Per què estan apareixent mantes ratlla a les costes espanyoles?
El Ministeri per a la Transició Ecològica està estudiant juntament amb altres grups d'estudi el seu comportament
Redacció
Els canvis en les temperatures ha provocat moviments migratoris de diverses espècies. Tant els animals com la naturalesa s'estan adaptant a aquesta nova realitat. Així doncs, és normal veure espècies com les mantes ratlla en les nostres costes. Des de l'any passat, ha aparegut a les costes de l'Estat la mobula mobular, una manta gegant. Aquesta espècie és comuna al mar Mediterrani, però no els seus albiraments. Això ha provocat que grups de científics com els Catsharks i el Ministeri per a la Transició Ecològica s'hagin posat a estudiar el comportament d'aquestes mobules mobulars.
La successió d'albiraments a les costes ha comportat una gran quantitat d'incògnites. "Des del 2024 ha augmentat la seva presència a la Mediterrània espanyola, cosa que no implica que n'hi hagi més, sinó que està canviant la seva distribució", explica David Barria, director de Catsharks. Aquesta mena de manta ratlla és, fins ara, una molt poc estudiada. Tot i això, els experts apunten a dues hipòtesis que podrien explicar la seva arribada a les costes espanyoles. D'una banda, “podria influir els efectes del canvi climàtic sobre la Mediterrània”, amb l'escalfament de les aigües. La segona causa tindria un origen molt diferent aliè a motius naturals. Els científics no descarten que podria tenir una relació amb el conflicte a Gaza.
Habitual d'Itàlia i la Franja de Gaza
La mobula mobular és una mena de ratlla comuna de la Mediterrània. És habitual en aigües italianes i, especialment, a l'est, a les aigües que banyen les costes de Palestina. Aquest és un dels punts que té en compte la investigació realitzada pels científics i el ministeri per apuntar a la possibilitat que el conflicte bèl·lic en aquesta zona (amb bombardejos constants i molta activitat naval a la zona) estigui afectant les poblacions residents i hagin empès la mobilització cap a l'oest.
Mobula mobular està catalogada "en perill d'extinció" per la UICN. No és invasora, ni prové d'altres oceans. Es caracteritza per la seva gran mida i per tenir dues banyes enormes, a més de tenir un fibló que podria resultar perillós per a les persones. Però realment no posa en risc ningú, són animals pacífics.
El 2018 un grup de científics de tot el món va estudiar la pesca de mantes ratlles davant de la costa de Gaza i com afectaven les restriccions al territori. Aquesta investigació va concloure que l'espècie s'hi concentrava durant la temporada de cria, i no a les costes veïnes d'Israel i Egipte. De manera que s'havia constituït una reserva natural involuntària.
Els taurons i les mantes tenen set sentits
Això no obstant, es tracta d'una espècie molt sensible. A diferència dels humans, els elasmobranquis —ratlles (batoidea) i taurons (Selachii)— tenen set sentits. Comparteixen olfacte, vista, tacte, oïda i gust, però a més, disposen de la 'línia lateral' i les 'Ampolles de Lorenzini', que els permeten detectar vibracions ambientals i rebre estímuls elèctrics. "Les dues espècies en tenen, però les ratlles tenen electroreceptors per tot el cos, que les fan molt més sensibles", explica Barría.
Tropicalització i amenaces antròpiques
En aquest sentit, són molts els factors antròpics que podrien estar afectant l'espècie en perill d'extinció. D'una banda, les vibracions i sons al medi aquàtic generats pels bombardejos a Palestina. Però també la utilització del mar com a via de transport i l'ús de sonars, a més de la contaminació de l'entorn aquàtic.
Però els efectes de l'escalfament global també posen en perill tot el medi marí i de la Terra. La tropicalització del mar provoca desajustos a l'entorn acompanyats d'anomalies tèrmiques. I d'acord amb el Centre d'Estudis Ambientals de la Mediterrània, la temperatura del Mediterrani ha pujat 1,5 °C des que es recullen dades. Això "afecta la densitat de l'aigua i aquesta a com van els fluxos. Canvia els corrents marins i també els d'aliments", destaca Barría.
Un punt d'inflexió per a la biologia espanyola
L'altra cara de la moneda de les amenaces de la mobula mobular ha escrit la història de manera positiva a Espanya. Com que és una espècie que no freqüenta les aigües espanyoles i està poc estudiada, gairebé tot és nou. I el 2024 ha estat un any clau per a la biologia marina, concretament a Catalunya. "L'estiu passat es va produir el primer part mai vist a la Mediterrània espanyola; a Calafell van néixer dues cries amb èxit. També hem vist que hi ha exemplars que s'alimenten davant de les nostres costes", destaca el director de Catsharks. El segon cas que es té constatat es va registrar en una embarcació pesquera i tant la mare com la cria van morir a Palamós.
Tot i això, la positivitat del 2024 ha canviat. Un any en què no hi va haver cap albirament ha quedat en el passat. Només a la Comunitat Valenciana al mes de juny es van registrar dos albiraments que van acabar amb la mort de l'exemplar que va aparèixer a Cullera i a Xàbia. Animals que arriben a la costa en condicions de salut molt minvades.
