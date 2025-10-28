Informe de les Nacions Unides
Les previsions climàtiques mostren signes de remissió en les emissions contaminants per primera vegada: «Ara cal accelerar l’acció»
Una anàlisi del departament de canvi climàtic de l’ONU estima una caiguda del 10% de les emissions per al 2035, un avenç considerable respecte a les projeccions anteriors però encara molt lluny del 60% reclamat per la comunitat científica
Valentina Raffio
Per primera vegada des de la firma de l’Acord de París, la projecció global d’emissions de gasos amb efecte hivernacle mostra signes de descens. Es tracta d’una fita que la comunitat científica i els ambientalistes feia dècades que esperaven, ja que, per primera vegada, mostra clarament que les emissions no només estan frenant el seu ascens sinó que, a més, comencen a decréixer. Segons demostra l’últim ‘Synthesis Report’ elaborat per la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC), aquest resultat és fruit que els governs de (gairebé) tot el món estan començant a desplegar polítiques climàtiques i plans de reducció d’emissions ambiciosos i (més) alineats amb el que demana la ciència. I tot i que per ara només s’ha aconseguit una retallada de les emissions d’un 10% per al 2035, davant el 60% reclamat per la ciència, tot apunta que estem davant la primera palanca de canvi. «Vam entrar en una nova era d’acció i ambició climàtica. Per primera vegada, la humanitat està doblegant la corba d’emissions. I tot i que encara no ho està aconseguint a un ritme prou ràpid, la situació millora cada any», afirma Simon Stiell, cap del departament de canvi climàtic de l’ONU.
«Per primera vegada, la humanitat està doblegant la corba d’emissions. I tot i que encara no ho està aconseguint a un ritme prou ràpid, la situació millora cada any»
L’anàlisi, publicada a tan sols unes setmanes de l’inici de la cimera del clima del Brasil (COP30), analitza el detall de tots els plans climàtics nacionals (també coneguts com a NDCs, per les sigles en anglès) que els països han presentat fins ara sobre com pretenen reduir les seves emissions de cara al 2035. Els experts afirmen que estem davant d’un «un nivell d’ambició sense precedents» en els plans presentats fins ara. L’anàlisi assenyala que fins al 88% dels NDCs s’han elaborat a partir de les conclusions dels compromisos de la cimera de Dubai (COP28), en la qual per primera vegada es va parlar de la necessitat de «deixar enrere» els combustibles fòssils. «Si s’implementen plenament, les metes actuals podrien retallar les emissions globals entorn d’un 10% per al 2035», conclou el treball.
Sobre el paper, l’escenari és esperançador. L’anàlisi indica que en almenys el 89% de plans presentats fins ara es fixen objectius de reducció d’emissions a nivell de tota l’economia, incloent-hi tots els sectors principals. També hi ha un 73% que incorpora components d’adaptació al canvi climàtic i un terç que integra mesures per fer front a les pèrdues i danys derivats del caos climàtic, especialment en el cas dels petits estats insulars en risc de desaparició davant l’augment del nivell del mar. Un altre senyal positiu que detecta l’informe és que el 78% dels nous compromisos ambientals presentats pels govern del món esmenten explícitament la protecció de l’oceà i altres ecosistemes naturals.
La corba comença a remetre
Fa deu anys, el món es dirigia a un escenari d’augment exponencial de les emissions que, segons van mostrar els models, derivaria cap a un increment de més de quatre graus de la temperatura mitjana. Després de la posada en marxa de l’Acord de París, les anàlisis van apuntar que la corba d’emissions continuaria creixent però a un ritme menys accelerat respecte al previst anys enrere. Ara, tal com confirma aquest informe, el reforç dels plans climàtics globals podria, per primera vegada, aconseguir que aquesta corba deixi de créixer i comenci a remetre. Els analistes afirmen que, per primera vegada, tot apunta que anem en la direcció correcta. Però, tot i així, continuem estant lluny dels objectius climàtics i de la ruta per limitar l’escalfament global a un màxim d’1,5 graus de mitjana respecte als nivells preindustrials.
