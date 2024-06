Sobredosi de turisme: Espanya es rebel·la contra la invasió

Massificació o saturació turística era un concepte reservat fins fa molt pocs anys a col·lectius veïnals directament afectats o a grups ecologistes. No obstant això, avui aquesta paraula ja està en boca fins i tot de dirigents hotelers i governants del PP, una cosa impensable fa només tres anys. Què ha succeït?. Senzillament, el carrer ha començat a dir ‘basta’, i no de manera discreta, sinó sorollosa i clara, mitjançant manifestacions multitudinàries que continuen succeint-se per tota la geografia turística espanyola. Canàries va encendre la metxa i va demostrar que existeix un malestar profundament arrelat en la societat.

Però què és exactament la massificació turística? «Massificació turística consisteix a haver d’anar a urgències per una malaltia greu i que et diguin que les ambulàncies estan ocupades perquè estan atenent diversos drogats o borratxos», afirma Maria Amengual, una resident mallorquina que viu en les seves carns la «brutal invasió» que sofreix l’illa cada estiu, i no sempre amb turisme de qualitat. El col·lapse és evident i perjudica la qualitat de vida dels residents.

Però l’efecte més dramàtic es produeix en l’habitatge, els preus del qual es veuen cada vegada més afectats per l’especulació derivada del turisme. Pisos en edificis de ciutat, destinats a residents, es lloguen com a allotjaments turístics, multiplicant els seus preus i fent-los inaccessibles als seus teòrics destinataris. D’aquesta manera, cada vegada més inquilins són forçats a deixar les seves cases quan el propietari passa de demanar 1.000 euros a exigir 3.000 o 4.000 al mes. Els turistes podran pagar-ho, un treballador corrent, no. És així com mèdics, policies i altres funcionaris bàsics per a la societat estan deixant d’anar a viure a llocs com Eivissa o Mallorca perquè no poden pagar un lloguer. Dos exemples il·lustratius a Eivissa aquest mateix any: agents de la Guàrdia Civil que es veuen obligats a dormir en el seu cotxe per falta d’habitatge o una professora que es trasllada tots els dies amb avió des de Palma a Eivissa per a fer classes per no poder pagar el lloguer desorbitat que es demana.

El turisme, per tant, ja no es limita només a hotels i apartaments. El boom de l’habitatge vacacional està furtant llits als residents i les hi lliura als estiuejants, sovint de manera il·legal, perquè fins i tot en municipis on els pisos turístics han estat prohibits, continuen comercialitzant-se sense dissimulació. En el casc vell de Barcelona la situació adquireix tints tràgics, perquè allí molts habitatges van passar de ser pisos de residents a pisos turístics i d’això es van transformar després en narcopisos, controlats per màfies de la droga.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, anunciava aquest mes de maig dues mesures clares per a lluitar contra la saturació turística. D’una banda, la suspensió de permisos per a pisos turístics en comunitats de propietaris i en baixos comercials. I és que València és un altre dels objectius de les xarxes de comercialitzadors d’aquesta mena de pisos, que es lucren convertint zones veïnals en sorolloses àrees envaïdes per turistes. La segona mesura anunciada per Catalá és la prohibició de mega creuers en el port valencià. A partir de 2026 només podran atracar vaixells de grandària molt més petita. «Les ciutats flotants no són una cosa bona», ha declarat l’alcaldessa de València.

No és l’única dirigent que ha emprès aquest camí. La presidenta de les Balears, Marga Prohens (també del PP) ha dit clarament: «Les Balears han arribat al seu límit». «La importància del turisme per a l’economia de Balears no és incompatible amb una realitat incontestable: tots compartim que no es pot continuar creixent en volum», ha afegit Prohens.

La presidenta balear no ha dubtat a afirmar que «parlar de límits és la millor manera de defensar el turisme» i, de fet, a l’illa de Mallorca ja s’ha reduït el sostre de noves places turístiques previst per les lleis locals. Aquest topall s’ha retallat en 18.000 llits, sobre un total de 430.000 possibles.

No sols això: a Mallorca i a Eivissa es treballa en un reglament per a restringir l’entrada de cotxes de lloguer a aquestes illes, en vista de l’èxit que va tenir l’experiència pionera de Formentera, fa uns anys. Tot això, amb un objectiu: evitar que circular per la carretera es converteixi en un embús permanent més propi de grans urbs que d’illes suposadament paradisíaques.

Fins i tot en el nord: Sant Sebastià va decidir a la fi de març limitar a 25 persones els grups turístics després de prohibir l’ús d’altaveus durant les visites guiades.

Sevilla, mentrestant, es planteja cobrar l’accés a la seva famosa plaça d’Espanya per als no residents. I Barcelona va eliminar de Google Maps una línia de bus que monopolitzaven els turistes perquè els residents puguin recuperar el seu ús.