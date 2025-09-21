Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
Els primats van sorgir d’ambients freds, no càlids
Joan Lluís Ferrer
Els primats —el grup d’animals que inclou els simis i els humans— es van originar en climes freds i estacionals fa uns 66 milions d’anys, i no als càlids boscos tropicals com pensaven fins ara els científics.
Investigadors de la Universitat de Reading (Regne Unit) van utilitzar models estadístics i dades fòssils per intentar esbrinar on van viure els avantpassats comuns de tots els primats moderns.
L’estudi, publicat a la revista PNAS, afirma que els primers primats probablement van viure a Amèrica del Nord, en un clima fred amb estius calorosos i hiverns gèlids, cosa que capgira l’antiga hipòtesi que aquests animals sorgiren dels boscos tropicals càlids, una creença que ha romàs arrelada durant molt de temps en la biologia evolutiva.
Jorge Avaria-Llautureo, autor principal de la Universitat de Reading, va afirmar: «Durant dècades, la idea que els primats van evolucionar en boscos tropicals càlids no es va qüestionar. Els nostres resultats capgiren completament aquesta teoria. Resulta que els primats no sorgiren de selves exuberants, sinó d’entorns freds i estacionals de l’hemisferi nord».
«Comprendre com els primats antics van sobreviure a anteriors canvis climàtics ens ajuda a reflexionar sobre com les espècies vives podrien respondre a l’actual escalfament i als canvis ambientals moderns», va afegir.
Moure’s per sobreviure
Els primats que podien desplaçar-se lluny quan el seu clima local canviava ràpidament sobrevivien millor, i les cries van anar evolucionant fins a convertir-se en noves espècies.
Quan els primats es van traslladar a climes completament diferents i més estables, van recórrer distàncies enormes: uns 561 quilòmetres de mitjana, en comparació amb només 137 quilòmetres de les espècies que van romandre en els seus climes originaris i inestables.
Segons l’estudi, és possible que els primers primats sobrevisquessin als gèlids hiverns hibernant com fan avui en dia els óssos: alentint el ritme cardíac i dormint durant els mesos més freds per estalviar energia. Alguns primats petits encara ho fan. Per exemple, els lèmurs nans de Madagascar s’enterren sota terra i dormen durant diversos mesos quan fa massa fred, protegint-se de les temperatures gèlides arraulint-se sota capes d’arrels i fulles.
Un llarg periple
Els primats no van arribar a les selves tropicals fins milions d’anys després. Es van originar en llocs freds, després es van traslladar a climes temperats, més tard a zones seques i desèrtiques, i finalment van arribar a les selves càlides i humides on els trobem avui en dia. Quan les temperatures locals o les precipitacions canviaven ràpidament, els primats es veien obligats a cercar nous hàbitats, cosa que va contribuir al naixement de noves espècies.
