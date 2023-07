Els científics ja no saben com dir-ho: l’escalfament global, provocat per l’ésser humà, està destruint el planeta. A tota velocitat. Però la majoria dels governs i les empreses continuen fent el sord a aquests crits d’alerta. L’últim crit d’alarma el va llançar fa pocs mesos la Unesco: en menys de 30 anys desapareixeran 460 glaceres incloses en zones declarades Patrimoni Mundial. Entre les que corren més perill, les dels Pirineus, les més meridionals d’Europa. És gairebé segur que no sobreviuran més enllà del 2050. Seran esborrades del mapa pel canvi climàtic.

Hi ha 50 indrets del Patrimoni Mundial de la Unesco que tenen glaceres. En aquests 50 llocs se n’han identificat 18.600, que cobreixen aproximadament 66.000 quilòmetres quadrats, que representa gairebé el 10% de la superfície total de glaceres de la Terra i més del doble de l’extensió de Catalunya. Entre aquestes glaceres que estan en perill de desaparèixer hi ha la més alta (al costat de la muntanya Everest), la més llarga (a Alaska) i les últimes que queden a Àfrica. Actualment, aquestes glaceres perden 58.000 milions de tones de gel a l’any –que equival a l’ús anual combinat d’aigua de França i Espanya– i són responsables de gairebé el 5% de l’augment del nivell del mar observat al món. El gel s’esgota. Una tercera part desapareixerà el 2050 L’informe conclou que les glaceres d’una tercera part dels 50 llocs del Patrimoni Mundial estan condemnades a desaparèixer d’aquí al 2050, independentment dels esforços que es facin per limitar l’augment de la temperatura. «Però encara és possible salvar les altres dues terceres parts si l’augment de la temperatura global no supera els 1,5 °C en comparació amb el període preindustrial», clama l’organització. La situació és dramàtica, perquè la meitat de la humanitat depèn directament o indirectament de les glaceres com a font d’aigua per a ús domèstic, agrícola i energètic. Així mateix, són pilars de la biodiversitat, ja que alimenten molts ecosistemes. «Només una ràpida reducció dels nostres nivells d’emissions de CO2 pot salvar les glaceres i l’excepcional biodiversitat que depèn d’ells», subratlla Audrey Azoulay, directora general de la Unesco. «Quan les glaceres es fonen ràpidament, milions de persones s’enfronten a l’escassetat d’aigua i a l’augment del risc de catàstrofes naturals com les inundacions, i més milions es poden veure desplaçades per la consegüent pujada del nivell de la mar», manifesta Bruno Oberle, director general de la UICN. «Aquest estudi posa en relleu la urgent necessitat de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i invertir en solucions basades en la naturalesa, que poden ajudar a mitigar el canvi climàtic i permetre que la gent s’adapti millor als seus impactes», conclou Oberle. La recerca revela les perspectives per continents. A l’Àfrica, totes les glaceres situades en llocs del Patrimoni Mundial desapareixeran d’aquí al 2050, incloses les del parc nacional del Kilimanjaro i els del Mont Kenya. A Àsia, estan a un pas de desaparèixer les glaceres de les zones protegides del parc dels Tres Rius Paral·lels de Yunnan (la Xina), que encapçalen les pèrdues de massa més elevades (el 57,2% des de l’any 2000) i que són les que més ràpidment es fonen de tota la llista. La del Mont Perdut, també A Europa, la Unesco augura la desaparició abans del 2050 de totes les glaceres dels Pirineus, i cita en concret la del Mont Perdut, que a causa de l’escalfament global ja s’ha partit en dos. També les glaceres dels Dolomites podrien desaparèixer d’aquí al 2050, i les glaceres suïsses han perdut més de la meitat del gel des del 1931. A Amèrica Llatina, les glaceres del parc nacional Los Alerces (l’Argentina) sumen la segona pèrdua de massa més elevada respecte al 2000 (el 45,6%) i la seva situació és molt preocupant. A Amèrica del Nord, les glaceres dels parcs nacionals de Yellowstone i Yosemite podrien desaparèixer d’aquí al 2050. A més, les del parc internacional de la pau Waterton-Glacier, al Canadà i els Estats Units, han perdut el 26,5% del volum els últims 20 anys. Fa pocs dies, altres informes alertaven de la situació crítica a les glaceres de l’Himàlaia i voltants. Alarma a l’Himàlaia El desglaç de les glaceres de l’Himàlaia, que podria arribar a 80% de la superfície el 2100 en un escenari d’altes emissions, posaria en perill la vida d’un quart de la població del planeta per l’augment dels desastres naturals, així com per la desaparició dels rius dels quals depenen. Aquesta és una de les conclusions d’un informe publicat pel Centre Internacional per al Desenvolupament Integrat de la Muntanya (Icimod), que adverteix dels perills del canvi climàtic a la regió del Hindu Kush i l’Himàlaia. Aquesta zona comprèn un sistema de muntanyes que abasta una part de l’Afganistan, Bangladesh, Bhutan, la Xina, l’Índia, Birmània (Myanmar), Nepal i el Pakistan. Es tracta d’una regió clau, perquè hi neixen els principals rius encarregats de subministrar aigua dolça a unes 2.000 milions de persones, entre les que viuen a les regions muntanyenques i les que ho fan riu avall. La disponibilitat d’aigua arribarà al seu punt màxim a mitjan segle, impulsada per la fosa accelerada de les glaceres, però a partir d’aquí disminuirà progressivament, segons l’estudi. «Encara som temps de salvar aquesta regió crítica, però només si s’emprenen de manera ràpida retallades d’emissions profunds. Cada increment d’un grau d’escalfament és important per a les glaceres i per als centenars de milions de persones que en depenen», va advertir la portaveu de l’ICIMOD, Izabella Koziell.