Rodolfo Werner | Biòleg marí
«Amb una àrea protegida eliminaríem la pesca de cop»
Rodolfo Werner porta dedicant 20 anys de la seva vida a l’estudi de l’Antàrtida. Biòleg marí, assessor científic i membre fundador de la Antarctic Wildlife Research Fund (AWR), és un dels impulsors de la creació d’una àrea marina protegida en la Península Antàrtica
¿Com afecta el canvi climàtic al krill?
En aquesta zona de la Península Antàrtica, l’acció del canvi climàtic és molt gran, especialment de l’escalfament global, que fa que augmenti la temperatura de l’aigua i de l’aire i, per això, que hi hagi menys gel marí. El krill, en el seu cicle de vida, s’alimenta d’unes algues que viuen en ell. A l’haver menys, es redueix també la quantitat d’aquest crustaci.
¿Tem més a la pesca o al canvi climàtic?
Són dos temes diferents, tots dos molt preocupants. Sobre el canvi climàtic, en la Convenció per a la Conservació dels Recursos Vius Marins Antàrtics no hi ha molt que puguem fer. Un dels seus efectes és l’acidificació del mar, que farà que la closca del krill tingui problemes en uns anys. També cal parlar del desglaç. Per això és tan important la creació d’una àrea marina protegida. En aquests espais eliminaríem el cop de la pesca. Perquè sobre la pesquera sí que podem fer coses. Podem monitorar els seus efectes, podem restringir, podem buscar solucions.
¿És optimista respecte a la creació de l’àrea marina protegida en la Península Antàrtica?
Per descomptat. El 2012, quan comencem a elaborar la proposta, hi havia altres dues damunt de la taula per a altres regions de l’Antàrtida, una d’elles per a la Mar de Ross. Aquesta va ser sistemàticament bloquejada per la Xina i Rússia, fins al 2016. Va ser el moment de major èxtasi de la meva carrera professional. Aquí vam demostrar que es pot, encara que sigui complex i frustrant.
¿Com afecta l’auge del negacionisme climàtic?
Diguem que no ajuda. l’Argentina té un president bastant negacionista, però el país té una política d’Estat que va més enllà de tot això. Respecte als Estats Units, aquesta Administració de Trump està sent terrible i està colpejant fortament al programa antàrtic del país. Però els delegats americans no tenen cap mena d’instrucció de la Casa Blanca per a donar una puntada a la taula. Probablement passaran sense pena ni glòria. Rússia és un altre tema, però si aconseguim que la Xina accepti, Pequín sí que té la capacitat per a demanar-li a Moscou que ens deixi avançar.
