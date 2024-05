De veritat es pot reciclar el plàstic? La ciència diu que no

Cada any es tira a la mar, als rius i als llacs l’equivalent a 20.000 camions carregats amb plàstic. Allí romandran durant dècades i fins i tot segles contaminant l’aigua i matant a milers d’animals que confonen aquests residus amb aliments. Segons les estimacions més solvents, tan sols el 9% del plàstic que es fabrica en el món acaba sent reciclatge.

Les institucions ens animen a dipositar els envasos plàstics en el contenidor groc. I, no obstant això, realment pot reciclar-se aquest material? Cada vegada més evidències científiques indiquen que és molt difícil i que, al final, gran part del plàstic que es mana a reciclar acaba en realitat en l’abocador, es crema en incineradores o abandonat en els ecosistemes terrestres i marins.

Dos informes apareguts en les últimes setmanes incideixen en la dificultat de reciclar els envasos plàstics i altres materials d’aquesta família de compostos. El més contundent d’ells és el publicat per l’entitat Center for Climate Integrity (CCI), una organització estatunidenca dedicada a divulgar els efectes nocius de la indústria petroliera i els seus derivats. En la seva recerca, no sols afirma que és pràcticament impossible reciclar adequadament el plàstic, sinó que acusa les empreses fabricadores d’aquest material de «mentir» deliberadament sobre aquesta possibilitat, creant falses expectatives només per a mantenir el seu negoci.

«Falsa promesa de reciclatge»

«Les empreses de combustibles fòssils i altres petroquímiques han utilitzat la falsa promesa del reciclatge de plàstic per a augmentar exponencialment la producció del plàstic verge durant les últimes sis dècades», explica l’informe. D’aquesta manera, «creen i perpetuen la crisi mundial de residus plàstics i fan pagar un elevat cost a la població, que paguen les conseqüències», afegeix.

Segons detalla l’informe, hi ha «milers de diferents tipus de plàstic, cadascun amb la seva pròpia composició química i les seves característiques». La gran majoria d’aquests materials «no es pot reciclar, cosa que significa que no es poden recol·lectar i remanufacturar per a convertir-los en nous productes». De fet, la taxa de reciclatge de plàstic a la UE o als EUA continua sent molt baixa (del 5% al 6% en l’últim cas).

«Malgrat dècades de promeses de la indústria, el reciclatge de plàstic no ha funcionat», afirma la recerca, «a causa de limitacions tècniques i econòmiques que són conegudes des de fa molt temps».

En primer lloc, hi ha uns certs tipus de plàstic que manquen de mercats finals que puguin donar sortida als productes reciclats. «Fins ara, només hi ha mercats viables per a plàstic de tereftalat de polietilè (PET) i polietilè d’alta densitat (HDPE) procedent d’ampolles».

De fet, l’Agència de Protecció Ambiental (EPA) dels EUA va concloure que «actualment només es podrien considerar dos tipus (de plàstic) per a transformar-los en objectes d’alta qualitat, el PET i el HDPE i, específicament, aquells que s’obtenen a partir d’ampolles», relata l’informe.

En segon lloc, els milers de plàstics de diferents característiques que existeixen limiten encara més el seu reciclatge. Quan es procedeix a reciclar un residu, una planta ha de classificar i separar milers de peces diferents per a mantenir un elevat grau de puresa en el material reciclat que s’aconsegueix. Per aquesta raó, alguns tipus de plàstic poden ser tècnicament reciclables, però en la pràctica no es reciclen.

Per exemple, quan un envàs està fet de diversos tipus de plàstic, així com d’altres materials, com a paper, metalls o adhesius, «no és pràctic, sinó impossible, separar aquests diferents components per al seu reciclatge».

És el cas de les ampolles de PET verdes, que «no es poden reciclar amb ampolles de PET transparents», afirma CCI.

En tercer lloc, afegeix l’informe, «la qualitat del plàstic es degrada a mesura que es recicla, la qual cosa limita tant l’ús de plàstic reciclat com la seva contínua reciclabilitat. Els productes químics derivats dels combustibles fòssils que formen la base del plàstic són vulnerables a la calor i a altres processos utilitzats en el reciclatge».

La realitat és que els plàstics «només es poden reciclar, o més exactament, reutilitzar, una vegada, i excepcionalment dues vegades. El reciclatge proporciona només un breu retard en el seu inevitable viatge a l’abocador, incineradora o al medi ambient», assenyalen els autors.

Però encara hi ha més, perquè la toxicitat del plàstic i els seus additius químics «limita la seva reciclabilitat», atès que en molts casos aquest material conté tòxics com a estabilitzadors, plastificants, recobriments, catalitzadors i retardants de flama. Per aquesta raó, la gran majoria de productes plàstics «no es poden reciclar en envasos per a aliments».

El segon informe conegut aquests dies ha estat elaborat per l’Escola Politècnica Federal de Zuric (ETH) i aprofundeix precisament en l’aspecte dels tòxics que conté el plàstic. L’obtenció de plàstic nou «requereix material reciclat d’alta qualitat, i aquí és precisament on radica el problema», afirma Helene Wiesinger, investigadora del citat centre i autora de l’informe.

«Hem identificat fins a 13.000 substàncies químiques utilitzades en els plàstics. Moltes d’elles són potencialment nocives per a la salut humana i el medi ambient», afirma Wiesinger, qui adverteix que, malgrat això, «en alguns casos no estan adequadament regulades».

«L’enorme quantitat de plàstics i additius redueix sovint la qualitat del material reciclat i, en la pràctica, dificulta o impossibilita el reciclatge. En conseqüència, no és molt útil que recollim cada vegada més residus plàstics si molts productes no poden fabricar-se amb el material reciclat, sinó només amb material nou», afegeix.

A més, i a diferència del que ocorre, per exemple, amb els aliments, els fabricants de plàstic rares vegades han de declarar la seva fórmula i ingredients. Això significa que «no sabem què contenen la majoria dels productes de plàstic i si poden reciclar-se amb seguretat», assenyala la investigadora.

Per tant, si és gairebé inviable reciclar quina és l’alternativa? Tant l’Escola Politècnica de Zurich com molts altres investigadors i experts ho tenen clar: reduir la fabricació de plàstic en el món, començant per aquells objectes que fàcilment poden substituir-se per altres materials. Només així es reduirà l’insostenible flux de contaminants químics i tòxics que, a part del mateix plàstic, continua injectant-se massivament en la naturalesa diàriament.