Tomàquets de muntanya: la resposta dels cultius per sobreviure a la crisi climàtica
Les empreses agrícoles exploren terrenys més frescos situats més al nord o a més metres sobre el nivell del mar per aconseguir temperatures més moderades
Ja creixen tomàquets al Montseny, vinyes al Pirineu i oliveres a la Gran Bretanya
Comunitats com Andalusia, Castella- la Manxa i Catalunya podrien perdre el 6% del PIB agrícola
María Jesús Ibáñez
El seu impacte no és tan visible com l’onada d’incendis que ha assolat aquest estiu el nord-oest d’Espanya o la dana que va castigar a la tardor el País Valencià, però la crisi climàtica ja és una realitat silenciosa a les principals regions agràries espanyoles, entre les quals hi ha Andalusia, Castella-la Manxa i Catalunya, que podrien arribar a perdre el 6% del producte interior brut (PIB) agrícola anual a conseqüència dels seus efectes. Això no solament afecta els agricultors; implica tot el medi rural, les exportacions del sector i, al capdavall, la capacitat de tot el país per produir els seus propis aliments.
Una de les alternatives que adopten les empreses agrícoles és buscar territoris més frescos, terrenys situats a més altitud sobre el nivell del mar o també situats més al nord, la qual cosa els garanteix unes temperatures més moderades. Els cellers de la Família Torres, oriünds del Penedès, van ser pioners i van començar a plantar vinyes al Pirineu. L’emprenedor agrari Marc Meya fa el mateix amb els tomàquets, que ja creixen amb èxit a Joanet, al cor del Montseny. I tampoc no es queden enrere més enllà de les nostres fronteres. La firma britànica ValleRuan ha presentat aquest any la primera collita d’oli d’oliva, produït i premsat a Cornualla, a l’extrem sud-oest de l’illa de la Gran Bretanya.
Tecnologia, altitud i residu zero s’uneixen per produir hortalisses al Montseny
"Quan li vaig dir al meu pare que volia ser pagès, només em va donar un consell: que no em conformés amb ser un agricultor convencional i que mirés endavant", explica en Marc Meya, un productor de 28 anys que fa gairebé una dècada que cultiva hortalisses en una finca del nucli de Joanet, a Arbúcies (Girona), a 600 metres d'altitud. Allà, en una superfície de set hectàrees, en Meya produeix pèsols, mongetes tendres, enciams i, sobretot, tomàquets.
Seguint aquell consell del seu pare, el jove agricultor busca avui produir "aliments amb el millor sabor possible". I així intentar distingir les seves hortalisses de les que es produeixen en altres grans explotacions. Per aconseguir-ho, utilitza les últimes tecnologies de cultiu, aplica fertilitzants i nutrients naturals (com extractes de remolatxa o d’algues marines) i reutilitza l’aigua de reg, "que arriba directament de les fonts del Montseny", explica. Hi ha abelles pol·linitzadores per tota la finca i indicacions perquè tot el personal recicli i mantingui la consigna de residu zero.
"I tot això ho fem amb cultiu en alçada, és clar, que en el cas del tomàquet és clau, ja que, com que les temperatures baixen tant a la nit, la planta pot deixar de fer la fotosíntesi i potencia els sucres que donen gust al fruit", afegeix. Quan les nits són càlides, com passa a Almeria o fins i tot al Maresme o al Baix Llobregat, aquest procés no es produeix.
Els tomàquets són, ara mateix, el producte estrella d’Agrícola Meya. Als hivernacles que té instal·lats a Joanet, es cultiven una desena de varietats diferents d’aquest producte, que ven en exclusiva a Ametller Origen. La plantació, explica l’empresari, es fa al maig, "de manera que el cicle aquí és just l’invers del d’Almeria", la zona productora de tomàquet més gran d’Europa. Això implica que els fruits d’aquesta explotació (amb el Turó de l’Home a tocar i envoltada de boscos) surten al mercat en ple estiu, sense la competència andalusa, que és de producció hivernal.
Dels tomàquets cherry, dels porpra i de tantes altres varietats cultivades allà se’n poden obtenir plats refrescants per a tots els gustos, com els que recomana en aquest contingut multimèdia la xef Carme Ruscalleda, que presenta nou receptes per a nou tomàquets de temporada.
"En cultivar a 600 metres d’altura i baixar tant les temperatures a la nit, la tomaquera pot deixar de fer la fotosíntesi i així fabrica els sucres que potencien el gust del fruit."
"Fins ara, era realment difícil trobar bons tomàquets a l’estiu a Catalunya, on el 70% del cultiu d’aquest producte ha desaparegut en els darrers anys", explica Joan Simó, director general d’R+D del grup Ametller Origen, que també ha fet assajos per intentar aconseguir tomàquets a la Cerdanya i a Sòria. "El problema més greu el tenen els cultius que no es poden moure, com l’arbrat, però els productes d’horta poden anar escalant altitud", assenyala Simó.
