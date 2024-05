Espanya esgota aquest dilluns els seus recursos naturals del 2024

Si tots els habitants del planeta consumissin recursos naturals amb la mateixa voracitat que fan els espanyols, aquests s’esgotarien el dia 20 d’aquest mes. Espanya viu molt per sobre de la capacitat de regeneració de la naturalesa. Tant que es necessitarien «tres Espanyes» per satisfer les demandes de recursos naturals dels seus habitants. I no és el país que més recursos naturals consumeix, ni de bon tros. Hi ha 43 que ho fan de forma encara més accelerada.

El Dia de Sobrecapacitat (Earth Overshoot Day) d’Espanya és, per tant, el 20 de maig. Ha millorat respecte a l’any passat, quan aquesta jornada es va situar el 12 de maig. Però, què és aquest dia? És aquell en el qual la humanitat consumeix tots els recursos que el planeta pot generar en aquest any. El dia en què la Terra entra en dèficit ecològic. La data simbolitza, per tant, la pressió exercida per la humanitat sobre el planeta.

Fent una analogia bancària, és el dia en qual el planeta o un país es queda sense fons (ecològics, en aquest cas) i a partir d’aquest moment passa a viure del que tenia reservat per a l’any següent, soscavant així els seus recursos de manera progressiva i acumulativa.

Per a determinar la data del Dia de Sobrecapacitat de la Terra cada any, Global Footprint Network (organització benèfica sense fins de lucre i integrada per experts independents) calcula el nombre de dies d’aquest any en els quals la biocapacitat de la Terra és suficient per cobrir la petjada ecològica de la humanitat.

La resta de l’any correspon a un «excés global». El Dia de Sobrecapacitat de la Terra es calcula dividint la biocapacitat del planeta (la quantitat de recursos ecològics que la Terra és capaç de generar aquest any), per la petjada ecològica de la humanitat (la demanda de la humanitat per a aquest any) i multiplicant per 365, el nombre de dies d’un any (366 en els anys de traspàs):

Dia de l’excés de la Terra = (Biocapacitat del planeta / Petjada ecològica de la humanitat) x 365.

Global Footprint Network no ha calculat encara el Dia de Sobrecapacitat de la Terra per a enguany, encara que tot indica que se situarà a la fi de juliol. Ho farà públic el 5 de juny. Sí ha calculat, amb les dades de 2023, el Dia de la Sobrecapacitat per països.

Espanya entrarà en números vermells des del punt de vista ecològic el dia 20 d’aquest mes, la qual cosa la situa en el 44è lloc del rànquing de països que més recursos naturals consumeixen per persona. El de la Unió Europea en conjunt va ser el passat dia 3 de maig.

Encapçalen la llista Qatar (si tota la humanitat igualés el seu consum mitjà individual els recursos mundials, s’esgotarien l’11 de febrer), Luxemburg (20 de febrer), Unió dels Emirats Àrabs (4 de març), Kuwait (5 de març) i Bahrain i Estònia (tots dos el 8 de març).

Completen els primers llocs del rànquing Brunei (10 de març) Letònia i Mongòlia (12 de març) Belize i els Estats Units (14 de març), el Canadà (15 de març), Dinamarca i Oman (16 de març), Bèlgica (23 de març), Lituània (26 de març), Països Baixos (1 d’abril), Corea del Sud (4 d’abril) i Rússia, Austràlia i l’Aràbia Saudita (5 d’abril).

No tots els països tenen Dia de Sobrecapacitat. Si la petjada ecològica mitjana per persona d’un país és menor que la biocapacitat global per persona llavors, si tota la humanitat visqués com ells, el món no consumiria tot el pressupost de recursos regeneratius per a l’any.

