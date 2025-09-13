La lupa
Les comunitats gasten cada any menys a gestionar la massa forestal, però més en bombers
Invertir en prevenció és més eficaç que apagar incendis
Iñaki Martinez Azpiroz (Verificat)
Després d’un estiu marcat pels incendis, sobretot al nord-oest de la península, les dades mostren que Espanya ha trencat la tendència baixista en hectàrees cremades que mantenia des de finals de la dècada de 1990. Tornen les grans àrees calcinades, i ho fan amb incendis més grans.
A escala estatal, el 2025 és el cinquè any amb més hectàrees cremades des de 1968, que és quan comencen els registres, amb gairebé 410.000 hectàrees calcinades fins al 28 d’agost, segons registres del Govern d’Espanya i del servei europeu de Copernicus. Aquesta xifra només s’havia superat abans en quatre ocasions: el 1978, el 1985, el 1989 i el 1994.
La falta de xifres consolidades del Govern central obliga a creuar dades amb les mesures satel·litàries de Copernicus, encara provisionals, que aporten una aproximació sobretot per als grans incendis (aquells que superen les 500 hectàrees, d’acord amb la definició oficial).
Aquesta anàlisi revela que el nombre total de grans focs és menor que en altres anys també catastròfics, però que l’àrea que cada gran incendi crema de mitjana s’ha disparat. L’any 2025 ha marcat una mitjana rècord de 6.282 hectàrees cremades en cada gran incendi registrat, gairebé quatre vegades més que la mitjana de la sèrie històrica en aquest indicador. De fet, set dels deu incendis més grans a Espanya des que hi ha registres s’han donat el 2025 o el 2022, i un altre més el 2012.
A Catalunya, aquest any hi ha hagut dos grans incendis, amb 5.247 i 2.650 hectàrees calcinades. En total, s’han cremat 8.984 hectàrees fins al 28 d’agost, lluny de les 94.000 de 1994 o les 67.000 de 1986. Nou de cada deu incendis en la comunitat tenen com a causa l’activitat humana, tal com diu Josep Vilalta Boixader, coordinador de prevenció i investigació d’incendis forestals d’Agents Rurals. La majoria són negligències. No obstant això, els incendis intencionats ronden cada any entre un 20% i un 25% dels casos.
Si bé hi ha múltiples factors darrere dels incendis i la seva propagació, experts i estudis assenyalen com una de les causes centrar-se en l’extinció sense invertir prou en prevenció. Víctor Resco de Dios, catedràtic d’enginyeria forestal en la Universitat de Lleida, explica que no s’ha aturat la «raó de base» del problema: la massa forestal que actua de combustible.
L’enginyer descriu la situació com una «paradoxa de l’extinció»: com més es gasta en l’extinció, més combustible s’acumula. És un fenomen que ja va mostrar fa quatre dècades una investigació sobre incendis forestals a Califòrnia (Estats Units). «Som molt bons apagant incendis, però els grans cada vegada es fan més grans i presenten un problema més gran. Som a l’era dels incendis que no es poden apagar», adverteix.
Sequera i calor
Resco descarta que dos anys de pics puntuals (el 2022 i el 2025) confirmin de manera rotunda un canvi de tendència. Però l’acumulació de biomassa, afegida als períodes recurrents de sequera i calor a l’estiu, que el canvi climàtic fa més extrems, agreuja els incendis.
Les comunitats autònomes són les que tenen les competències en gestió d’incendis. La inversió que fan en prevenció va caure a la meitat entre 2007 i 2022, segons dades del Govern d’Espanya. Així mateix, la inversió global de les comunitats en gestió forestal, exceptuant la partida per extingir incendis, també va caure un 12% en el mateix període. En canvi, la despesa en extinció va créixer un 29,6%. Amb tot, part de la prevenció passa per crear un paisatge «resilient» perquè «la península Ibèrica conviu amb el foc», remarca a Verificat Imma Oliveras Menor, directora d’investigació en l’Institut d’Investigació per al Desenvolupament (IRD) de França i investigadora de la Universitat d’Oxford (Regne Unit). L’experta advoca per un bosc que no sigui tan «homogeni» com ho és ara.
Resco afegeix que s’hauria de tractar preventivament fins a cinc vegades la superfície que crema, prop d’un milió d’hectàrees. Per contra, si es prioritza només l’extinció, l’enginyer preveu que les hectàrees cremades vagin en augment: «Pa per avui, engrunes per demà».
