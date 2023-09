La formiga de foc roja, una de les espècies invasores més grans del món i amb gran impacte en ecosistemes, agricultura i salut humana, ha aconseguit establir-se a Sicília (Itàlia), la seva porta d’entrada a Europa, i amenaça d’arribar a ciutats com Barcelona, Madrid, Roma o París.

Segons el treball desenvolupat per un equip internacional, liderat per l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE) –centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona–, les possibilitats d’expansió per Europa d’aquesta espècie, originària de Sud-amèrica, «són alarmants» i es veuen augmentades pel canvi climàtic.

Els investigadors han identificat 88 nius de formiga de foc roja en una zona suburbana pròxima a la ciutat siciliana de Siracusa, conformada per un estuari i un parc natural, ha informat el CSIC en un comunicat. Les anàlisis genètiques indiquen que les colònies de Siracusa podrien procedir dels Estats Units o la Xina, on l’espècie també és invasora.

Tot i que es desconeix quina ha sigut amb exactitud la via d’entrada de les formigues a l’illa, ja que els nius són en una zona aïllada, es creu improbable que aquesta fos el punt d’entrada a l’illa, i el més raonable és que arribessin a través d’un lloc de pas amb activitat humana, com el port comercial de Siracusa.

Així, les anàlisis de la direcció del vent indiquen que algunes formigues reina voladores podrien haver arribat des del nord-oest, on se situa el port i on l’equip recomana monitoritzar aquesta espècie invasora.

Perill per a les ciutats

D’altra banda, els models ecològics realitzats en el marc de l’estudi, publicat a la revista ‘Current Biology’, «mostren prediccions alarmants sobre la colonització d’aquesta formiga a Europa i la seva possible expansió pel continent, que podria veure’s facilitada pel canvi climàtic».

Abans de l’estudi, en el qual han col·laborat el Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i universitats de Parma i Catània, s’havien interceptat ocasionalment exemplars de formiga de foc roja en productes d’importació a Espanya, Finlàndia i Holanda, però mai s’havia confirmat que s’haguessin establert a Europa.

Utilitzant models de distribució desenvolupats en col·laboració amb el CREAF, l’estudi conclou que l’espècie podria establir-se al 7% del continent, aproximadament, i que la meitat de les àrees urbanes a Europa serien aptes per al seu establiment per les seves condicions ambientals.

Els científics adverteixen que les ciutats costaneres del Mediterrani, altament connectades per ports marítims, són les més adequades per a la formiga de foc roja, cosa que n’afavoriria la propagació.

Si es consideren les prediccions relacionades amb el canvi climàtic, l’escenari «empitjora greument» perquè una major part d’Europa passaria a ser adequada per a l’espècie, segons l’estudi, que adverteix que grans ciutats, com Barcelona, Madrid, Roma, Londres o París podrien veure la seva activitat alterada per aquesta espècie, que pot afectar l’estil de vida per la seva «abundància i agressivitat».

Xoc anafilàctic

Des del CSIC, han recordat que la picada de formiga de foc roja (‘solenopsis invicta’) és dolorosa i irritant i pot generar pústules i reaccions al·lèrgiques, i pot arribar a produir un xoc anafilàctic.

A menys d’un segle, aquesta formiga s’ha establert en gran part dels Estats Units, Mèxic, el Carib, la Xina, Taiwan i Austràlia, i només ha pogut ser erradicada a Nova Zelanda. La seva presència als Estats Units provoca una pèrdua estimada de prop de 6.000 milions d’euros a l’any, mentre que països com Austràlia destinen milions a erradicar-la, encara sense èxit, segons la mateixa font.