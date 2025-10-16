En la gestió de residus, fer-ho bé val diners però val la pena
El Consorci del Bages per a la gestió de residus dona servei a 35 municipis del Bages i el Moianès i gestiona unes 80.000 tones de residus cada any
Regió7
L’any 1985 va marcar un abans i un després en la gestió de residus al Bages: es va passar d’un espai d’incineració de residus a tenir un abocador on les deixalles es tractaven per minimitzar els efectes contaminants, es compactaven, s’enterraven i, quan una fase del dipòsit ja estava plena, es restaurava per aconseguir el mínim impacte ambiental i paisatgístic.
Aquell va ser el primer pas per a una nova manera d’entendre la recollida i el tractament de residus que ha anat evolucionant els darrers anys.
El Consorci del Bages per a la gestió de residus
Dona servei en recollida i tractament de residus a 35 municipis del Bages i el Moianès, i ha fet créixer la seva infraestructura i els seus equipaments per donar resposta a les noves necessitats. Cada any, el Consorci gestiona aproximadament unes 80.000 tones de residus. Fa anys, la majoria d’aquestes deixalles acabaven a l’abocador, totes barrejades.
La tendència ha anat canviant i actualment més de la meitat de residus es recullen selectivament a través dels contenidors o cubells porta a porta -orgànica, envasos, paper i vidre-, i de les deixalleries. Tots aquests residus poden ser reaprofitats i es converteixen en nous materials o productes. Les normatives i la consciència ambiental afavoreixen l’augment constant de l’índex de recollida selectiva (aquells residus que separem correctament a casa i poden ser valoritzats o reciclats).
Més equipaments i recursos
Per aconseguir aquest canvi ha calgut -i caldrà- invertir en infraestructures, equipaments, maquinària, recursos humans...
Des del Consorci del Bages per a la gestió de residus s’aposta perquè els municipis implantin sistemes de recollida d’alt rendiment (porta a porta o contenidors tancats); es treballa en programes d’educació ambiental i sensibilització ciutadana; es milloren les instal·lacions de tractament de residus com el dipòsit controlat, la planta de transferència i la de compostatge; es posen en marxa nous projectes com la futura planta de valorització; es consolida una potent xarxa de deixalleries fixes i mòbils al servei de la ciutadania; etc.
En resum, el Consorci del Bages inverteix constantment en l’equip professional i en la maquinària i infraestructures per millorar tots els processos de recollida i tractament de residus.
Per què aquest canvi?
- Perquè la despesa de matèries primeres és ambientalment insostenible.
- Perquè volem pobles i ciutats nets i endreçats.
- Perquè la normativa penalitza econòmicament portar residus al dipòsit (abocador) i ens obliga a augmentar l’índex de selectiva.
- Per responsabilitat.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»