L'Associació per la Defensa del Llop i l'Os al Pirineu (ADLO Pirineu) ha detectat per primer cop la presència d'un linx ibèric (Lynx pardinus) al Pirineu, a prop de la frontera amb França. Així, l'animal ha estat enregistrat a través d'una de les càmeres de seguiment que hi ha instal·lades a la zona per monitoritzar la presència de l'os bru i el llop. Des de l'entitat, a través d'un comunicat, han destacat que el fet d'haver captat un exemplar de linx en aquesta àrea suposa una "fita històrica per a la conservació de la fauna sensible al territori", tenint en compte que fins ara no se'n tenia constància documentada de la seva presència. De fet, l'espècie que es podia trobar al Pirineu era el linx boreal (Lynx lynx), desaparegut fa dècades.