-se a una velocitat d’entre 18 i 21 nusos, suficient per mitigar gran part del problema acústic. «Malgrat el que es pot suposar, els vaixells no generen soroll pel seu motor, sinó per les seves hèlixs», fa ressaltar Díaz.

En concret, les hèlixs, en girar, formen bombolles que, en explotar, generen aquest incessant so que turmenta la vida marina. I encara que abaixar la velocitat és la solució més viable a curt termini, els investigadors del projecte Saturn creuen que també es podria evitar gran part del soroll si es modifiqués la «forma de l’hèlix, perquè formés menys quantitat de bombolles», com insisteix l’investigador.

Reduir la velocitat de les embarcacions també pot tenir altres avantatges. Ja ho va posar de manifest el 2019 la consultora Reynolds Environmental Sustainability Consultants (RESC), que va estimar que reduir la velocitat dels vaixells en un 20% podria fer disminuir el seu consum de combustible més d’un 24%. Això, a més de disminuir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, reduiria la contaminació acústica en un 67% i les morts de cetacis a causa de col·lisions amb vaixells en un 78%, segons aquest informe.

I és que una de les grans amenaces que tenen catxalots, caps d’olla i balenes són els xocs amb vaixells mentre es desplacen pel mar. Els danys poden variar des d’una simple esgarrapada fins a la total mutilació o mort de l’animal, sovint de manera lenta i dolorosa.

«Sordesa permanent o temporal»

Hi ha grans diferències als oceans quant a nivells de soroll. «Comparem les zones verges, sense cap mena de contaminació acústica, i aquelles amb més activitat econòmica i de transport marítim», destaca Díaz. Entre totes dues zones hi havia una diferència de 10.000 vegades més soroll. «És una barbaritat», apunta l’investigador del projecte Saturn.

En comparació, seria com passar d’estar en un camp on només es poden sentir els sons de la naturalesa a aparcar al costat d’un reactor a punt d’enlairar-se. A Espanya, la zona més afectada és la de l’estret de Gibraltar, que travessen uns 300 vaixells cada dia. És a dir, un cada cinc minuts.

«El soroll submarí afecta totes les espècies», fa ressaltar José Antonio Díaz. I és que, històricament, s’ha posat el focus en els grans mamífers, com ara cetacis i dofins. No és estrany, perquè la seva comunicació es fa per mitjà de sons. Per a ells hi ha dos possibles impactes: un de físic, que els pot causar sordesa permanent o temporal, i un altre de comunicació, perquè el «soroll se sobreposa» als seus diàlegs.

Això els impedeix sentir-se, per la qual cosa acaben allunyant-se de la resta del seu grup o perduts a la deriva. Però no són els únics afectats. La resta de peixos també tendeixen a fugir dels llocs molt sorollosos, i això afecta tant els ecosistemes (que perden un de les seves baules) com les activitats humanes, com la pesca.

«El soroll és un problema poc conegut i és el moment de plantejar solucions», destaca Díaz. «Cal avançar i determinar amb més precisió les mesures que cal prendre», sentencia.