Noves plantacions d’oliveres arrelen a les costes del sud d’Anglaterra
Els efectes del canvi climàtic estan donant lloc a projectes al Regne Unit que fins fa pocs anys semblaven inviables. Un dels més inversemblants és el cultiu d’oliveres per a la producció d’oli, una iniciativa que estan impulsant mitja dotzena de productors i que ja comença a donar petits fruits gràcies al clima cada cop més temperat d’algunes zones costaneres d’Anglaterra. Tot i que encara són lluny d’assolir els nivells de producció i la qualitat dels olis mediterranis, l’objectiu a llarg termini és aconseguir un producte que pugui competir amb els seus rivals del sud d’Europa als prestatges dels supermercats britànics, on els preus no han deixat de pujar en els últims anys.
Un dels primers projectes va néixer el 2019 en una explotació familiar a Essex, al sud-est d’Anglaterra, sota el nom de The English Olive Oil Company. Els seus impulsors han estat des d’aleshores buscant les varietats d’olivera més adequades per al clima local, adquirint coneixements sobre com creixen i es desenvolupen, i estudiant-ne la viabilitat comercial i les oportunitats de mercat. L’any 2023 van obtenir les llicències d’importació de plantes, van adquirir la maquinària i van instal·lar la infraestructura necessària per plantar el primer olivar comercial del Regne Unit a la primavera de 2024.
"No tenim la calor del Mediterrani, però aquells països també estan patint dies i setmanes a l’estiu en què s’arriben als 40 graus, una temperatura superior a l’òptima per a les oliveres. Mentrestant, el Regne Unit pot cultivar oliveres perquè el canvi climàtic ha allargat lleugerament la temporada d’estiu", va assegurar recentment l’impulsor del projecte, Pete Thompson, al diari The Times. "Disposar d’aquestes dues setmanes addicionals, al començament i al final de la temporada, està començant a marcar la diferència".
Tot i ser un dels primers projectes que van néixer al Regne Unit, The English Olive Oil Company encara no ha iniciat la producció, ja que està esperant que les oliveres arribin a l’edat necessària. Un model oposat al de Nik Butcher, fundador de ValleRuan, una empresa establerta a la zona de Cornualla (a l’extrem sud-oest d’Anglaterra) a principis de 2024. Butcher va optar per plantar oliveres ja crescudes, cosa que li ha permès accelerar la producció. Actualment compta amb dos terrenys llogats a agricultors locals, però la seva intenció és arribar a plantar fins a 10.000 oliveres en cinc emplaçaments diferents.
Tot i que el volum de producció encara és molt reduït, les primeres impressions de ValleRuan són positives. "És un projecte en què molta gent ha cregut des del començament. Tota la comunitat local ha vingut a veure les olives, la majoria de gent ha tastat l’oli o l’ha comprat, i ningú no ha dit encara que no li agradi", va afirmar Butcher en una entrevista recent a la BBC. Malgrat el clima plujós d’aquesta zona del país, considera que les seves oliveres no només sobreviuen, sinó que prosperen.
L’aposta de Família Torres amb les seves vinyes a 950 metres sobre el nivell del mar
Quan l’any 1999 es van començar a plantar les primeres vinyes a les finques de Sant Miquel, a 950 metres d’altura, gairebé no es parlava encara del canvi climàtic. Però els propietaris dels cellers Família Torres, originaris del Penedès, ja havien començat a notar que alguna cosa estava canviant als cultius: les pluges eren cada cop més escasses i les onades de calor es repetien amb més freqüència. I van voler anticipar-se i diversificar.
"Vam ser pioners, a més, en la recuperació d’un cultiu que pràcticament havia desaparegut a la comarca del Pallars", expliquen fonts de la companyia. Actualment, a les gairebé 109 hectàrees de vinya que l’empresa té en aquesta zona del Prepirineu català, "s’hi cultiven diferents varietats blanques i negres, tant tradicionals com internacionals", indica la mateixa portaveu, que destaca especialment la recuperació de la varietat ancestral Pirene, que estava gairebé extingida.
Al Pallars, la verema de l’any passat va ser òptima, gràcies a una pluviometria a la zona que "va ser abundant, sobretot durant la primavera, cosa que va permetre mantenir el vigor de la vinya". El contrast tèrmic, amb nits fresques i dies càlids a l’agost, va fer que les maduracions fossin lentes i regulars, de manera que ja el 23 d’agost es van començar a collir els raïms de la varietat pinot noir, seguits pels de chardonnay.
L’empresa, que destina l’11% dels seus beneficis anuals a l’adaptació al canvi climàtic, també està provant de plantar noves vinyes a Benavarri (Osca) i a Matasolana (Lleida), a 1.100 metres d’altitud, seguint el model de la regió de Salta (Argentina), on les vinyes creixen a 1.600 metres, en ple Andes. De moment, però, en aquestes dues ubicacions pirinenques, el cultiu encara no és efectiu a causa del fred excessiu a l’hivern.
Qui sí que estan tenint més èxit amb els raïms són els agricultors britànics, cosa que ha impulsat la producció de vi, especialment de blancs escumosos. Segons dades de Wine GB —l’associació nacional del sector vitivinícola del Regne Unit—, la superfície dedicada a vinyes ha augmentat un 30% en els darrers cinc anys, fins a superar les 4.800 hectàrees, mentre que la producció ha passat dels 8,8 milions d’ampolles el 2020 a més de 21 milions el 2023.
Subscriu-te per seguir llegint
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú
- L'alcalde de la Seu sobre el detingut per posar explosius: 'Que tothom estigui tranquil, és un cas aïllat