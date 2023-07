El <strong>diable de Tasmània</strong>, conegut amb aquest nom per l’illa de la qual és originari, va desaparèixer fa uns 3.000 anys de l’Austràlia continental, però la recent reintroducció d’aquesta espècie està començant a donar fruits. Un dels exemplars alliberats el 2020 (amb la participació de l’actriu espanyola Elsa Pataky, que recolza el projecte) ha sigut mare i tot sembla indicar que altres cries naixeran aquest any al país.

El 2020, Lisa aventurera i 10 diables de Tasmània més van ser reintroduïts a l’Austràlia continental. Ara, la Lisa ha donat a llum tres cries que ajudaran a consolidar la creixent població d’aquests petits marsupials de poderosa mandíbula.

Els 11 individus van ser alliberats per les entitats mediambientals Aussie Ark, Rewild, WildArk i Australian Reptile Park en un acte que va comptar amb la participació dels actors Chris Hemsworth i Elsa Pataky. Gràcies a la reintroducció de 21 adults addicionals i el naixement de 16 cries, la població de l’espècie sembla que anirà en augmentant si tot surt bé. La notícia dels trigèmins de la Lisa constitueix un bon indicatiu sobre el futur del diable de Tasmània.

«Realitzàvem controls rutinaris sobre la salut del diable quan vam veure amb alegria que la Lisa havia tingut nadons», va explicar Tim Faulkner, director gerent d’Aussie Ark, en un comunicat. «Aquest és el primer part confirmat del 2023 i una prova més que el nostre programa de reproducció i de reconstrucció està funcionant», va afegir.

L’equip calcula que aquest any naixeran al santuari salvatge 45 nous cadells, una xifra rècord que dona fe dels esforços d’Aussie Ark per cuidar aquests animals a mesura que es reintrodueixen al medi.

Els diables de Tasmània són els marsupials carnívors més grans que viuen en l’actualitat, però a Austràlia van ser exterminats pels dingos (gos salvatge autòcton) fa uns 3.000 anys.

Amenaçats per una terrible malaltia

En l’actualitat encara existeixen a l’illa de Tasmània, però fins i tot allà estan en perill d’extinció. Una malaltia transmissible, dolorosa i fatal, un càncer facial, l’únic càncer contagiós conegut, va acabar amb el 90% de la població salvatge de diables de Tasmània.

La reintroducció dels diables també ajuda a controlar els gats i guineus salvatges invasors, ja que la seva presència a Austràlia amenaça altres espècies endèmiques i en perill d’extinció. Com que són animals carronyaires, ajuden a mantenir el seu territori lliure de malalties.

«Aquest és un gran exemple de com tornar una espècie a la seva llar salvatge pot reconstruir tot l’ecosistema», va dir Janice Chanson, membre de Rewild. «Això és particularment important per combatre el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat i per millorar la salut general del nostre planeta».

Abans d’una nova reintroducció fora del santuari, Aussie Ark planeja reintroduir més espècies que ajudaran a restablir l’equilibri natural de l’ecosistema: gats marsupials orientals, ualabis rupestres de cua anellada, cangurs rata de cua d’escombra, cangur rata de musell llarg, ualabis de Parma i bàndicuts de musell llarg.

........

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es