Combustibles fòssils: tot un catàleg de malalties
Petroli, carbó i gas no són només un problema ambiental i climàtic, són també una amenaça per a la salut pública que cada any mata milers de persones: els combustibles fòssils causen malalties greus des del moment de néixer fins a la vellesa.
Ramón Díaz
L’enorme impacte que els combustibles fòssils provoquen en el medi ambient és de sobres conegut i ha estat àmpliament estudiat i demostrat, però fins ara no s’havia analitzat a fons la petjada que provoquen en la salut humana. Un informe recent ha confirmat les sospites: el petroli, el gas i el carbó suposen un risc directe per a la salut pública. I, a més, en totes les etapes de la vida humana, des d’abans fins i tot del naixement fins a la vellesa.
L’exhaustiu informe «Del bressol a la tomba: L’impacte dels combustibles fòssils en la salut i la urgència per una transició justa», ofereix una radiografia nítida i contundent sobre els efectes d’aquesta indústria en la vida de les persones i a l’estabilitat planetària. Ha estat elaborat per l’Aliança Global pel Clima i la Salut, que treballa amb l’ONU.
Els danys no es limiten al moment de la combustió, sinó que s’estenen al llarg de tot el cicle de vida dels combustibles fòssils, des de l’exploració inicial (abans d’extreure’ls fins i tot) fins que s’abandona una explotació. La severa advertència està recolzada per testimonis directes de poblacions humanes que habiten prop de mines, refineries i plantes petroquímiques, així com per professionals mèdics que n’afronten diàriament les conseqüències.
Des del bressol fins a la vellesa
La recerca documenta que la contaminació derivada de l’extracció, refinat, transport i ús de carbó, petroli i gas està associada a una llarga llista de malalties, entre les quals figuren complicacions en l’embaràs, increment de casos d’asma infantil, càncers diversos, patologies cardiovasculars i trastorns neurodegeneratius.
L’informe, elaborat per aquest consorci internacional d’organitzacions de salut i justícia ambiental, subratlla que la dependència del petroli, el gas i el carbó alimenta una triple crisi: deteriorament ambiental, perjudicis sanitaris generalitzats i afebliment dels sistemes de salut.
«Com a professional mèdic, he estat testimoni directe dels devastadors impactes en la salut causats per la contaminació derivada dels combustibles fòssils: l’augment de malalties respiratòries, afeccions cardiovasculars i la càrrega desproporcionada que recau sobre les comunitats vulnerables», indica la doctora Jemilah Mahmood. «Aquest informe ho deixa absolutament clar: els combustibles fòssils no són només una crisi ambiental, sinó una emergència de salut pública», subratlla.
El document detalla que l’exposició a contaminants derivats del carbó, petroli i gas pot afectar fins i tot el desenvolupament fetal: les embarassades exposades a altes concentracions de partícules fines tenen major risc de patir parts prematurs i complicacions obstètriques.
Posteriorment, en la infància, s’incrementa la incidència d’asma i altres malalties respiratòries. Durant l’adolescència i la fase adulta, el contacte prolongat amb la contaminació de l’aire i de l’aigua procedent d’aquestes indústries es vincula amb afeccions cròniques, com ara cardiopaties, càncers i trastorns neurològics. I, ja a la vellesa, l’exposició acumulada es tradueix en una vulnerabilitat més gran a malalties degeneratives.
La distribució del mal no és homogènia, sinó molt desigual. L’informe identifica a treballadors de mines, refineries i plataformes com un dels grups més exposats, juntament amb les comunitats marginades que viuen a prop d’infraestructures contaminants (mines, refineries, pous petrolífers...). Es destaca en el text el cas de regions com Bayelsa, a Nigèria, o l’anomenat «Carreró del càncer», a Louisiana, Estats Units, on les taxes de malalties greus superen àmpliament les mitjanes nacionals.
Aquests escenaris reflecteixen un patró global: els costos més alts recauen en poblacions de baixos ingressos, pobles indígenes i comunitats sotmeses a racisme. Segons Jemilah Mahmood, és un exemple clar d’«injustícia ambiental i sanitària».
A més dels impactes en la salut, els combustibles fòssils impliquen enormes costos econòmics. En 2022, les subvencions globals a aquesta indústria van aconseguir els 6 bilions d’euros, dels quals 4,85 bilions corresponen a danys socials no comptabilitzats, com la contaminació generada i les seves conseqüències sanitàries corresponents.
Com revertir la situació
L’eliminació progressiva d’aquestes ajudes i la inversió d’aquests recursos en energies netes podria prevenir «milions de morts prematures i alliberar més de 4 bilions de dòlars en ingressos públics», recull l’informe. Això permetria, a més, finançar sistemes de salut més robustos i accelerar la transició energètica.
