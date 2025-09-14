ENTREVISTA | Paloma Juárez Ortega Doctora en Biotecnologia
"L’estrès hídric fa més vulnerables als arbres davant d'infeccions"
Olaya González
Paloma Juárez Ortega és líder de projectes europeus en l’Institut Tecnològic d’Alimentació (AINIA) i coordinadora de Citrusbusters, una iniciativa que lluita contra les plagues de cítrics. En ella participen organitzacions d’Europa i el Brasil.
En què consisteix el projecte Citrusbusters?
És una iniciativa europea que busca desenvolupar solucions avançades i sostenibles per a protegir el cultiu de cítrics enfront de dues de les malalties més devastadores a escala mundial: el HLB i la taca negra causada per Phyllosticta citricarpa. El consorci treballa en eines de detecció precoç basades en sensors intel·ligents, imatges hiperespectrals, tecnologies LIDAR i models predictius, així com en mesures preventives innovadores com a formulacions de bio control, composts bioactius per a reforçar la immunitat vegetal i estratègies d’edició genètica que s’alineen amb la futura normativa europea. L’objectiu és oferir als agricultors eines eficaces per a frenar l’entrada o propagació d’aquestes malalties.
Quines són les majors amenaces per als cítrics?
Malalties i plagues emergents que ja estan causant un fort impacte econòmic als EUA, el Brasil o Sud-àfrica. El ‘greening’ és la malaltia més devastadora per la seva capacitat de destruir plantacions senceres. Una altra amenaça rellevant és la taca negra, que afecta greument l’aspecte dels fruits, limita la seva comercialització i ha provocat restriccions en l’exportació a mercats exigents. També preocupa l’expansió de Xylella fastidiosa, un bacteri molt agressiu que ja ha delmat cultius d’altres espècies a Europa. A això se sumen plagues invasores com la mosca oriental de la fruita o el psílid asiàtic, la ràpida disseminació del qual complica el control. Tot això genera importants pèrdues econòmiques a causa de la reducció del rendiment i la qualitat de la fruita, l’augment en l’ús de fitosanitaris, l’eliminació d’arbres infectats i el seu impacte sobre l’ocupació rural.
Quina part de culpa de la proliferació de plagues té el canvi climàtic?
El canvi climàtic està exercint un paper cada vegada més rellevant en això. L’augment global de les temperatures, els hiverns més suaus i els canvis en els patrons de precipitació afavoreixen l’expansió geogràfica de molts organismes patògens i vectors que abans no podien sobreviure en determinades regions. Per exemple, insectes com Trioza erytreae o Diaphorina citri, vectors del HLB, troben ara condicions més favorables en zones on abans no podien prosperar. A més, l’estrès hídric i tèrmic que sofreixen els arbres a causa del canvi climàtic els fa més vulnerables a infeccions i atacs i redueix la seva capacitat de recuperació.
Pot el passaport fitosanitari atallar el problema?
En exigir un control més rigorós i traçable del moviment de plantes i productes vegetals, ajuda a detectar possibles infeccions i a prendre mesures abans que es produeixin brots greus. No obstant això, no és suficient per si sol per a atallar el problema, especialment en un context de canvi climàtic i globalització del comerç.
