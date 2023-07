Fa més de dos anys que les precipitacions escassegen a Catalunya. La falta d’episodis més continuats de pluges, d’una banda, i l’augment de les temperatures, de l’altra, han gestat una de les sequeres més intenses viscudes al territori. El mal estat dels embassaments catalans, una de les principals fonts d’aigua tant per a la indústria com per a la ciutadania, ha obligat la Generalitat a declarar la situació d’excepcionalitat a la gran majoria de comunitats i a aplicar restriccions en l’ús d’aigua en diferents sectors. No obstant, tot i que no serveixi per llançar les campanes al vol, les precipitacions dels últims dies han donat un respir als pantans, que llueixen millor que fa dos mesos, i han contribuït a allunyar almenys fins a l’octubre la presa de decisions més extremes.