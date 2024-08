Què està passant a Santorí? L'illa grega viu els seus pitjors moments

La imatge de postal de Santorí, amb les seves cases blanques penjades sobre el mar Egeu, ha captivat els viatgers durant dècades. L'illa grega, impregnada d'història, cultura vibrant i platges paradisíaques, ha esdevingut un imant per a milions de turistes cada any. Aquest auge ha generat un impuls econòmic innegable, però també ha desencadenat una sèrie de problemes que amenacen de convertir aquest paradís en víctima del seu propi èxit.

La massificació turística ha esdevingut un tema candent a Santorí, especialment durant la temporada alta. Un exemple palpable d'aquesta problemàtica es va viure recentment arran de l'arribada d'un creuer amb 17.000 passatgers. El regidor de l'illa, Panos Kavalaris, va recórrer a Facebook per expressar la seva preocupació, qualificant la situació d'"emergència" i demanant als residents que limitessin els seus desplaçaments per evitar col·lapses. Tot i que el missatge va ser eliminat hores després davant l'allau de crítiques, va posar de manifest la creixent tensió entre el turisme massiu i la capacitat de l'illa per gestionar-lo de manera sostenible.

Massiva arribada de creuers

Amb poc més de 15.000 habitants permanents, Santorí rep anualment la barbaritat de 5,5 milions de visitants. L'arribada de creuers ha exagerat encara més la situació. Només el 2023, 800 creuers van desembarcar a l'illa, portant-hi 1,3 milions de turistes, un augment del 23% respecte a l'any anterior.

Vista aèria de Santorí / PIXABAY

Les conseqüències d'aquesta allau turística són dramàtiques. La infraestructura de l'illa es veu desbordada, amb carrers atapeïts, serveis saturats i un impacte ambiental cada cop més evident. L'alcalde de Santorí, Nikos Zorzos, ha denunciat la sobreconstrucció desenfrenada que afecta l'illa. Amb un 20% de la superfície ocupada per edificis, ha instat a frenar la concessió de llicències per a hotels i allotjaments turístics, i a aturar la construcció fora de les zones urbanes.

El consum d'aigua s'ha duplicat

Un dels problemes més urgents és la pressió sobre els recursos hídrics. Segons un informe presentat a la conferència "Insularitat i sostenibilitat: illes a punt del col·lapse", el consum d'aigua a Santorí s'ha duplicat els últims anys. Del 2022 al 2023, l'augment va ser del 22%, la qual cosa planteja seriosos dubtes sobre la sostenibilitat a llarg termini. A això s'hi suma l'increment en el consum d'electricitat, que s'espera que superi els 65 MW aquest any a causa de les altes temperatures i l'ús intensiu d'aires condicionats.

Davant d'aquest panorama crític, s'han plantejat diverses solucions. Una és la limitació a l'arribada de creuers, mesura que el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciat per al 2025. Tot i això, aquesta mesura per si sola no sembla suficient.

S'ha proposat també la implementació d'una taxa turística per als visitants que arriben a creuer. Tot i això, la legislació grega limita la tarifa a un màxim de 0,35 euros per passatger, una quantitat irrisòria que no cobreix ni tan sols els costos de gestió de residus generats per cada turista.

Turisme vs preservació de l'entorn

El cas de Santorí il·lustra la cruïlla en què es troben moltes destinacions turístiques actualment. Si bé el turisme representa una font d'ingressos important, és fonamental trobar un equilibri entre el benefici econòmic i la preservació de l'entorn natural i cultural.

És imperatiu que les autoritats gregues implementin mesures més contundents per regular el flux turístic, protegir els seus recursos naturals i garantir un futur sostenible per a Santorí. En cas contrari, l'illa corre el risc d'esdevenir un exemple palpable dels efectes devastadors del turisme massiu, perdent-ne l'encant i l'autenticitat en el procés. La disjuntiva és clara: o es prenen mesures dràstiques ara, o el futur de la "perla de l'Egeu" estarà en perill seriós.