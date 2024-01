Tarragona, Guadalajara, Burgos, València i Càceres. El ‘mapa nuclear’ d’Espanya només té cinc províncies. Encara que, en realitat, avui dia seria més adequat dir quatre, ja que la central burgalesa de Santa María de Garoña, inactiva des de desembre de 2012, es troba en procés de desmantellament. En uns anys, els reactors que van formar part durant dècades del paisatge de la Vall de Tobalina seran només un record. Malgrat que el número total és relativament baix, el país ocupa el segon lloc (al costat de Bèlgica) en el llistat europeu de territoris amb més reactors en funcionament. Molt més a dalt està França (59 reactors en servei), que s’ha erigit en gran defensor d’una font d’energia sempre embolicada en un halo de temor. Tant és així que el seu Govern ja ha projectat la construcció de vuit plantes més.

I és que, malgrat que per a alguns pesen més els seus inconvenients, la comunitat internacional ja reconeix sense objeccions que l’energia nuclear té els seus avantatges. Això no vol dir que existeixi unanimitat a l’hora d’afirmar que aquestes compensen els riscos. El pro més important és que les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle són baixes. Un dossier publicat en 2013 per investigadors de l’Institut Goddard d’Estudis Espacials, dependent de la NASA, va revelar que en tot just quatre dècades el seu ús havia estalviat 64.000 milions de tones de CO₂ a l’atmosfera. I això va ajudar a evitar 1,8 milions de defuncions per contaminació.

Malgrat les seves contres (els residus i els greus accidents són els més importants), aquest discurs compta cada dia amb més adeptes. Segons el president i fundador de l’ONG Environmental Progress, Michael Shellenberger, és l’alternativa més neta i ràpida en el camí cap a la descarbonització. Afirma també que el tancament de les centrals implica un increment de la crema de combustibles fòssils. Per a sostenir la seva tesi, Shellenberger va un pas més enllà i confronta aquesta manera de produir electricitat amb les renovables: per exemple, sosté que en l’acoblament de panells solars es generen molts més desaprofitaments tòxics.

La nuclear no depèn de factors externs com les hores del sol i la potència del vent, per la qual cosa és una font d’energia més estable. Això explica que tingui un pes important en el mix elèctric d’Espanya: d’acord amb les últimes dades, en 2021 va representar el 22,2% del total (va ocupar el segon lloc, per darrere de l’eòlica) amb solo el 7% de la potència instal·lada. En 2020, en plena crisi del coronavirus, va superar el 33%. En termes d’ocupació, s’estima que dona treball a unes 30.000 persones.

Una energia ‘verda’?

Encara que no hi ha consens entre les parts, les institucions supranacionals estan inclinant la balança en favor de les nuclears. Al juliol de 2022, i malgrat la resistència de països com Espanya, el Parlament Europeu la va qualificar (al costat del gas) com a energia verda. Això ha possibilitat que plans privats per a posar en marxa centrals juguin en igualtat de condicions amb projectes solars o eòlics en optar a ajudes governamentals. L’ONU també s’ha posicionat a favor. No obstant això, un panell independent d’experts que assessora la Comissió Europea va publicar llavors un duro informe en el qual es va mostrar en contra d’aquesta decisió. Per a això, va enumerar els riscos d’aquesta tecnologia: «Per a la protecció de recursos hídrics i marins, per a la transició a una economia circular o per a la conservació i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes”.

No són els únics ‘peròs’ que els científics objecten a aquesta indústria. Molts assenyalen altres baules de la cadena, aquests que van més enllà del que ocorre en les plantes: l’extracció d’urani del subsol, la fabricació del combustible, la construcció dels reactors (i el seu desmantellament) o el transport continuen estant en el punt de mira. Ecologistes en Acció ho explica: «Si analitzem tot el seu cicle de vida, ens adonarem que la mineria d’urani, la quantitat de ciment requerit o els elements de les centrals nuclears fan que tingui un impacte de carboni molt major que les renovables».

Residus: problema sense solució

La comunitat científica encara no ha trobat una solució per al tractament dels residus que convenci a tots, tal com afirma l’informe World Nuclear Waste Report. Malgrat això, l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (OIEA) sosté que s’ha produït un «progrés significatiu» en la gestió d’aquestes deixalles (fins als anys 80 es llançaven a la mar) i, en concret, aposten per la posada en marxa de dipòsits geològics profunds. Posen com a model a seguir el que s’està aixecant a Finlàndia, a l’illa de Olkiluoto, on es troba la planta nuclear més gran del país. Tant és així que de les seves entranyes neix un terç de l’electricitat que consumeixen els finlandesos. Amb un pressupost de 2.000 milions d’euros, aquests túnels a més de 400 metres de profunditat garanteix el correcte segellament d’aquestes deixalles radioactives en els pròxims 100.000 anys.

I aquest és, precisament, un altre dels seus principals inconvenients: la seva perillositat no s’apaga fins que han passat moltíssims segles. En això basa la seva oposició Greenpeace. «Les seves petjades, altament contaminants i molt duradores en el temps, i els seus riscos, amb accidents devastadors per a la salut de les persones i els ecosistemes circumdants, fan que l’energia nuclear no sigui una alternativa neta i sostenible», subratlla l’organització. És més, els seus responsables afirmen que no existeixen proves que aquesta manera d’enterrar-los garanteixi que no es donin fugides.

A Espanya es va intentar posar en marxa una iniciativa similar a Villar de Cañas (Conca), però finalment va decaure per la resistència dels veïns i la negativa de les administracions. Ningú volia que el seu nom es lligués a aquest ‘megacementerio nuclear’. En el seu lloc, el Govern, en l’últim Consell de Ministres de 2023, va aprovar el VII Pla General de Residus Radioactius i amb ell la construcció de set magatzems descentralitzats que se situaran en el mateix lloc on està cada central. Fòrum Nuclear denúncia que aquesta decisió impossibilitarà la reutilització d’aquests terrenys.

Deixant de costat les consideracions tècniques, en l’imaginari col·lectiu, si alguna cosa va unit a les centrals són els accidents. En concret, dos: Txernòbil i Fukushima. Del primer han passat ja gairebé 38 anys i del segon, 13, però la devastació que van causar continua viva en la memòria. En el cas de Fukushima, en quedar la central arrasada per un tsunami, aquest fet va evidenciar un risc més per a aquesta mena d’energia, derivat directament del canvi climàtic. I és que dos de cada cinc instal·lacions estan en la costa i, per això, més exposades als fenòmens meteorològics extrems. També podrien veure’s afectades per la pujada del nivell de la mar. Una altra ombra més per a una activitat que divideix als governs, confronta als científics i que no admet posicions neutrals.