Quins països no «devoren» el seu «pressupost natural»? Tots els d’Àfrica, excepte Sud-àfrica, Eswatini (Swazilàndia), Maurici, Djibouti, Namíbia, Mauritània, Algèria, Bostwana, Gabon, Guinea Equatorial, Ghana, Sudan del Sud, el Marroc i Guinea. I uns pocs de la resta dels continents. Europeus? Únicament Islàndia i Moldàvia.

La primera vegada que es va registrar un dèficit ecològic mundial va ser el 1971, el Dia de Sobrecapacitat de la Terra es va situar al desembre fins a 1973; al novembre fins a 1981, a l’octubre fins a 1997, al setembre fins a 2004 i a l’agost fins a l’actualitat. L’any passat es va situar el 2 d’agost.

En 2020, a causa de la pandèmia de la COVID-19, el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra va arribar tres setmanes més tard que l’any anterior, és a dir, el 22 d’agost. Això es va deure al considerable alentiment del sistema de producció industrial, incloent-hi la consegüent reducció de les emissions de CO₂ i la menor desforestació a tot el món.

No obstant això, aquest descens va ser només temporal. Res més recuperar-se l’economia seguint els mateixos esquemes de sempre, el Dia de la Sobrecapacitat de la Terra va continuar avançant una mica més cada any.

Agricultura industrial. / Shutterstock

Principals culpables

Els principals motius pels quals el Dia de Sobrecapacitat s’avança cada any són l’alimentació (nodrir a la humanitat suposa entorn de la meitat de la biocapacitat del planeta), la desforestació, la sobrepesca, la sobreexplotació agroramadera (agricultura i ramaderia intensives) i l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle, sobretot per la crema de combustibles fòssils.

L’actual manera de produir i consumir necessita 3 vegades més recursos naturals dels disponibles per a sostenir-se. La humanitat, com a mitjana, necessitaria 1,75 planetes per a satisfer les seves demandes de recursos naturals. «Vivim com si tinguéssim gairebé dos planetes a la nostra disposició», ressalta l’entitat WWF.

Els responsables, no obstant això, no són només les grans indústries, sinó també els hàbits de consum dels ciutadans en les societats occidentals, encara caracteritzats per una gran petjada ecològica que, segons els experts, urgeix corregir.

Entre les solucions que Global Footprint Network proposa per a canviar l’actual tendència de consum de recursos naturals figura la de reforestar 350 milions d’hectàrees de bosc, la qual cosa retardaria 8 dies en data del Dia de Sobrecapacitat; protegir i preservar els espais silvestres, restaurar els ecosistemes sobreutilitzats, i promoure l’agricultura regenerativa i la pesca sostenible.

«Si reduïm la nostra petjada de conducció en un 50% a tot el món i assumim que un terç dels quilòmetres en automòbil es reemplacen amb transport públic i la resta amb bicicletes i caminades, el Dia de Sobrecapacitat de la Terra retrocediria 13 dies», apunta Global Footprint Network.

En matèria d’energia, planteja reduir les emissions de CO₂ de la humanitat en un 50%, la qual cosa retardaria el Dia de Sobrecapacitat de la Terra en 93 dies. I afegeix que les tecnologies comercials d’eficiència energètica disponibles en el mercat per a edificis, processos industrials i producció d’electricitat retardarien aquesta data almenys 21 dies, «sense cap pèrdua de productivitat o comoditat».

Una altra proposta és reduir el consum mundial de carn en un 50%, reemplaçant per una dieta vegetariana, la qual cosa avançaria el Dia de Sobrecapacitat en 17 dies. Si, a més, es reduís el desaprofitament d’aliments a la meitat, s’avançaria la data altres 13 dies.

Una última proposta de Global Footprint Network sembla pensada únicament per a països amb índexs de natalitat elevats, ja que assenyala que si una de cada dues famílies tingués un fill menys i la paternitat es posposés dos anys, per a 2050 s’avançaria el Dia de Sobrecapacitat 49 dies.

Grues de construcció. / Shutterstock

Com reduir la nostra petjada ecològica

