Dels contenidors de la Catalunya Central a l’epicentre de la moda
Fundació Humana, que té punts de recollida de roba en 26 municipis del Bages, Moianès i Anoia, obre la botiga de moda de segona mà més gran en ple rovell comercial de Barcelona
Laura Estirado
Humana és una fundació amb gairebé quatre dècades de recorregut que es dedica a l’aprofitament i reutilització de roba usada, a partir dels contenidors que té distribuïts per Catalunya mitjançant convenis amb Ajuntaments o, també, particulars (per exemple, àrees comercials). A la Catalunya Central és present en 26 municipis repartits entre el Bages, el Moianès i l’Anoia, i en el primer semestre d’aquest any s’hi han recollit més de 150 tones de roba. L’any passat (sencer) van ser gairebé 320.
Ara, tota aquest material que, en part, ha sorgit de l’aportació de famílies d’aquestes tres comarques que a través d’aquest circuit han volgut que tingués una segona vida, fa un nou salt endavant situant-se a l’epicentre de la moda. Al carrer Portaferrissa de Barcelona, en ple eix comercial de la capital catalana, Humana ha obert la botiga més gran (i ja en són 22) de la cadena pionera de la segona mà.
La història d'Humana
«Vaig posar en marxa el que avui és Humana Fundación Pueblo para Pueblo a Espanya, l’any 1987, a Santa Coloma». En parla la seva directora general, Elisabeth Molnar, que va arribar a Catalunya amb una dècada d’experiència fent la mateixa feina a Dinamarca, el seu país d’origen. Aleshores, recorda, “no hi havia gaire preocupació pel medi ambient ni pel reciclatge, i el nostre objectiu era portar una part de la riquesa del nord als països del sud i millorar les condicions de vida d’aquella gent. I encara ho és: fer que amb la roba milers de persones tinguin una vida millor”.
Molnar sent un “orgull profund” en comprovar fins on ha arribat la seva organització en tot aquest temps: “Hem contribuït a influir i a canviar la sensibilització sobre la reutilització. Veig que avui molta gent és conscient que, quan compra a Humana, hi aporta el seu granet de sorra per millorar les condicions de vida de molta gent”.
“Barcelona era inabastable”
“Qui ens havia de dir fa 36 anys que obriríem una botiga al carrer de Portaferrissa de Barcelona? —exclama—. Quan vam arribar no hi havia ni un contenidor al carrer ni una botiga. Vam buscar per Tuset, per la Diagonal... per tot el centre. Vam trobar bons locals, però eren inabastables, perquè tenien lloguers molt alts. Vam anar mirant cada vegada més cap a les afores, i finalment vam trobar una botiga a l’Avinguda de Santa Coloma, que va ser el bressol d’Humana. Hi vam iniciar l’activitat i vam començar a instal·lar contenidors a la zona del Vallès”.
Cada cop més oferta
“És molt positiu que cada vegada hi hagi més botigues de segona mà amb una estètica renovada, amb productes escollits i atractius, i en espais ben situats. L’obertura d’aquesta nova botiga de segona mà ajuda a normalitzar aquest canvi de consum i facilita que els compradors tinguin accés a formes senzilles de dur-lo a terme: més comercialització de tèxtil sostenible i de segona mà; més informació sobre manteniment, reparació i ‘upcycling’; més punts de recollida de roba usada”, comenta Peraire, al capdavant d’un organisme molt present també en l’agenda de la gran cita de la moda a Catalunya, la 080 Barcelona Fashion, que en l’última edició va celebrar la seva segona desfilada Reborn, amb peces de roba reutilitzades.
Fora prejudicis
“La gent jove està fent de palanca en el canvi de mentalitat sobre la segona mà”, opina Molnar, que constata com s’han enderrocat molts prejudicis. “Comprar de segona mà ja no és ‘cosa de pobres’”, observa la directora d’Humana. De la mateixa opinió és Peraire, que afegeix que “aquestes botigues han deixat de veure’s com a llocs per a persones amb pocs recursos i comencen a convertir-se en una tendència”. A més, “ser sostenible és cool”, remarca.
