Els veïns de les comarques de l’Anoia i el Bages podran invertir en el projecte eòlic, “PE Àgata”
Aquest projecte és una aposta per una transició energètica sostenible, impulsant la participació i el benefici de les comarques de l’Anoia i el Bages
Els veïns de la zona tindran l'oportunitat de subscriure un préstec al projecte de fins a un màxim del 20% del seu finançament, amb participacions des de 500 euros
Redacció
Els veïns de les comarques de l’Anoia i el Bages podran invertir en el projecte eòlic de PE Àgata amb número d'expedient FUE-2024- 03741347 promogut per SPV ENERGÍA INAGOTABLE DE AGATA, S.L que s’ubicarà en els municipis d’Aguilar de Segarra, Rubió i els Prats de Rei.
El projecte eòlic de 30 MW, està en desenvolupament, amb un inici previst de la construcció per finals de 2027. La planta eòlica, amb una inversió total de 25.781.133,54 €, impedirà l'emissió a l'atmosfera de més de 18.155 tones de CO2 anuals i apostarà pel desenvolupament socioeconòmic de la regió. Els residents podran finançar fins a un 20% del parc (5.156.226,71 €) mitjançant un préstec de tipus subordinat amb una durada màxima de 15 anys, amb aportacions des d'un mínim de 500 euros fins a un màxim de 257.811,33 € per inversor, a un tipus d'interès variable que s'estima en EURIBOR més 3,00%-4,00%.
L’oferta estarà oberta fins a obtenir l’autorització administrativa prèvia o aconseguir el 20% del finançament local. El projecte té 67 municipis elegibles, conformats per les comarques de l’Anoia i el Bages, on tots els ciutadans i empreses residents, tindran la prioritat de participació en l'oferta d'inversió local.
Els interessats podran conèixer les dades del projecte en la presentació programada pel dia 14 d’octubre a les 18:00 h al Local Social d’Aguilar de Segarra, on s'informarà sobre els aspectes més rellevants del projecte així com la forma d'inversió i es respondran a les possibles preguntes.
Per a formar part d'aquest projecte o obtenir més informació es podrà fer a través de la web de Forestalia (https://forestalia.com/proyectos/participacion-comunitaria-opl/), del correu opl@forestalia.com o del telèfon 976308449. En el moment de la formalització de la contractació del producte, es realitzarà a través d’una plataforma degudament registrada davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets