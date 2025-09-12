Estudi de l’Institut de Salut Carlos III
El soroll és el contaminant que més afecta els nens: els experts apressen a limitar el trànsit al voltant de les escoles
Els científics plantegen crear zones de baixes emissions en entorns escolars i insten les famílies a vigilar la qualitat de l’aire
Helena López
Com que són més baixets, estan més en contacte amb els contaminants més pesants produïts pel trànsit rodat, més enganxats a terra. Tenen més dificultat per expel·lir les substàncies tòxiques (fins als cinc o sis anys els pulmons no estan formats del tot) i inhalen més contaminant per unitat de pes corporal; a més de tenir un comportament social que fa que passin més temps a l’exterior que els adults (al pati de l’escola, fent esport o al parc). Aquestes són algunes de les «característiques especials» per les quals els nens són més susceptibles a la mala qualitat de l’aire, també per la seva immaduresa (encara no tenen el sistema immunitari totalment desenvolupat), i que fan urgent posar el focus en la contaminació dels cotxes en els entorns escolars, assignatura pendent en no poques ciutats.
Així ho han explicat –amb infinitat de xifres i estudis en mà– aquest divendres en una sessió informativa organitzada per Science Media Centre España Julio Díaz, professor d’investigació de l’Institut de Salut Carlos III, i Cristina Linares, investigadora Científica del mateix centre; tots dos coordinadors científics de l’Observatori de Salut i Canvi Climàtic (OSCC) i codirectors de la Unitat de Canvi Climàtic, Salut i Medi Ambient Urbà a l’Escola Nacional de Sanitat (ENS). «Igual que Salut ara està en la lluita contra el tabac, hi hauria d’haver una normativa específica sobre la contaminació en els entorns escolars», considera Linares, que recomana a les famílies estar informades dels nivells de qualitat de l’aire de l’entorn escolar, «denunciar, queixar-se i demanar zones de baixes emissions al voltant de les escoles i de les escoles bressol», mesura que, insisteixen, està demostrat que funciona.
«Hi ha autèntics pics de contaminació a les escoles a les hores d’entrada i sortida, provocades pels conductors que buscaran els nens i no apaguen el cotxe», denuncien els investigadors remarcant una dada bastant desconeguda: el contaminant que més influeix en la salut infantil és el soroll (el 75% provocat pel trànsit rodat).
«El soroll és una agressió que pateix el nostre cos que, davant aquesta agressió, el que fa és intentar repel·lir augmentant la tensió arterial, l’aportació de glucosa, el cortisol, l’adrenalina... I aquest excés de cortisol es va acumulant», detalla Díaz.
L’investigador cita un estudi que es va fer amb dos germans bessons. Un dormia en una habitació amb soroll i l’altre en una de silenciosa. Al matí següent se’ls va mesurar el nivell de cortisol en saliva i era molt superior en el que dormia a l’habitació sorollosa. «És una reacció d’estrès», precisa Díaz, que insisteix que la mesura en què les associacions de famílies haurien de posar el focus és demanar que limitin el trànsit als voltants de les escoles.
«La calor afecta els nens però el gran problema és la contaminació i el soroll»
«La calor afecta, però no és el més important, cosa que no vol dir que no s’hagi de climatitzar les aules; però el focus s’ha de posar a reduir el trànsit», remarca l’expert, que ho té clar: quan es limita el nombre de vehicles la salut millora i la millor defensa contra el soroll és la distància.
La contaminació atmosfèrica ens afecta en totes les etapes de la vida, des del ventre matern, ja que la contaminació penetra a la sang i entra a la placenta
«La contaminació atmosfèrica és un gran problema de salut pública i hi ha grups especialment vulnerables, com els nens; amb símptomes que van de la picor d’ulls, coïssor de coll i mucoses, més mucositat, mal de cap al càncer de pulmó o de bufeta, a la mortalitat per naixements prematurs, ansietat, depressió... Ens afecta en totes les etapes de la vida, des del ventre matern, ja que la contaminació penetra a la sang i entra a la placenta», relata la investigadora, que la contaminació té una vinculació amb la mortalitat total a curt termini a Espanya vuit vegades més gran que els accidents de trànsit i està vinculada al 17% dels parts prematurs.
Ens preocupa molt que el nen estigui a 36 graus, però la seva salut se’n ressent més quan està a 90 decibels
Díaz posa sobre a taula dades sobre ingressos hospitalaris per urgències. La contaminació costa 900 milions d’euros cada any a Espanya per ingressos hospitalaris. Els plans de prevenció han d’anar més enllà de les altes temperatures.
La contaminació, alerten els científics, té també relació amb el desenvolupament de reaccions al·lèrgiques. «El pol·len només no impacta tant com el pol·len barrejat amb la contaminació; no només hi ha un component genètic, és també important l’efecte de la contaminació. Ens preocupa molt que el nen estigui a 36 graus, però la seva salut se’n ressent més quan està a 90 deci», reflexionen.
