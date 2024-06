8 de cada 10 espanyols han comprat articles que només han utilitzat una vegada, segons Wallapop

La consciència sobre l'impacte ambiental i la convicció en la sostenibilitat han augmentat significativament entre els ciutadans europeus els darrers anys. Tot i això, el constant llançament de noves col·leccions i productes segueix suposant un problema per al medi ambient i, a la vegada fa que, amb l'arribada a casa de nous productes, ens oblidem dels que ja teníem, plenament funcionals, vàlids i en molts casos, utilitzats només una vegada. Així ho apunta un estudi recent de l'aplicació de venda de segona ma Wallapop: 8 de cada 10 espanyols han comprat articles que només han utilitzat un cop.

El model de consum excessiu actual contribueix significativament a la sobreexplotació innecessària de matèries primeres i a la contaminació ambiental. Segons un estudi de la Fundació Ellen MacArthur, la indústria de la moda produeix 92 milions de tones de residus cada any. Paral·lelament, la indústria tecnològica genera 50 milions de tones de residus electrònics anuals, només el 20% dels quals es recicla adequadament, segons dades de l'ONU; i segons l'Oficina Europea de Medi Ambient (EEB), cada any es rebutgen al voltant de 10 milions de tones de mobles a Europa.

Durant el 2023, la compra i venda d'articles reutilitzats va estalviar unes 524.000 tones d'emissions de CO2, l'equivalent a fer 60.000 voltes al voltant de la Terra per l'equador amb cotxe; 19,7 mil milions de litres d'aigua, que equivalen a 197 milions de dutxes de 5 minuts; i 22,7 mil tones de plàstic, suficients per fabricar 162 milions de Barbies.

La fabricació de noves col·leccions i el canvi de tendències cada vegada és més freqüent i crea una sensació de falsa necessitat d'articles per estrenar. La producció de nous materials i la generació de residus comporta una alta emissió de carboni i extracció de recursos que superen la capacitat de reposició de la Terra.

Un informe del Fòrum Econòmic Mundial destaca que la indústria de la moda és responsable del 10% de les emissions globals de carboni i fa servir més energia que la indústria de l'aviació i el transport marítim junts. Al sector de la tecnologia, la producció de dispositius electrònics contribueix al 2% de les emissions globals de carboni, comparable a la indústria de l'aviació.

No obstant això, hi ha objectes ja fabricats que poden tenir una segona vida gràcies a les plataformes de reutilitzats. D'acord amb les dades analitzades per Wallapop juntament amb Deloitte al seu estudi de 2022, en el 56% dels casos els productes anunciats a la plataforma no continuarien tenint una vida útil si no canviessin de propietari, és a dir, els seus amos pensaven desprendre's d'ells o simplement tenir-los a casa sense fer servir. A més, la comunitat de Wallapop també confirma que, en el 81% dels casos, la compra a Wallapop ha substituït la compra d'un producte nou, limitant així la necessitat d'articles per estrenar.

La compra i venda de productes en plataformes de reutilitzats no sols genera un benefici econòmic per al venedor i el comprador, sinó també per al medi ambient. Aquest tipus de consum genera un estalvi total que puja fins a 2.463 milions d'euros el 2023, l'equivalent a llançar 40 coets Falcon 9 de SpaceX a l'espai. I suposa que els més de 19 milions d'usuaris de Wallapop al sud d'Europa perceben un estalvi de mitjana de 362€ a l'any.