Galleda d’aigua freda sobre les expectatives d’una ràpida retallada dels pesticides a la UE. El ministre espanyol d’Agricultura, Luis Planas, va assegurar aquest dilluns que serà «molt difícil» que la Unió Europea aconsegueixi un acord sobre el projecte legislatiu per reduir l’ús de <strong>pesticides</strong> abans del final de l’actual legislatura comunitària. Les pròximes eleccions al Parlament Europeu (PE) se celebraran del 6 al 9 de juny del 2024. Espanya assumirà aquest mateix estiu la presidència comunitària.

«Serà molt difícil tancar, honestament, en aquesta legislatura, l’acord sobre un tema tan complex», va declarar el polític espanyol a la seva arribada a la reunió de ministres d’Agricultura de la UE que se celebra a Luxemburg, en la qual tractaran el reglament per reduir l’ús de pesticides.

El juny de l’any passat, la Comissió Europea va presentar una proposta per obligar a reduir en un 50% l’ús de plaguicides químics a la Unió Europea per al 2030, cosa que es traduirà en objectius nacionals diferents, en funció de la situació de partida de cada Estat membre.

L’Executiu comunitari no va tenir en compte les conseqüències de la invasió russa d’Ucraïna en l’agricultura al presentar aquesta proposta, i per això el desembre passat els estats membre van sol·licitar a la Comissió elaborar una nova anàlisi d’impacte.

«Estem esperant l’informe d’impacte complementari sol·licitat pel Consell [els estats membre]. L’esperem per a la primera setmana del mes de juliol», va indicar Planas.

De fet, va avançar que en la pròxima reunió de ministres d’Agricultura de la UE, al juliol, ja sota presidència espanyola, es mantindrà un debat sobre la qüestió.

La proposta no decaurà, diu el ministreFins i tot si l’Eurocambra i els estats membre, colegisladors de la Unió, no aconsegueixen un acord sobre l’expedient legislatiu abans del final de la legislatura, Planas va negar que la proposta acabi decaient.

«Tant el pacte verd com la [estratègia] ‘De la granja a la taula’, quant als seus objectius, jo crec que la Unió Europea com a tal els subscriu i, evidentment, Espanya els subscriu», va assumir.

Alhora, Planas va fer referència al que passa al Parlament Europeu, on el Partit Popular Europeu està manifestant el seu rebuig respecte a determinats expedients relacionats amb el Pacte Verd Europeu.

«Al Parlament Europeu hi ha una gran polèmica política. Els ministres no podem ser aliens a aquesta situació que hi ha al Parlament Europeu, però sí que és la nostra obligació i l’obligació de la presidència espanyola anar avançant en tots els elements que es puguin fer en relació amb una proposta que és d’un gran impacte des del punt de vista productiu, però també molt tècnica», va assenyalar.

«Ens queda bastanta feina. ¿Quina és la meva pretensió? Sota la presidència espanyola, avançar també des del punt de vista tècnic i polític» en el dossier, va expressar el ministre.

Planas va admetre que durant la presidència sueca del Consell de la UE «s’ha pogut avançar bastant quant al tractament integrat, als tractaments integrats, donant-li un element de flexibilitat que ens sembla important».

«Subscrivim plenament l’objectiu de reducció de la utilització de fitosanitaris, però és veritat que aquest procés l’hem de portar a terme de manera rigorosa i també amb un calendari que ens permeti que els que l’han d’executar, és a dir, els nostres agricultors, tinguin la capacitat de fer-ho sense veure perjudicada la seva capacitat de ser rendibles», va dir.

«No es deixarà desprotegits els agricultors»

Va exposar que no es deixarà «desprotegits» els agricultors «respecte a les necessitats que tinguin en matèria de protecció davant problemes tals com les plagues o d’altres».

«Però és veritat que hem d’avançar cada vegada més cap a una fertilització més natural, cap a buscar no només la fertilització, sinó la protecció més natural», va constatar.

D’altra banda, va instar a «seguir de prop» la implantació de les noves normes de control fitosanitari del Regne Unit «perquè no constitueixin cap element unilateral de restricció al comerç», i va reconèixer que, de moment, «les coses han anat bé».

A més, Planas va instar a tenir en compte «les circumstàncies climàtiques actuals» en l’aplicació de la política agrícola comuna. «No es tracta de fer excepcions, es tracta de flexibilitzar l’aplicació», va asseverar.

