Neixen sis pollets de corriol camanegre, una espècie protegida i amenaçada, a la platja de Tamarit

Sis pollets de corriol camanegre, una espècie protegida i amenaçada, han nascut a la platja de Tamarit, a Tarragona. Aquests han estat els supervivents del total de cinc nius, amb tres ous cadascun, que s'han comptabilitzat des de finals d'abril. L'Associació Mediambiental La Sínia i l'Ajuntament de Tarragona, que treballen des del 2019 per la seva recuperació a la zona, han descrit la temporada d'èxit, ja que, pràcticament, s'ha doblat el nombre de nius i de pollets respecte a edicions anteriors. "La biodiversitat a Tarragona és una bandera que cal reivindicar i cal seguir treballant", han subratllat des de l'entitat, els quals ha afirmat que es vol potenciar la nidificació d'aquestes aus en altres punts de la costa, com la platja Llarga.

El passat 25 d'abril es va detectar el primer dels cinc nius de corriol camanegre a la platja de Tamarit, just a la zona del Vinyet, un espai natural de la desembocadura del riu Gaià. Des de llavors han sobreviscut un total de sis pollets. D'aquests, quatre ja han aconseguit volar. Els altres dos, que van néixer la setmana passada, continuen a la platja a l'espera d'aixecar el vol durant el pròxim mes.

Segons el coordinador de l'Associació Mediambiental La Sínia, Hèctor Hernández, l'èxit d'aquesta temporada rau en l'augment de la compatibilitat entre el turisme i la biodiversitat de les platges. "Ens trobem gent estirada prenent el sol i a pocs metres tenim una espècie en perill", ha celebrat. De fet, s'ha mostrat esperançat amb la major sensibilització de la ciutadania, la qual, segons l'entitat, respecta la zona acordonada i reservada per aquesta au. En total, es tracta d'una superfície de 6.000 metres quadrats que s'amplia amb 1.500 metres quadrats més durant els mesos de nidificació, és a dir, des del maig i fins a l'agost, aproximadament.

Tot i això, Hernández ha subratllat que "no ens podem quedar aquí" i, per tant, "l'aposta ha de ser que aquest corriol camanegre trobi altres llocs al municipi de Tarragona per fer el seu niu". En aquest sentit, ha afirmat que la platja Llarga podria ser un lloc "ideal", perquè aquesta espècie "tard o d'hora trobi el seu espai".

El 2019, el primer niu

L'Associació Mediambiental La Sínia i l'Ajuntament de Tarragona treballen per a la preservació del corriol camanegre a la platja de Tamarit des del 2019, quan es va trobar el primer niu. Tot i això, el regidor de Medi Ambient, Guillermo García, ha recordat que el 2012 ja es va començar a treballar en la protecció de la biodiversitat del municipi, de la mà el cos d'agents rurals, la Generalitat de Catalunya, el Servei de Costes del Ministeri de Transició Ecològica i l'entitat La Sínia.