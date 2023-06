Continua la polèmica per la mort del Kanelo, una cria d’orangutan de poc més d’un any que vivia al Zoo de Barcelona. Els fets van passar el 21 de maig després que l’animal es trobés immòbil en el seu hàbitat. L’equip veterinari i els cuidadors de l’exemplar van accedir a l’interior de l’espai per examinar-lo i van constatar la seva mort.

El cas ha tornat a posar sobre la taula les condicions de benestar animal que existeixen en determinats zoològics i ha revifat el debat sobre la necessitat d’evitar-hi l’exhibició d’espècies salvatges que no sempre s’adapten bé a la captivitat.

Segons la direcció del Zoo no s’havia detectat cap «anomalia» en el comportament del Kanelo. A més, els exàmens preliminars van apuntar que la causa de la mort seria un problema respiratori. La Plataforma ZOOXXI va denunciar la «impunitat» dels responsables de l’equipament i va recordar que al març ja va alertar que els orangutans no rebien una «atenció adequada». Per tot això, ha tornat a demanar el trasllat d’aquesta espècie.

Actualment, el Zoo espera rebre les anàlisis realitzades en coordinació amb les autoritats sanitàries i la Facultat de Veterinària de la UAB per determinar la seva causa exacta. Amb tot, va recordar que en els casos de cries d’animals salvatges aquests episodis poden produir-se de forma sobtada.

Per la seva banda, la Plataforma ZOOXXI ha denunciat la «política de silenci» que ha dut a terme la direcció del Zoo que «en cap moment no ha informat l’opinió pública de l’esdeveniment».

Així mateix, ha advertit que el mes de març passat ja va alertar que els orangutans del parc barceloní «feia més de sis mesos que suportaven les obres de remodelació d’una instal·lació que tenia fallades estructurals generalitzades des de la seva reforma anterior».

L’entitat va revelar que el mes de maig passat va fer unes fotografies que des del seu punt de vista evidenciaven que la cria estava sotmesa a una situació «d’estrès» i que només coneixia «el tancament, el soroll de les obres i l’exhibició al públic».

Així mateix, ha assegurat que en el cas dels orangutans captius «és tan baix el benestar d’aquests animals que es pot observar amb claredat la seva calvície». La plataforma ha considerat que aquest és un indicador «infal·lible» que alguna cosa va malament.

El Zoo diu que els simis estan «en perfecte estat de salut»

El Zoo de Barcelona va respondre a aquestes crítiques argumentant que tots els orangutans es troben «en perfecte estat de salut». Respecte a les obres, va apuntar que en tot moment «s'ha garantit el benestar dels animals, que ha pogut gaudir dels patis interiors». També ha manifestat que «les cries completen el seu pelatge quan tenen fins a cinc i set anys», informa l'agència ACN.

Malgrat això, la plataforma ha anunciat que posarà en coneixement de les autoritats aquests fets perquè s’aclareixin les causes de la mort. «És intolerable la impunitat amb què actua el Zoo de Barcelona i el desistiment de funcions per part de l’Ajuntament», ha lamentat Rosi Carro, coordinadora científica de l’entitat.

En aquest sentit, ha recordat que la recent renovació del Zoo de Barcelona vulnera l’Ordenança Municipal de Protecció dels Animals que indica que les instal·lacions s’han d’adequar prioritzant els interessos dels éssers vius, en detriment de la seva exhibició. «El pla estratègic del Zoo de Barcelona prioritza l’exhibició dels animals, en clara contradicció amb la norma», ha assegurat Carro.

Així mateix, ha indicat que la llei de protecció dels drets i el benestar dels animals estatal contempla un projecte de llei de grans simis. «Aquesta disposició es trobaria en sintonia amb l’article de l’ordenança que preveu el trasllat d’animals a santuaris», ha valorat la responsable de la plataforma.

«Per la cria ja no podem fer res, i és esperable que aquesta situació estigui generant un gran sofriment a la mare i a la resta d’individus», ha lamentat.

«El Zoo de Barcelona no és un lloc adequat per a aquests animals, hi ha diversos santuaris al món amb què es podria establir un diàleg per posar en marxa la seva reubicació», ha comentat.

Demanen una autòpsia de l’animal

Demanen una autòpsia de l’animalPer la seva banda, l’entitat Projecte Gran Simi ha demanat una autòpsia per part d’especialistes independents a l’Ajuntament i al zoo, per determinar la mort del Kanelo.

Aquesta entitat afirma no entendre com és possible que «si un ciutadà no compleix una norma és sancionat i fins i tot podent arribar per la via penal i que, no obstant, els responsables municipals no compleixin una ordenança municipal aprovada el 2019 per iniciativa ciutadana de ZOOXXI sense que facin res per complir-la i en una impunitat extrema d’irresponsabilitat».

«El Kanelo no hauria d’haver mort ni tampoc hauria nascut en les condicions en què es trobava la seva mare, afirmen des d’aquesta ONG en defensa dels grans simis. Tant la captivitat com el naixement d’homínids no humans ha d’estar prohibida, ja que no hi ha cap aval científic independent que recolzi els programes de reproducció en captivitat per a espècies en perill d’extinció. Mantenir-los captius només és un negoci i els naixements en captivitat és mantenir les col·leccions i atraure el públic», assenyala Proyecto Gran Simio.

A més, considera que «l’Ajuntament o en el seu cas la Fiscalia de Medi Ambient, han de prendre accions immediates els responsables de no complir l’ordenança de reconversió del zoo de Barcelona, vigent des del 2019. De la mateixa manera s’han de demanar responsabilitats per la mort del Kanelo i de la situació en què es troben la resta dels orangutans que tenen calvície en un clar indicador que alguna cosa està malament. S’ha d’aclarir la mort del Kanelo i perquè han volgut ocultar-ho», ha declarat Pedro Pozas Terrados, director executiu del Proyecto Gran Simio.

