Un passaport vegetal per a frenar les plagues dels cultius
Les plagues i altres malalties dels cultius i productes vegetals són un problema de greus conseqüències econòmiques i ambientals. El passaport fitosanitari és una arma eficaç per a frenar aquesta situació
Olaya González
Igual que ocorre amb les persones, els vegetals també han de viatjar amb un certificat que acrediti el seu origen. Aquest document té un nom: passaport fitosanitari. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació el defineix com una "marca oficial que acompanya als vegetals, productes vegetals i altres objectes en el seu moviment pel territori de la Unió Europea" i l’objecte de la qual és acreditar que aquest enviament va "lliure de plagues cuarentenaries i que compleix amb els nivells de tolerància exigits". La raó és que les plagues, els patògens i els insectes nocius són algunes de les grans amenaces que afronten els camps del bloc comunitari, un mal que es veu agreujat amb l’avanç implacable del canvi climàtic.
Ara mateix, la Comissió Europea i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) es troben en plena campanya per a fomentar el seu ús. Sota el títol de ‘#PlantHealth4Life’, la iniciativa cerca crear consciència dels riscos de portar plantes, llavors i qualsevol altre record de la naturalesa a la volta d’un viatge. Un simple esqueix pot posar en destrets a plantacions senceres.
Perquè això no ocorri, el passaport fitosanitari és obligatori en l’àrea comunitària. "Totes les espècies vegetals són sensibles de ser afectades per plagues de quarantena, que són aquelles que no són presents en el nostre territori o, si ho estan, és de manera restringida, i en el cas que s’introduïssin o es propaguessin causarien un greu impacte, tant econòmic com social i mediambiental", explica Laura Hernández Dato, portaveu de la Subdirecció General de Sanitat i Higiene Vegetal i Forestal del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Hernández Dato subratlla també que la CE ha posat el focus en la prevenció, "donant especial importància tant als controls en frontera dels productes importats, que han d’anar acompanyats del certificat fitosanitari, com als sistemes de vigilància a escala intraeuropea basats en un pla de prospecció del territori i en el mateix passaport fitosanitari", indica. A més, aquest document "obliga els operadors professionals a portar activitats de prevenció i control" per a garantir que el material que manegen està lliure de plagues.
El que podria haver-se evitat
Una de les malalties que pretén combatre el passaport fitosanitari és el HLB, la plaga més devastadora dels cítrics. Aquest mal, originat per un patogen, redueix de manera progressiva la seva producció i, al mateix temps, la fruita que aconsegueix romandre en l’arbre es torna inservible. En l’actualitat no existeix tractament possible i la supervivència dels arbres infectats en cap cas supera els deu anys.
Però, encara que és la pitjor, no és l’única amenaça que afronten els cultius. En la història recent d’Espanya es troben fàcilment exemples de plagues que, potser, es podrien haver evitat amb mecanismes de control més ferris. Laura Hernández Dato parla de la Tecia solanivora, "una arna originària de Guatemala considerada com una de les plagues més greus de la patata a Centreamèrica i a Amèrica del Sud", indica. Va aparèixer a Canàries i es va reproduir en la cornisa cantàbrica en 2015, precisament, per la introducció de patata infectada. "Des de llavors són obligatòries mesures d’erradicació, consistents en la delimitació de la zona afectada i la destrucció del material contaminat. També es prohibeix la plantació d’uns certs cultius i es restringeixen uns certs moviments", afegeix.
No és l’únic cas. La Xylella fastidiosa ha donat (i continua donant) molts maldecaps. "És un bacteri fitopatogen, sense cura coneguda, que afecta un gran nombre de plantes d’interès agrícola, ornamental i forestal. Originària d’Amèrica, va aparèixer per primera vegada en 2013 a Itàlia, i posteriorment a França, Espanya i Portugal", recorda aquesta experta del Ministeri d’Agricultura, que apunta al fet que la seva proliferació és conseqüència de "repetides reintroduccions". Les Balears és una de les comunitats més afectades per ella. Allí ha arrasat cultius d’olivera, vinya o ametller.
La Xylella fastidiosa és una de les principals protagonistes del treball de Juan Antonio Navas, cap del departament de Protecció de Cultius de l’Institut d’Agricultura Sostenible (IAS-CSIC) i director del grup de recerca Fitologías de Sistemes Agrícoles Sostenibles. "Està causant la plaga número u a Europa. Fa anys que tractem de convèncer el sector de la seva importància", afirma.
És un dels bacteris marcats en vermell en la legislació europea. Aquest expert explica com funciona la normativa, que data de 2016. "Llavors es buscava tenir una major protecció del medi ambient enfront de plagues i malalties, però també incrementar la vigilància sobre les importacions. També posar molt d’èmfasi en la detecció precoç de possibles introduccions en el continent de patògens de quarantena", subratlla.
La normativa comunitària divideix les amenaces en dos grups, segons la seva importància. El primer és el de les plagues prioritàries, en el qual la Xylella va entrar en primer lloc. "Es qualifiquen així pel perjudici que causen. Es té en compte en aspecte social per les pèrdues de llocs de treball que causen, però també el mediambiental i el cultural", puntualitza. Els estats membres estan obligats a fer revisions anuals per a assegurar-se que aquests patògens no han penetrat en el seu territori. "Hem dissenyat un sistema que estima el nombre de mostres necessàries per a cerciorar-se d’això, perquè és impossible testar tots els exemplars vegetals d’un país. Actualment, la nostra aplicació pot ser usada en qualsevol part del món", indica.
Pèrdues milionàries
Però, malgrat que hi ha hagut avanços, Navas demana autocrítica. "Hi ha estudis de finals dels anys 90 que diuen que, en conjunt, només se salva el 68% de la producció. A causa de malalties es perd el 13%; per plagues, el 10%; i a causa de mala herba, el 9%. Això es va repetir anys després i es van obtenir pràcticament les mateixes xifres", recorda. "Encara que pensem que anem avançant, quan ens comparem amb la situació de fa 30 anys, estem igual. Almenys no hem empitjorat", afegeix.
