La temperatura global mitjana sobre la superfície del planeta va assolir aquest dimarts, 4 de juliol, el rècord de 17,18 graus centígrads, segons una anàlisi de la Universitat de Maine (EUA). Aquesta temperatura mitjana pot no semblar tan alta, però és la primera vegada en els 44 anys d’aquesta sèrie de dades en què se superen els 17 graus centígrads.

La xifra bat tots els rècords des que van començar els registres el 1979 per part del projecte Climate Reanalyzer d’aquest centre universitari.

Els científics vaticinen des de fa mesos que la combinació entre l’acabat d’iniciar episodi del Niño i l’escalfament global provocaran períodes càlids de gran intensitat.

A principis de juny l’Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica (NOAA) havia declarat el començament del Niño, un fenomen climàtic que dona lloc a un augment de les temperatures a l’oceà Pacífic oriental equatorial.

Robert Rohde, de Berkeley Earth a la Universitat de Califòrnia, va indicar en un missatge a Twitter que «aquesta combinació bé podria portar dies encara més calorosos en les pròximes sis setmanes».

Aquest rècord de calor diària, que té encara caràcter preliminar i no oficial, es produeix després de diversos mesos d’«una meteorologia veritablement irreal», com ho van demostrar els rècords de calor a l’Atlàntic Nord, un rècord de pèrdua de gel marí a l’Antàrtida i un fenomen del Niño que s’enforteix ràpidament, va afirmar el professor de Meteorologia de la Universitat d’Oklahoma, Jason Furtado.

«Entrem en un territori desconegut»

El registre utilitzat per detectar aquesta temperatura rècord no és del tipus que utilitzen habitualment les entitats de mesurament climàtic com l’Associació Nacional dels Oceans i l’Atmosfera. Però és una indicació que el canvi climàtic està arribant a un territori desconegut, alerten els experts.

Aquest sistema registra l’escalfament que es produeix a escala global i la NOAA tindrà en compte aquestes xifres quan faci els seus càlculs de registres oficials, va assenyalar a l’agència AP Deke Arndt, director del Centre Nacional d’Informació Ambiental, una divisió de la NOAA.

«En la comunitat d’avaluació del clima no atorguem la mateixa importància a la temperatura registrada en un sol dia que a la d’un mes o un any», va dir Arndt. Els científics generalment utilitzen mesuraments molt més llargs: mesos, anys, dècades, per monitoritzar l’escalfament de la Terra. A més, aquest registre preliminar per al dia més calorós es basa en dades que només es remunten al 1979, que és quan comencen les dades obtingudes per satèl·lit, mentre que les dades de la NOAA es remunten al 1880.

No obstant, Arndt va admetre que estaríem registrant aquestes temperatures rècord si no estiguéssim travessant «una part càlida del que probablement serà una era molt càlida», impulsada per les emissions de gasos amb efecte hivernacle i l’inici del Niño ben «robust». El Niño és un escalfament natural temporal de parts de l’oceà Pacífic central que canvia el clima arreu del món i, en general, fa que el planeta estigui més calent.