Els autors proposen una sèrie de mesures per a revertir aquesta situació. Entre elles destaquen aturar l’exploració i el desenvolupament de nous jaciments de combustibles fòssils, acabar amb els subsidis, aplicar el principi de qui contamina paga i garantir que les comunitats afectades participin activament en la presa de decisions.
Però també reclamen accions legals que obliguin les empreses a assumir els costos dels danys que generen. En el text se cita el precedent d’un tribunal en Països Baixos, que va ordenar a una petroliera reduir les seves emissions en un 45% per al 2030. Tot i que la sentència va ser revertida en apel·lació, va suposar una fita en l’exigència de responsabilitats corporatives.
Una transició justa, segons subratllen els autors, ha d’assegurar feines alternatives per als treballadors, accés equitatiu a energies netes, millora ambiental i participació social efectiva. «Només a través d’enfocaments integrats podem abordar la injustícia climàtica i assegurar beneficis en matèria de salut a llarg termini per a tota la població», afirmen.
La capacitat de lideratge del sector sanitari apareix ressaltada al document. Hospitals, clíniques i associacions professionals, en comprometre’s amb la descarbonització i la desinversió en combustibles fòssils, poden enviar un missatge contundent i accelerar la transició energètica, exposen els autors, que afegeixen que la credibilitat social del personal de salut li atorga un «paper central» per a sensibilitzar sobre els danys i humanitzar el debat.
L’evidència reunida a l’informe presenta un panorama alarmant: sense una eliminació progressiva dels combustibles fòssils, tant la salut pública com l’estabilitat climàtica seguiran en risc creixent. Tot i això, deixen una porta oberta a l’esperança, en destacar que la transició cap a energies renovables no només és possible, sinó també «econòmicament viable i èticament necessària».
«La ciència és clara. Ara és el moment d’actuar amb valentia. El cost de la inacció es mesura en vides. Aquesta transició no només és possible, és imperativa. El moment per a un món més saludable i just és ara», conclou Mahmood.
Les petrolieres inverteixen molt poc en renovables
Les empreses de petroli i gas presumeixen de reconversió ‘verda’, però en realitat és una simple operació de màrqueting, perquè només posseeixen l’1,4% de la capacitat renovable operativa del planeta, segons una recerca de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), que conclou que la indústria dels combustibles fòssils està incomplint «per complet» la seva promesa de liderar la transició energètica. La participació de la indústria del petroli i el gas és una mica major en els projectes en construcció, reconstrucció o anunciats, un 2,2%. Tot i això, la capacitat total en aquesta fase només representa el 4% de l’objectiu de la Cimera del Clima de Dubai (COP28) de triplicar l’energia renovable per a 2030 (305 de 7.718 GW), afegeix l’informe.
L’estudi mostra que només el 20% (49) de les 250 majors empreses de petroli i gas del món (juntes van sumar el 88% de la producció mundial en 2022) participa en algun projecte d’energia renovable ja en marxa. En total, estan en 1.393 dels 30.521 que hi ha a nivell global.
L’energia verda que generen gairebé no representa el 0,1% de la seva extracció primària d’energia, la qual cosa, segons els investigadors, suposa una «proporció diminuta» i posa en evidència el discurs imperant i generalitzat en el sector per a posicionar-se davant l’opinió com un actor clau en la solució al canvi climàtic mitjançant els seus projectes verds.
El 54% de la capacitat verda que controlen, més de la meitat, és perquè han adquirit empreses d’energia renovable, cosa que pot considerar-se una contribució financera sense addicionalitat operativa; i el 68% es troba a Europa, els Estats Units, l’Índia i el Brasil, afegeix el document, en el qual es destaca la preferència d’aquesta indústria per participar en «megaprojectes».
Les petrolieres que més capacitat renovable operativa sumen són la francesa TotalEnergies, amb gairebé 14,6 gigavatios (GW); la britànica BP (4 GW), la companyia estatal d’Abu Dhabi TAQA (3,7 GW), l’angloholandesa Shell (3,6 GW), la italiana Eni (3,5 GW) i l’espanyola Repsol (3,2 GW).
Tot i això, en el cas de TotalEnergies, la generació renovable representa a penes l’1,59% de la seva producció energètica total, enfront del 9% de TAQA. En el cas de Repsol, la proporció és de l’1,28%.
- És millor apagar i encendre la calefacció o mantenir-la a temperatura constant?
- El preciós poble medieval emmurallat a trenta minuts de Manresa i Igualada
- «Em feia fàstic entrar al pis només de pensar què hi podia trobar»
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Rafa Carmona, professor jubilat: “Ens ha de preocupar que molts joves pensin que una dictadura podria ser millor que una democràcia”
- Excursió a la natura de la Cerdanya: ara amb preus i horaris