Després de la publicació d’aquestes dades, diverses entitats ecologistes de la societat civil, així com organitzacions empresarials i el sector renovable, s’han pronunciat per aplaudir el fet que, per fi, tot apunta que el canvi està en marxa però, al seu torn, també han retret que el camí per aconseguir-ho continua sent massa lent i massa inestable. Sobretot en un context geopolític en què països com els Estats Units, un dels emissors més grans de la història, amenaça de fer marxa enrere en totes les seves polítiques climàtiques.
«Fins i tot quan alguns governs resisteixen el progrés o es queden enrere, els ciutadans, les comunitats i les empreses continuen empenyent l’economia real cap a un futur més sostenible i verd»
«Fins i tot quan alguns governs resisteixen el progrés o es queden enrere, els ciutadans, les comunitats i les empreses continuen empenyent l’economia real cap a un futur més sostenible i verd», defensa Laurence Tubiana, directora executiva de l’European Climate Foundation i una de les arquitectes de l’Acord de París, que també explica que, malgrat les bones notícies que esbossa aquesta anàlisi, «és necessari un esforç global sostingut per tancar la bretxa entre les accions actuals i les metes ambicioses necessàries per abordar eficaçment la crisi climàtica».
Transició energètica i transformació econòmica
Des del sector energètic, Bruce Douglas, director executiu de la Global Renewables Alliance, i Julia Skorupska, secretària general de la Powering Past Coal Alliance (PPCA), coincideixen a assenyalar que la transició cap a les energies netes avança, però encara de manera insuficient per complir els objectius de l’Acord de París. En aquest sentit, Douglas destaca que «l’ambició està augmentant ràpidament» i que «la indústria renovable està preparada per invertir a gran escala», així que calen «accions immediates per accelerar els permisos, invertir en xarxes elèctriques i canalitzar el finançament cap a on més es necessita».
La lluita climàtica no és només una qüestió altruista sinó que, tal com destaquen diverses entitats financeres, també es tracta d’una cosa clau per garantir el progrés econòmic. Per Maria Mendiluce, directora executiva de la We Mean Business Coalition, els plans climàtics dels països són alguna cosa més que promeses climàtiques, ja que «són el prospecte d’inversió d’un país, són el senyal més clar als mercats globals d’on s’alinearan les polítiques i les oportunitats». Segons la seva opinió, «governs i empreses han de treballar junts per crear les condicions fiscals i financeres que facin de les renovables, l’eficiència i la resiliència les inversions més atractives a tots els sectors».
Un raig d’esperança
Els resultats d’aquesta anàlisi han sigut descrits per molts com un raig d’esperança enmig d’un panorama amb caires desoladors. «Aquest informe s’ha de llegir tant com una celebració dels progressos com una sirena d’alarma», afirma Andreas Sieber, de la plataforma ecologista 350.org, que recorda que «els models demostren que entre els països que han presentat nous objectius, les emissions es reduiran només un 11%, quan la ciència exigeix una retallada global del 60%». «El món s’està movent, però en càmera lenta. Les renovables estan en auge i cobreixen tota la nova demanda elèctrica d’aquest any, i els combustibles fòssils finalment mostren signes d’haver tocat sostre. No obstant, tot el progrés continua sent massa lent», destaca l’activista.
«Aquest informe s’ha de llegir tant com una celebració dels progressos com una sirena d’alarma. Els models demostren que entre els països que han presentat nous objectius, les emissions es reduiran només un 11%, quan la ciència exigeix una retallada global del 60%»
Els resultats d’aquest informe arriben a dues setmanes de l’inici de la cimera del clima de Belém (COP30). Fins ara, s’estima que ja són una trentena els països que han presentat els seus compromisos climàtics actualitzats. Entre les absències més destacades hi ha la d’Europa, que debat in extremis quin és el full de ruta definitiu que presentarà davant les Nacions Unides sobre les retallades d’emissions que preveu aplicar en els pròxims anys. Després, el repte serà convertir aquestes incipients promeses en una trajectòria sostinguda i suficient per mantenir l’escalfament global dins d’un llindar segur per al planeta i, sobretot, per a la vida.
