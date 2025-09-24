Què ha passat amb una orca de Marineland, a França? Gran polèmica i resposta del parc
L'agost passat, TideBreakers va publicar un vídeo en què s'observa un entrenador de Marineland “estimulant sexualment” Keijo, d'11 anys
Alexandra Costa
El tancament de Marineland Antibes, ubicat a la Costa Blava francesa i considerat durant dècades el parc aquàtic més gran d'Europa, ha provocat una forta polèmica que va més enllà dels seus murs. El centre, propietat del grup espanyol Parques Reunidos, va clausurar les portes el 5 de gener passat a conseqüència de la llei francesa contra el maltractament animal, que entrarà plenament en vigor el 2026 i que prohibeix els espectacles amb cetacis.
Aquest tancament va deixar a l'aire el futur d'uns 4.000 animals, entre ells dues orques molt conegudes pels visitants: Wikie, de 24 anys, i el seu fill Keijo, d'11. Al voltant d'ells s'ha obert ara un debat internacional després que l'ONG TideBreakers, en col·laboració amb Seaspiracy Foundation, difongués unes imatges gravades.
El vídeo que va desfermar la polèmica
El passat 12 d'agost, TideBreakers va publicar un vídeo en què s'observa un entrenador de Marineland “estimulant sexualment” Keijo. Segons la denúncia, la pràctica es va realitzar sense guants, sense instrumental adequat i sense supervisió veterinària, cosa que suposaria una violació dels protocols bàsics de benestar animal.
Des de Marineland van respondre assegurant que la intenció era “reduir la tensió sexual” del jove mascle, cosa que consideren necessària en condicions de captiveri. Tot i això, experts consultats per les organitzacions animalistes afirmen que fora de contextos estrictament veterinaris, aquest tipus de procediments poden qualificar-se com una forma d'abús.
Les ONG denuncien a més que les orques passen llargues jornades en solitud, sense estímuls ni enriquiment ambiental, envoltades únicament de parets de formigó. Els drons van mostrar fins i tot la piscina mèdica en mal estat, amb algues acumulades, i els animals intentant interactuar amb joguines velles abandonades, signes que interpreten com a avorriment i angoixa psicològica.
Una llei que canvia les regles del joc
La polèmica s'emmarca en la llei de protecció animal del 2021, que prohibeix la reproducció de cetacis en captivitat i limita els seus espectacles, encara que concedeix una moratòria fins al desembre del 2026. El Ministeri de Transició Ecològica de França va proposar a l'abril traslladar a Wikie i Keijo al Lloro Parc de Tenerife.
Tot i això, la mesura no va prosperar. Segons la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA), les instal·lacions espanyoles “no complien els requisits mínims en superfície, volum i profunditat” per allotjar les orques en condicions òptimes.
Davant d'aquesta situació, el ministeri va encarregar un informe amb tres possibles alternatives:
- Mantenir les orques a Marineland, adaptant les piscines per reconvertir-les en refugi marí.
- Traslladar-les a altres parcs aquàtics estrangers amb capacitat tècnica adequada.
- Enviar els animals a santuaris especialitzats, una opció que desperta escepticisme entre experts que recorden que els cetacis nascuts i criats en captivitat difícilment sobreviuen en entorns naturals oberts.
El futur incert de Wikie i Keijo
La polèmica amb Marineland reflecteix un xoc entre l'ètica animal i la gestió de parcs marins. Mentre organitzacions com TideBreakers denuncien un sistema que condemna les orques a una vida artificial i traumàtica, antics treballadors del sector insisteixen que animals nascuts en captivitat no es poden adaptar a un santuari sense risc per a la seva supervivència.
El que és clar és que el tancament del parc i les imatges difoses han obert un debat urgent sobre el benestar animal a Europa, les responsabilitats dels grups empresarials i les solucions que els governs han d'implementar per garantir un futur digne a aquests grans mamífers.
Ara com ara, Wikie i Keijo segueixen als tancs d'Antibes, convertits en símbol d'una batalla que enfronta tradició, negoci i drets dels animals. El desenllaç d'aquesta història no només marcarà el destí de dues orques, sinó també el rumb de la relació entre l'ésser humà i els cetacis en captivitat.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys