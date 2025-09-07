El canvi climàtic dispara els megaincendis a Espanya
Escalfament global i megaincendis forestals van agafats de la mà; a mesura que augmenten les temperatures pel canvi climàtic, el foc es fa cada vegada més devastador als boscos, com s’ha vist aquest estiu a Espanya i, tanmateix, això podria ser només el principi
Gairebé cada estiu està sent ecològicament i climàticament més desastrós que l’anterior i, tot i això, aquesta situació queda ràpidament oblidada perquè el següent estiu sol ser encara pitjor. És l’espiral en la qual ens trobem immersos a causa del canvi climàtic, els efectes del qual han passat de ser una simple simulació informàtica a ser una realitat diària que desallotja pobles, destrueix milers d’hectàrees de bosc, mata cultius, seca aqüífers i dispara les morts per calor, entre moltes conseqüències.
L’onada de calor viscuda l’agost del 2025 ha estat la més intensa des que hi ha registres, segons confirmava l’agència estatal Aemet. D’aquesta manera, els 16 dies seguits que va durar, amb una anomalia de temperatura de 4,6 graus centígrads sobre el que seria normal, va desbancar d’aquest trist rànquing l’estiu del 2022, que fins ara registrava l’onada de calor més intensa que s’ha conegut. Però quant trigarà a ser superada aquesta plusmarca? Els experts temen que no gaire.
La situació és cada cop més preocupant i els pronòstics que van fer els científics fa dues o tres dècades no fan sinó confirmar-se amb inquietant precisió, quedant-se, si de cas, curts en molts casos.
Simultàniament a l’onada de calor més violenta de la nostra història, hi ha hagut els incendis més devastadors. Només en 14 dies d’agost va cremar més terreny que en tot l’any més destructiu d’aquest segle, que va ser el 2022. O dit d’una altra manera: durant aquestes dues setmanes es va destruir més bosc que el 2023 i el 2024 junts, segons revelava el Sistema Europeu d’Informació sobre Incendis Forestals (EFFIS). En resum, 410.000 hectàrees destruïdes fins a finals d’agost, l’equivalent pràcticament a tota la superfície de les illes de Mallorca i Eivissa juntes.
A Espanya, els incendis es propaguen cada cop amb més rapidesa, adquireixen una dinàmica i un volum que els fan pràcticament inextingibles amb mitjans convencionals. Un estudi publicat a la revista Nature i dirigit pel climatòleg Martín Senande, pronostica que la velocitat de propagació mitjana de les flames a Espanya per a final de segle creixerà en un 12,7% per la calor i en un 9,9% pel creixement de la vegetació. L’energia alliberada pels incendis creixerà un 11,7% i també ho farà l’altura de les flames. Els megaincendis seran habituals.
«Els incendis necessiten diverses coses: molt combustible en forma de vegetació i condicions que siguin seques i càlides», assenyala Senande en declaracions a l’agència Sinc. «El que hem vist fins ara és que la crisi climàtica té més impacte sobre la vegetació quan s’uneix a factors com les onades de calor», afegeix.
Per descomptat, no és un fenomen exclusiu de la península ibèrica. Els incendis extrems (de vegades anomenats de sisena generació) s’han duplicat al planeta en només vint anys. Els sis més descomunals que s’han registrat mai s’han produït des del 2017. És una tendència imparable que s’ha disparat fa molt pocs anys. I això es pot veure al Canadà i altres regions properes a l’Àrtic.
Què es pot fer davant d’aquesta situació? Els experts són unànimes a l’hora de demanar centrar-se més en la prevenció, abans que en l’extinció. El catedràtic de la Universitat d’Extremadura Urbano Fra Paleo destaca que «les actuals polítiques nacionals i de la Unió Europea prioritzen l’extinció i això no només no ha evitat que es produeixi aquesta situació, sinó que l’ha agreujat, arribant a una situació que s’ha tornat no gestionable», tal com també destaca l’informe Incendis forestals en transformació del Consell Científic Assessor de les Acadèmies Europees (Easac). El que passa és que prevenir comporta de vegades canvis importants en activitats industrials molt consolidades. És el cas dels grans monocultius forestals que «incrementen el perill». En canvi, segons Fra Paleo, els sòls amb usos mixtos, és a dir, variats, «augmenten la resistència al foc i multipliquen els beneficis per a l’agricultura, la silvicultura i la biodiversitat». «Els paisatges en mosaic i la restauració dels ecosistemes degradats basats en espècies autòctones redueixen la continuïtat del combustible i el perill d’incendis», afegeix.
A més, solucions basades en la naturalesa, com ara el pasturatge tradicional o les cremes controlades «redueixen la vulnerabilitat dels ecosistemes».
Exemples com el de Huelva, on funciona el col·lectiu El Burrito Feliz, són il·lustratius: 18 ases desbrossen sota supervisió zones de tallafocs de forma selectiva i eficaç. Es prevenen així incendis sense afectar la biodiversitat.
La prevenció és allò que avui, segons tots els experts, necessita reforçar els seus recursos econòmics. Així, es gastarà menys en extinció.
Conseqüències sobre la biodiversitat
El gall fer cantàbric és actualment l’espècie més amenaçada de la fauna espanyola, amb tan sols 209 exemplars comptabilitzats a la seva àrea de distribució, que es limita a una zona molt restringida del nord de Lleó i el sud-occident d’Astúries. Aquestes àrees s’han vist afectades pels incendis d’aquest estiu, de manera que els experts temen que el gall fer hagi quedat ferit de mort i sense cap possibilitat de recuperació. Rolando Rodríguez, investigador i professor de la Universitat d’Exeter (Anglaterra), indica que «caldrà esperar valorar les zones cremades», però avança que «la situació és problemàtica».
A més, Rodríguez explica la cara B d’un discurs «molt repetit als mitjans», com és el de prevenir els incendis mitjançant la neteja del bosc: «El que volen netejar és l’espai on viuen [els galls fers]; si destruïm les poques zones que queden sense cremar, els donarem la punta. Per prevenir nous incendis es vol suprimir l’hàbitat del gall fer», ha explicat a La Nueva España, del mateix grup editor.
La incertesa sobre aquesta espècie és màxima fins a saber les dades del nou recompte, però sens dubte les notícies no podran ser favorables.
