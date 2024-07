8 milions de morts a l’any per contaminació de l’aire

El petroli, el gas i el carbó no sols amenacen el clima mundial i, amb això, la vida de milers de milions de persones, sinó que també van matant de manera directa dia a dia. Les emissions causades pel trànsit i les indústries provoquen una mortaldat constant i ininterrompuda a la qual la humanitat sembla haver-se resignat.

Un informe ha actualitzat les xifres d’aquesta tragèdia mundial: 8,1 milions de persones van morir a tot el món en 2021 per la contaminació, i, d’elles, més de 700.000 van ser nens menors de cinc anys. Són dades de la cinquena edició de l’informe ‘Estat Global de l’Aire’ de l’Institut d’Efectes sobre la Salut (HEI, per les seves sigles en anglès) amb la col·laboració d’UNICEF.

Algunes dades criden l’atenció. Del total de morts entre menors de cinc anys, el 70% (500.000) es van deure a la contaminació de l’aire generada en les seves pròpies llars, en els quals es cuina amb combustibles contaminants, sobretot a Àfrica i Àsia.

Els més petits s’emporten la pitjor part, perquè la contaminació de l’aire s’ha convertit ja en el segon factor de risc de mort infantil en el món, únicament superat per la malnutrició, i per davant del mal estat de l’aigua, les elevades o baixes temperatures o el tabac.

En el cas dels adults, la principal causa de mort és la hipertensió arterial i, per darrere de la contaminació, apareixen el tabac, la dieta i la diabetis.

I és que els menors de cinc anys són especialment vulnerables davant la pol·lució, un problema que els causa naixement prematur, sota pes en néixer, asma i malalties pulmonars. Això és pel fet que els nens inhalen més aire per quilogram de pes corporal i absorbeixen més contaminants que els adults mentre els seus pulmons, cossos i cervells encara s’estan desenvolupant.

De fet, l’exposició dels nens petits a la contaminació atmosfèrica (tant ambiental com domèstica) està relacionada amb la pneumònia, responsable d’1 de cada 5 morts infantils en el món, i també amb l’asma, la malaltia respiratòria crònica més freqüent en els nens majors.

Les desigualtats geogràfiques també apareixen aquí: a Àfrica oriental, occidental, central i meridional la mortalitat per aquest fet és 100 vegades superior a la dels seus homòlegs en països de renda alta.

Ara bé, durant els últims anys també s’han produït significatives millores. L’informe revela que des de 2000, la taxa de mortalitat de nens menors de cinc anys ha descendit el 53% degut, en gran part als esforços per ampliar l’accés a energia neta per a cuinar, extensió de l’atenció sanitària o una nutrició més adequada.

A més de cobrar-se 8,1 milions de vides en 2021, la contaminació també és la culpable que milions de persones pateixin malalties cròniques debilitants, la qual cosa exerceix una enorme pressió sobre els sistemes sanitaris, les economies i les societats.

Principals contaminants

Els experts alerten de les greus repercussions sobre la salut humana que provoquen contaminants com les partícules fines en suspensió (conegudes com a PM2,5), la contaminació de l’aire domèstic, l’ozó (O3) i el diòxid de nitrogen (NO2). Més del 90% de les morts per contaminació atmosfèrica de 2021 (7,8 milions) es van deure a les partícules PM2,5 que suren en l’aire.

Aquests diminuts grànuls, que reben aquest nom per tenir menys de 2,5 micres de diàmetre, romanen en els pulmons i poden entrar en el torrent sanguini, augmentat d’aquesta manera el risc de malalties com a cardiopaties, accidents cerebrovasculars, diabetis, càncer de pulmó i malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).

Què origina la contaminació per PM 2,5? Es tracta d’una pol·lució generada, sobretot, pel transport, les llars, les centrals elèctriques de carbó, les activitats industrials i també els incendis forestals, encara que la llista és més llarga.

Com és sabut, aquestes emissions no sols afecten la salut de les persones, sinó que també provoquen l’escalfament del planeta. És així com les poblacions més vulnerables es veuen afectades de manera doble i simultània: pels riscos climàtics i per l’aire contaminat que respiren.

Però no sols estan les partícules PM 2,5. L’exposició prolongada a l’ozó va contribuir a unes 489.518 morts a tot el món.

I, a mesura que el món continua escalfant-se pels efectes del canvi climàtic, les zones que ja tenen alts nivells de NO2 (un altre dels contaminants) sofriran nivells més alts d’ozó, la qual cosa agreujarà els efectes sobre la salut, adverteix l’informe de HEI.

Els gasos que salin pel tub d’escapament del trànsit són una font important de NO2, cosa que significa que les zones urbanes densament poblades, sobretot als països de renda alta, solen registrar els nivells més alts d’exposició al NO2 d’efectes sobre la salut.

«Aquest nou informe ofereix un duro recordatori de les importants repercussions que té la contaminació atmosfèrica en la salut humana, amb una càrrega excessiva per als nens petits, les poblacions de major edat i els països de renda baixa i mitjana», ha declarat la directora de Salut Mundial del HEI, Pallavi Pant.

Per part seva, la directora adjunta d’UNICEF, Kitty van der Heijden, opina que les dades demostren que «la nostra inacció està tenint profunds efectes en la pròxima generació, amb repercussions en la salut i el benestar per a tota la vida. La urgència mundial és innegable».

«És imperatiu que els governs i les empreses tinguin en compte aquestes estimacions i les dades disponibles en l’àmbit local i els utilitzin per a fonamentar accions significatives i centrades en la infància per a reduir la contaminació atmosfèrica i protegir la salut dels nens», destaca la directiva d’aquest organisme internacional.