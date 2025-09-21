Reportatge
L’aigua dolça s’esgota més ràpid del que s’esperava
L’aigua dolça del planeta està, literalment, volatilitzant-se. La tendència és més severa del que se suposava, segons les últimes recerques. A més, des de 2014 les regions més seques han passat d’estar en l’hemisferi sud a situar-se, sobretot, en la meitat nord de la Terra
Quin percentatge del planeta Terra està format per aigua? En realitat, és poquíssim. Tot i que els oceans cobreixen al voltant del 70% de la superfície del globus, els mars són poc profunds en comparació amb el radi total de la Terra. Si tota l’aigua que hi ha al món es pogués reunir en una bola, el seu radi només seria d’uns 700 quilòmetres, menys de la distància Barcelona-Màlaga. Però si només tinguéssim en compte l’aigua dolça existent, llavors la mida d’aquesta bola seria molt menor. És a dir, contràriament al que pugui semblar, hi ha molt poca aigua disponible per al consum humà i, a més, s’esgota de manera accelerada.
Recerques recents realitzades a partir de l’estudi de més de dues dècades d’observacions per satèl·lit, revelen que els continents de la Terra experimenten una pèrdua d’aigua dolça sense precedents des del 2002, impulsada pel canvi climàtic, l’ús insostenible de les aigües subterrànies i les sequeres extremes. L’estudi, dirigit per la Universitat Estatal d’Arizona (ASU) i publicat a Science Advances, destaca l’aparició de quatre regions de megasequedat a escala continental, totes ubicades a l’hemisferi nord, i adverteix de greus conseqüències per a la seguretat hídrica, l’agricultura, l’augment del nivell del mar i l’estabilitat global.
L’equip d’investigadors assenyala que les zones terrestres seques s’expandeixen a un ritme que duplica aproximadament la mida de l’Espanya peninsular cada any. A més, la velocitat a la qual les zones ja seques es tornen encara més seques supera el ritme al qual les zones humides es tornen més humides, cosa que reverteix els patrons hidrològics tradicionals. El balanç final és un augment creixent i mai vist dels sòls àrids.
Les implicacions negatives per a l’aigua dolça disponible són alarmants. El 75% de la població mundial (101 països) ha estat perdent aigua dolça durant els darrers 22 anys. Segons Nacions Unides, es preveu que la població mundial continuarà creixent durant els propers 50 a 60 anys, alhora que la disponibilitat d’aigua dolça es redueix dràsticament.
Els investigadors van identificar quines són les fonts d’aigua que s’estan reduint més a la Terra i van descobrir que el 68% són aigües subterrànies, fet que a més contribueix decisivament a la pujada del nivell mar.
«Aquests descobriments envien el missatge més alarmant conegut fins ara sobre l’impacte del canvi climàtic en els nostres recursos hídrics», afirma en un comunicat Jay Famiglietti, investigador principal de l’estudi i professor de Futurs Globals de l’Escola de Sostenibilitat de l’ASU. «Els continents s’estan assecant, la disponibilitat d’aigua dolça està disminuint i l’augment del nivell del mar s’està accelerant. Les conseqüències de la contínua sobreexplotació de les aigües subterrànies podrien soscavar la seguretat alimentària i hídrica de milers de milions de persones a tot el món. Aquest és un moment en el qual tots hem de posar fil a l’agulla: necessitem mesures immediates per garantir la seguretat hídrica mundial».
Els investigadors van avaluar més de dues dècades de dades de les missions d’Alemanya i Estats Units Gravity Recovery and Climate Experiment (Grace) i Grace-Follow On (Grace-FO), analitzant com i per què l’emmagatzematge d’aigua terrestre ha canviat des del 2002. Aquestes reserves d’aigua terrestre inclouen tota l’aigua de la superfície, neu i aigua subterrània.
«És sorprenent la quantitat d’aigua no renovable que estem perdent», afirma Hrishikesh A. Chandanpurkar, autor principal de l’estudi. «Les glaceres i les aigües subterrànies profundes són com els diners al banc. En lloc d’utilitzar-los només en èpoques de necessitat, com ara una sequera perllongada, els donem per suposats. A més, no intentem reposar els sistemes d’aigua subterrània durant els anys humits, cosa que ens porta a una imminent fallida de l’aigua dolça».
Punt d’inflexió i agreujament
L’estudi identifica el que sembla ser un punt d’inflexió produït al voltant de 2014-2015, durant un període considerat com a «mega anys d’El Niño». Aleshores, els extrems climàtics van començar a accelerar-se i, en resposta, el consum d’aigües subterrànies va augmentar i la dessecació continental va superar les taxes de fosa de les glaceres i les capes de gel.
A més, l’estudi ha revelat una oscil·lació que no havia estat documentada fins ara: després del 2014, les regions més seques van passar d’estar ubicades principalment a l’hemisferi sud a estar emplaçades principalment al nord, i viceversa en el cas de les regions humides.
Un dels principals factors que contribueixen a la dessecació continental és l’augment de les sequeres extremes a les latituds mitjanes de l’hemisferi nord, per exemple, a Europa. A més, a Canadà i Rússia, la fosa de la neu, el gel i el permafrost (sòl gelat permanent) va augmentar durant l’última dècada, i el continu esgotament de les aigües subterrànies a nivell mundial és un factor important.
En un estudi previ, membres de l’equip van analitzar l’emmagatzematge d’aigua terrestre a partir de dades satel·litàries del període 2002-2016. Però en el nou estudi, l’equip va ampliar la seva anàlisi de dades fins a vint anys i va descobrir que la dessecació continental avança a tota velocitat. Diversos patrons regionals de dessecació i punts crítics en la pèrdua de reserves d’aigua terrestre estan ara interconnectats, formant les quatre megaregions de dessecació continental.
Aquestes quatre mega-regions de dessecació mundial són el sud-oest d’Amèrica del Nord i Amèrica Central, Alaska i el nord de Canadà, el nord de Rússia, Orient Mitjà-nord d’Àfrica i Paneuràsia, vasta regió que inclou Barcelona, l’Índia, Ucraïna a les planes del nord de la Xina.
De fet, l’estudi va mostrar que, des del 2002, només els tròpics han continuat augmentant la seva humitat de mitjana segons la latitud, cosa que no predeien els models climàtics de l’IPCC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic), que usen sofisticats programes informàtics utilitzats per projectar escenaris.
La magnitud sense precedents de la dessecació continental amenaça l’agricultura i la seguretat alimentària, la biodiversitat, el subministrament d’aigua dolça i l’estabilitat global. «Aquesta investigació és important. Demostra clarament que necessitem urgentment noves polítiques i estratègies de gestió de les aigües subterrànies a escala global», afirma Famiglietti, que va ser científica principal de l’aigua al Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA.
L’estudi insta a prendre mesures immediates per frenar i revertir l’esgotament de les aigües subterrànies, protegir els recursos d’aigua dolça restants i adaptar-se al risc creixent d’escassetat d’aigua i inundacions costaneres.
