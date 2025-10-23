Risc d’inundació
El Govern estudia com expropiar cases a Alcanar i ressituar els primers desplaçats climàtics de Catalunya
Fa anys que els veïns i l’alcalde reclamen una solució per a les 10 vivendes situades al barranc i l’Executiu s’ha proposat trobar un camí
Guillem Costa
El Govern analitza com fer viable l’expropiació d’una desena de vivendes a Alcanar (Montsià) que es troben en una zona d’alt risc per inundacions. Els veïns afectats, que viuen en el curs d’un barranc i que podrien convertir-se en els primers desplaçats climàtics de Catalunya, fa anys que reclamen una solució.
L’alcalde del municipi, Joan Roig, fa temps que se suma a la queixa i exigeix una mesura definitiva davant dels temporals que han castigat el Montsià, sobretot durant els últims anys. Tant el consistori com els residents demanen a l’Executiu català l’expropiació de les cases (o una part) situades a la zona vermella afectada pels episodis de pluges torrencials.
Des del primer moment, el Govern no ha descartat aquesta possibilitat i ara estudia com encaixar-la en el marc legal. Fonts del Govern confirmen que Catalunya necessita «noves mesures de prevenció i seguretat» davant fenòmens meteorològics extrems com els viscuts a les comarques de l’Ebre i deixen clar que s’analitzarà «qualsevol possibilitat».
Nou mapa
Abans de prendre una decisió, la Generalitat va afirmar que preferia disposar del nou mapa de zones inundables, actualment en revisió per part de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i Protecció Civil. Aquest document, que estarà llest en les pròximes setmanes o mesos, permetrà determinar amb més precisió quines àrees són més vulnerables. No obstant, després de la insistència de la localitat d’Alcanar i l’impacte mediàtic de l’última gota freda, el Govern busca una fórmula per resoldre l’assumpte.
El procés podria seguir un model similar a l’aplicat amb els càmpings situats en zones inundables, per als quals es va aprovar un decret, que avalua cas per cas i contempla des de reubicacions parcials fins a tancaments compensats econòmicament (tot i que com a última opció). La idea és no aplicar una recepta única, sinó estudiar cada cas de forma individual. No obstant això, en el cas dels habitatges d’Alcanar situades en el curs del barranc, tant els veïns com l’ajuntament consideren necessària precisament aquesta «última opció».
En qualsevol cas, no serà un procés ràpid i encara no s’ha decidit si es realitzarà a través d’un decret o per mitjà d’una fórmula jurídica ja existent. Paral·lelament, el Govern ha aprovat un paquet de mesures per reduir el risc d’inundació al Montsià, centrat a donar més espai a l’aigua i disminuir la violència dels cabals quan es produeixen pluges torrencials.
