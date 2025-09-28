El conill de muntanya, entre el declivi general i l’excés local
Mentre en determinades parts de l’Estat el conill de muntanya adquireix proporcions de plaga i causa nombrosos danys a l’agricultura, en altres àrees es troba en clara recessió. En general, però, la situació és d’acusat declivi, la qual cosa compromet la continuïtat d’altres espècies.
Olaya González
Espanya és terra de conills. De fet, d’aquí ve el seu nom, segons algunes teories. No obstant això, cada vegada hi ha menys exemplars d’aquest mamífer en les muntanyes. I, en cas de continuar aquesta tendència, les conseqüències podrien ser catastròfiques. Perquè, entre altres coses, aquest petit animal és part indispensable de la dieta d’espècies amenaçades de gran valor en la Península Ibèrica, com l’àguila imperial o el linx ibèric.
La seva densitat és alta en les zones associades a mitjans agrícoles (els altiplans sud i nord i les valls de l’Ebre i Guadalquivir), però els números llancen una situació preocupant en la muntanya mediterrània, les serres extremenyes o gran part de Portugal.
Traçar les causes no és, ni de bon tros, una tasca senzilla. Però les dades sí que reflecteixen una distinció evident: segons el primer cens del conill de muntanya en la península Ibèrica elaborat per WWF amb dades entre 2009 i 2022, en les zones forestals i en les muntanyes la població ha caigut gairebé un 58%, mentre que en els sòls agrícoles el descens ha estat del 10%. La mitjana de caiguda és del 18%. El canvi dels usos del sòl sembla la principal raó del decreixement constant del nombre d’exemplars.
A això contribueix decisivament la desaparició del paisatge tradicional en mosaic (és a dir, àrees en les quals s’intercalen hàbitats naturals i usos humans com a camps de cultiu, pastures, boscos i àrees de matoll) i la proliferació de malalties.
Rafael Villafuerte, investigador científic del CSIC en l’Institut d’Estudis Socials Avançats (IESA-CSIC), detalla quines són aquestes malalties: «Víriques com les mixomatosis (detectada des dels anys 50) i la malaltia hemorràgica vírica (RHD, des de finals dels 80. Ambdues han provocat els majors descensos des de la seva aparició i continuen causant mortalitats periòdiques», puntualitza. Després d’això, esmenta també la pèrdua i la transformació de l’hàbitat i l’acció dels depredadors, «l’impacte dels quals es torna més significatiu quan les poblacions ja han estat afeblides per altres coses». No obstant això, recorda que, malgrat tot, els depredadors «no solen ser l’origen del problema».
Aquest declivi ha estat certificat per la Unió Internacional de Conservació de la Naturalesa (UICN), que va incloure en el conill de muntanya en 2019 dins del llistat d’espècies en perill d’extinció.
Villafuerte assenyala al seu torn un fet aparentment contradictori: en algunes àrees agrícoles, les concentracions de conill de muntanya estan creixent fins al punt de causar danys severs. «S’han beneficiat de les infraestructures lineals, com a autovies i vies fèrries, que els proporcionen refugi per a excavar caus i els protegeixen tant de caçadors com de depredadors. En moltes regions, aquestes poblacions s’han establert fermament i tot apunta al fet que continuaran expandint-se», explica.
El paper de la caça
El conill no ha deixat d’estar inclòs en Espanya dins de les espècies cinegètiques. Per això, la seva gestió és competència autonòmica. «D’un total de 307 àrees, més del 95% apliquen estratègies per a recuperar les poblacions de conill i perdiu i, a més, el seu ús s’ha incrementat durant les últimes dècades. Entre les mesures més freqüents es troben les millores d’hàbitat (per exemple, la creació de caus i refugis, sembres, desbrossaments…), el control de l’activitat cinegètica (amb la reducció del nombre d’animals caçats o de dies de caça), el control de depredadors, les campanyes de vacunació i desparasitación i les repoblacions», cita l’Atles i llibre vermell dels mamífers terrestres a Espanya elaborat pel Ministeri per a la Transició Ecològica.
Encara que solen ser blanc de crítiques, en aquest cas Villafuerte reconeix que la gestió dels caçadors ha resultat «realment important»: «En 118 mostrejos realitzats en el centre i sud d’Espanya, comprovem que les majors abundàncies de conill es produeixen en els vedats de caça (en comparació fins i tot amb àrees protegides), possiblement a causa de les abundants pràctiques de gestió realitzades per a incrementar la caça. Precisament les zones de major abundància i diversitat d’espècies depredadores «conill-dependents» solen estar en àrees cinegètiques», subratlla.
La desaparició del conill podria alterar de manera greu ecosistemes sencers, i la raó és senzilla: s’ha demostrat que fins a 48 espècies de vertebrats són depredadors del conill en la península Ibèrica, en major o en grau més baix. Per a valorar aquest pes, n’hi ha prou amb veure que els mateixos estudis assenyalen que a França aquest número baixaria a 30 i a Anglaterra, a nou. «No existeix una altra zona del món on el conill sofreixi una pressió tan alta com en l’àrea mediterrània, i en particular en la Península, ja que els conills ibèrics no tenen ‘espècies redundants’ que exerceixin un paper funcional similar. Els conills poden representar gasta el 25%del total de preses dels depredadors ibèrics», afirmen des de la Fundació per a la Conservació de la Biodiversitat CBD-Hàbitat.
Base de la dieta del linx ibèric
Aquestes mateixes fonts xifren en el 85% el pes del conill en la dieta del linx ibèric. De fet, les estratègies per a la recuperació d’aquest emblema de la fauna nacional tenen molt present la salut del conill de muntanya, tan i com detalla el MITECO.
Com en tantes altres qüestions relacionades amb la naturalesa, trobar la solució al descens de la població del conill de muntanya no és senzilla. «Ara mateix és difícil entendre que s’hagi de fomentar una espècie clau dels ecosistemes naturals, quan en àrees agrícoles genera danys i cal controlar-la. Per això, és fonamental definir amb claredat tant les zones com les estratègies que han d’aplicar-se en cada cas», explica Rafael Villafuerte, que recorda que en la península Ibèrica existeixen dues espècies de conill («són animals ben distints i molts investigadors creiem que haurien de ser espècies distintes», assevera) que haurien de gestionar-se de forma diferenciada.
- Una advocada d'herències explica els 3 motius pels quals sempre s'ha de fer testament: 'Molta gent creu que si no té una casa o un terreny en propietat, hauria de tenir-ne
- Adeu a la històrica perfumeria Regina del carrer Cap del Rec de Manresa
- Localitzen el boletaire de 77 anys que va anar a buscar el mòbil que va perdre buscant bolets
- Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
- Un gos cau per un barranc mentre feia una ruta amb el seu amo a Monistrol
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: «Per fi comença la desescalada digital a l'escola. Han calgut reiterats resultats pèssims per arribar-hi»
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses catalanes
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor