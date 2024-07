Així és la immensa piscina subterrània d'aigua dolça descoberta sota el Mediterràni

Un equip de geocientífics ha descobert una gegantina piscina subterrània d'aigua dolça que estava oculta sota les muntanyes de Sicília (Itàlia). El volum que té aquest dipòsit equival aproximadament a un terç de tota la capacitat d'emmagatzematge dels embassaments d'Espanya.

Al seu estudi, que s'ha publicat recentment a la revista Communications Earth & Environment, el grup explica que es va basar en dades normalment emprades en la recerca de jaciments de petroli i que, en aquesta ocasió, van servir per estudiar l'existència d'aigua subterrània als voltants de la formació Gela, situada sota les muntanyes de l'illa de Sicília.

Les autoritats sicilianes estan preocupades perquè cada vegada hi ha més població a l'illa i hi fa falta més aigua. Per això, van encarregar a un grup d'investigadors que trobessin recursos hídrics d'aigua dolça fins ara no explotats.

Ubicació de la zona explorada / COMMUNICATIONS EARTH & ENVIRONMENT

Els investigadors van analitzar mapes i dades d'estudis que s'havien utilitzat anteriorment per a la recerca de dipòsits de petroli. Va ser així com van descobrir el que creuen que és un aqüífer fins ara desconegut sota les muntanyes Hyblaean.

Una gran quantitat d'aigua dolça

El dipòsit descobert és a una profunditat d'entre 800 i 2.100 metres, segons els resultats obtinguts. L'equip d'experts ha creat models 3D de l'aqüífer per validar la troballa i han estat capaços de calcular que conté aproximadament 17,5 quilòmetres cúbics d'aigua.

És una quantitat realment important si s'acaba confirmant que es tracta d'aigua dolça. I és que, per fer-se'n una idea, tots els embassaments d'Espanya tenen una capacitat conjunta d'emmagatzematge de 54 quilòmetres cúbics.

Arran d'aquesta inesperada troballa, l'equip es va proposar explicar com podria haver arribat tanta aigua dolça a aquest punt i quedar confinada sota una cadena muntanyosa. Els científics creuen que hi va quedar atrapada durant la crisi de salinitat del Messinià fa milions d'anys; en aquest període de 700.000 anys es va produir un bloqueig a l'Estret de Gibraltar que va permetre que moltes parts del Mar Mediterrani s'assequessin, exposant el fons marí a l'aigua de pluja.

L'equip de recerca suggereix que aquesta aigua de pluja es va infiltrar cap a l'escorça terrestre. També assenyalen que aquesta aigua de pluja podria haver-se acumulat sota terra en ser absorbida per la roca carbonatada, que actuava com una esponja. Quan els nivells del mar van tornar a la normalitat, l'aigua dolça subterrània va quedar atrapada degut a la pressió de l'aigua de mar.

Els investigadors també van trobar el que creuen que és un probable conducte de l'antiga aigua de pluja: l'escarp de Malta, una formació que s'estén al voltant de l'est de Sicília.

Estudi de referència: DOI: 10.1038/s43247-023-01077-w