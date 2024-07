Un gran abocador creix en l’òrbita de la Terra

Com un gran parc natural: es pot anar, gaudir d’ell, i, fins i tot, aprofitar les seves possibilitats infinites. Però, a la volta, tot ha d’estar exactament en el mateix lloc i, el més important, res pot sobrar. Aquesta és la visió que té la comunitat científica de com hauria de ser l’espai, un plantejament que xoca frontalment amb les intencions d’empreses com Starlink, la prioritat de les quals és el benefici econòmic. Les mentalitats són oposades i la falta de legislació a escala internacional, un obstacle. El resultat és que les òrbites estan plenes de deixalles. I els experts estan molt preocupats.

«Escombraries espacials és qualsevol objecte d’origen humà que orbiti entorn de la Terra sense possibilitat de ser controlat. El problema és que aquestes restes, especialment els que es mouen en altures baixes, acaben caient al nostre planeta en períodes que van des d’uns pocs mesos a milers d’anys, ja que l’efecte de la fricció de l’atmosfera és molt petit a mesura que ens allunyem de la superfície», explica Ángel Alonso, astrofísic i gestor del Contracte d’Operacions de l’Optical Ground Station (OGS) de l’ESA en el Centre de Recerca Atmosfèrica de Izaña (Tenerife). La qüestió és que la pràctica totalitat de satèl·lits acaben la seva vida d’aquest mode perquè es llancen sense haver dissenyat abans un pla que determini el que passarà amb ells quan conclogui la seva vida útil.

Però, per desgràcia, el llistat de restes va molt més enllà d’això. Ángel Alonso enumera uns altres: «Les esquir-les que es produeixen quan els coets de llançament injecten els satèl·lits en les seves òrbites, la bossa d’eines que els astronautes de l’Estació Espacial Internacional van perdre el novembre de 2023, les restes de míssils que alguns països han provat com a armes, els fragments produïts en la col·lisió entre el Iridium 33 i el Cosmos 2251 que es va produir el febrer de 2009...».

Aquest últim cas no és fútil i, de fet, és un dels principals maldecaps dels científics. Els xocs entre deixalles suposen una amenaça global que aconsegueix, per exemple, a les telecomunicacions. «Es mouen diversos milers de vegades més ràpid que les bales més veloces. Per tant, si xoquen amb alguna cosa, ho polvoritzen», indica Alonso. Aquest «alguna cosa» poden ser altres residus o satèl·lits en actiu. Les possibilitats que això ocorri són altes perquè, encara que no existeix unanimitat, molts experts alerten que l’espai ja es troba sota la síndrome de Kessler, que van encunyar Donald J. Kessler i Burt Cour-Palais en 1978. És a dir, ja s’ha depassat el llindar de densitat d’objectes a partir del qual es produeixen cada vegada més impactes, amb ells més volum d’escombraries, i, amb ella, més impactes. Així, fins a l’infinit.

Víctimes indirectes

Ningú sap amb certesa l’abast que pot tenir això. Nicolás Cardiel, catedràtic d’Astrofísica i investigador del departament de Física de la Terra i Astrofísica de la Universitat Complutense de Madrid, cita vàries. La primera la coneix de bona mà: «Com a astrònom, em molesta veure en el cel traces d’objectes que competeixen en lluentor amb les estrelles. De sobte, veus una col·lecció de satèl·lits en formació que espatlla les imatges que estem prenent. Jo sóc víctima d’aquestes escombraries», subratlla.

Això en terra ferma. Després estan les repercussions a 800 metres d’altura. «Arribarà un moment en què hi hagi un accident greu i hi haurà projectils orbitant al voltant del planeta. Al final, hi haurà satèl·lits afectats. Fins i tot es podrien inutilitzar uns altres», anuncia Cardiel, que també es fa ressò d’un estudi que alerta d’efectes que encara no estan en el radar dels experts. «Es creu que el problema s’elimina quan els residus cauen i es destrueixen en l’atmosfera, però sembla que quan es desintegren, els metalls es queden en la part superior i acaben influint en el camp magnètic. Fins i tot podrien arribar a desestabilitzar els cinturons de Van Allen». Aquests es refereixen a dues zones on es concentra una gran quantitat de partícules carregades d’alta energia, originades en la seva major part pel vent solar.

La següent pregunta és obligatòria. Estem els éssers humans en perill? Ángel Alonso recorda que ja s’han registrat col·lisions en diferents parts del globus, encara que també llança un missatge tranquil·litzador: les opcions que aquests fragments acabin en mars i oceans supera el 75%. «Podem dir que la probabilitat que ens toqui la loteria d’un impacte d’escombraries espacials és extremadament baixíssima», afegeix.

La magnitud de l’assumpte es pot mesurar amb xifres. Científics de la Universitat de Mèxic calculen que en òrbita hi ha més de 20.000 peces inútils. D’elles, 13.000 són satèl·lits, dels quals només funcionen 8.000. D’acord amb l’Agència Espacial Europea, en les dues últimes dècades s’han produït una mitjana de 12 fragmentacions accidentals a l’any. La previsió de llançaments és espectacular. Només SpaceX té previst llançar 40.000 satèl·lits Starlink en els pròxims anys, i altres empreses i fins i tot agències estatals, diverses desenes de milers més.

Encara que la disposició dels països és encara tèbia, l’ESA ha fet el primer pas per a posar sobre la taula una solució. «Malgrat que s’estan introduint millores en l’eliminació dels elements una vegada finalitzades les missions, la seva aplicació és lenta», reconeix Holger Krag, director del seu programa de Seguretat Espacial. Malgrat això, les seves estimacions apunten al fet que entre el 60% i el 80% dels coets llançats en l’última dècada van prendre alguna precaució. Una petita victòria.

A pesar que cal no perdre de vista que l’ESA no té potestat per a imposar (això correspon als governs), l’agència ha traçat algunes pautes a seguir, com adoptar dissenys que minimitzin la quantitat de material que es desprèn durant el llançament o allunyar missions difuntes de l’òrbita en què es mouen els satèl·lits operatius, entre altres.

«Alguns dels fragments més grans estan ben localitzats i el seu rastre se segueix per a veure la seva evolució. El problema és que resulta impossible detectar-lo tot, per la qual cosa s’usen models estadístics que determinen les àrees potencialment perilloses i, sobretot, la probabilitat que succeeixi un esdeveniment tipus Kessler», afegeix Alonso.