Austràlia vol ampliar els santuaris per salvar els coales
El Parc Nacional del Gran Coala protegirà aquests marsupials, que han vist delmada la seva població pels incendis i les malalties a la costa est del país
El Periódico
L'estat més poblat d'Austràlia, Nova Gal·les del Sud, va anunciar el mes passat que començaria a prohibir la tala en 176.000 hectàrees de la costa est per crear santuaris per als coales i intentar frenar el declivi d'aquesta espècie icònica, ara en perill d'extinció. La mesura afecta directament sis serradores que donen feina a unes 300 persones, informa AFP.
Aquestes àrees s'inclouran en una nova reserva natural, el Parc Nacional del Gran Coala, la creació del qual ja es va anunciar fa dos anys, però de manera molt menys ambiciosa, ja que incloïa una àrea protegida 20 vegades menor. "Els coales estan en perill d'extinció en estat salvatge a Nova Gal·les del Sud; és impensable", va declarar el primer ministre de l'estat, Chris Minns, en un comunicat en què explica que "el Parc Nacional del Gran Coala busca revertir aquesta tendència".
Els coales, símbols mundials de l'ecosistema únic d'Austràlia, en trobar-se només en aquest país, han vist la seva població delmada pels devastadors incendis forestals dels darrers anys, així com per la desforestació i les malalties. Per això, el 2022, el govern va classificar oficialment aquests marsupials "en perill d'extinció" (el màxim nivell de protecció) a gran part de la costa est d'Austràlia. A Nova Gal·les del Sud, on es troba Sydney, les autoritats i els científics temen que l'espècie pugui extingir-se per al 2050, si no es fa res per aturar-ne el declivi.
Refugi climàtic
El nou parc nacional acollirà més de 12.000 coales i 36.000 petaures del sucre (marsupials que viuen de nit i planegen d'arbre en arbre), així com representants de més de 100 espècies en perill d'extinció, segons les autoritats.
El Programa Nacional de Monitoratge de Coales estima que la seva població actual se situa entre 95.000 i 238.000 a Nova Gal·les del Sud, el territori de la capital australiana i Queensland, que conformen la costa est d'Austràlia.
A més de preservar els marsupials, la nova reserva "salvaguardarà conques hidrogràfiques crucials (...), protegirà els llocs sagrats dels pobles indígenes i obrirà enormes oportunitats econòmiques per a l'ecoturisme regional", va insistir Gary Dunnett, director de l'Associació de Parcs Nacionals de Nova Gal·les del Sud.
L'executiu estatal va anunciar que pràcticament duplicarà el finançament per a aquest projecte fins a assolir aproximadament 80 milions d'euros, la creació final del qual ha de ser aprovada pel govern federal com a part de les seves polítiques ambientals.
Combinada amb els parcs nacionals veïns, aquesta reserva, que no serà contigua, formarà una àrea protegida de 476.000 hectàrees, aproximadament a 350 km al nord de Sydney.
L'organització de conservació de la naturalesa WWF va acollir amb satisfacció el projecte, que podria posar fi a la "tragèdia" del declivi de la població de coales, que es va reduir a la meitat entre el 2000 i el 2020 a Nova Gales del Sud. Els boscos de la regió, ha assenyalat Dermot O'Gorman, director de la seva filial australiana, estan compostos per alts eucaliptus que proporcionen un "refugi climàtic per als coales": "Austràlia necessita aquestes àrees protegides connectades per preparar-se davant la possibilitat d'un escalfament d'entre 2,5 i 3 graus per a finals d'aquest segle".
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»