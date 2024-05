L'iceberg més gran del món, més gran que Mallorca, navega cap a mar obert

Un iceberg gegant (de fet, se'l considera el més gran del món) es va desprendre del continent antàrtic el 1986 i va iniciar un veritable periple per aquella zona, que des d'aleshores ha anat alternant períodes de moviment ràpid amb fases en què ha estat pràcticament estancat. Ara, però, sembla que es dirigeix ja definitivament cap a mar obert, lluny de la seva llar i camí d'una progressiva fosa.

L'A23a, que és com es coneix científicament aquesta immensa massa d'aigua gelada flotant, que supera la superfície de l'illa de Mallorca amb els seus 3.800 quilòmetres quadrats, sembla que ha iniciat una migració ràpida, segons els científics que en fan el seguiment.

Després de separar-se de la costa, l'iceberg va estar pràcticament aturat durant anys en un racó del Mar de Weddell, com si fos una illa més. De fet, la seva profunditat de 350 metres sota el nivell del mar podria haver fet que hagués quedat 'ancorat' d'alguna manera al fons marí. I, durant gairebé tres dècades, ha semblat que no es movia massa ni evolucionava.

L'A23a és una gran plataforma gelada a la deriva / PIXABAY

Però des del 2020, el seu moviment s'ha anat accelerant. Segons s'ha anat fonent, la gran panxa s'ha anat alliberant i desplaçant pel mar, més lentament primer i més ràpidament després, gràcies als corrents i els vents, que l'han anat empenyent cap al nord, on l'aire i l'aigua són força més càlids.

La que segueix A23a, no és una ruta estranya, ja que els científics la coneixen en realitat com 'l'atzucac dels icebergs'. Aquest mateix camí ja l'han seguit abans molts altres icebergs. És una ruta que ressegueix el paral·lel 60, a prop de les illes Orcadas del Sur, a uns 700 quilòmetres al nord-est de la Península Antàrtica.

És gairebé segur que l'A23a serà expulsat cap al Corrent Circumpolar Antàrtic, que, al seu torn, el llançarà cap a l'Atlàntic Sud.

Trajectòria que està seguint l'iceberg A23a / NASA

Es tracta, doncs, d'un camí cap a l'autodestrucció. El seu destí, seguint aquesta direcció, és la progressiva pèrdua de gel, la seva fragmentació i la fosa. De fet, les imatges per satèl·lit ja evidencien que el procés ha començat, ja que la massa principal avança envoltat de trossos més petits (de la mida d'un estadi de futbol o d'autobús) que van caient al mar.

El desmembrament de l'iceberg s'anirà accelerant

Els científics creuen que, a partir d'ara, el desmembrament de l'iceberg s'anirà accelerant, ja que la temperatura, per cada desena de quilòmetres que avança cap al nord, pateix un augment important. No es descarta fins i tot que a finals d'aquest any ja quedi ben poca cosa d'A23a.

Però, mentre va camí de la seva destrucció, aquesta plataforma flotant va deixant darrere seu una reguera de nutrients (procedents de la pols mineral que rebia quan encara formava part d'una glacera al continent) que són beneficiosos per al medi marí. Aquesta pols carregada de nutrients serveix per alimentar els petits organismes situats a la base de la cadena alimentària de l'oceà, com és el cas del plàncton del qual s'alimenten altres organismes més grans.

A causa de l'escalfament progressiu que pateix l'Antàrtida, els experts consideren molt probable que la formació d'icebergs com aquest sigui cada cop més freqüent. A més, en tractar-se de masses gelades que de vegades procedeixen de terra ferma, el seu transvasament a l'oceà causa una pujada del nivell del mar a tot el planeta.