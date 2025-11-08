Així neix el Bosque Marino que restaura la vida sota les aigües espanyoles
Redeia, matriu de Red Eléctrica, és la responsable del transport i l’operació del sistema elèctric a Espanya i impulsa un projecte pioner que uneix ciència, innovació i cooperació per restaurar des de les praderies de posidònia a les Balears fins a les gorgònies de l’Atlàntic
Sota les aigües espanyoles s’estén un paisatge tan vital com fràgil: posidònia, boscos de gorgònies, extensions d’algues o esponges que actuen com a veritables pulmons blaus del planeta. Capturen carboni, produeixen oxigen i serveixen de refugi a milers d’espècies marines.
Avui, aquests ecosistemes es troben amenaçats pel fondeig massiu d’embarcacions, la contaminació, l’augment de la temperatura de l’aigua i la pressió humana al litoral. Redeia, empresa responsable de la infraestructura elèctrica d’alta tensió a Espanya, ha decidit fer un pas poc habitual en el seu sector: submergir-se, literalment, al mar per contribuir a la seva recuperació. Així va néixer Bosque Marino, una plataforma que impulsa projectes de conservació i restauració d’ecosistemes marins en diverses zones del país.
La posidònia, el punt de partida
El compromís de Redeia va començar fa anys amb un gest concret i reparador de la seva filial Red Eléctrica que, durant el projecte d’interconnexió elèctrica submarina entre Mallorca i Eivissa, va apostar per la recuperació de praderies de posidònia prèviament danyades.
Entre el 2017 i el 2018, a la badia de Pollença (Mallorca) es van plantar més de 12.000 fragments de posidònia, aconseguint recuperar dues hectàrees de fons marí.
La posidònia cobreix uns 1.150 km² a Espanya, però ha perdut fins a un 30 % de la seva superfície en les darreres dècades
El projecte, desenvolupat juntament amb l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA-CSIC) i amb el suport del Govern de les Illes Balears i l’Aeròdrom Militar de Pollença, es va convertir en la restauració activa més gran de praderies de posidònia de la Mediterrània. Avui es considera un cas d’èxit internacional en regeneració marina.
Aquesta experiència pionera va ser el germen de l’actual Bosque Marino de Redeia, presentat el 2024 amb el propòsit de protegir i restaurar els ecosistemes submarins més valuosos d’Espanya mitjançant aliances científiques, públiques i privades, i amb la mirada posada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible del 2030.
De les Balears a l’Atlàntic
Després de l’èxit balear, Bosque Marino ha començat a expandir-se. Actualment desplega accions a la Comunitat Valenciana, Andalusia i, més recentment, a Galícia. I no es tracta únicament de plantar posidònia: la plataforma també treballa en altres hàbitats marins, com els boscos de gorgònies o de macroalgues, alhora que impulsa la recerca científica, la monitorització ambiental i programes de sensibilització.
Entre les seves iniciatives estrella destaca la restauració de més de 200 gorgònies a l’entorn del Parc Nacional Marítim-Terrestre de les Illes Atlàntiques, a Galícia, desenvolupada conjuntament amb l’Asociación Amicos i el sector pesquer local. Aquesta actuació utilitza el mètode Bádminton, desenvolupat per l’ICM-CSIC, que consisteix a fixar les gorgònies a pedres naturals perquè aterrin dretes al fons marí quan són alliberades des d’embarcacions. Els pescadors, actors clau en aquest procés, lliuren al port els exemplars capturats accidentalment perquè siguin recuperats a l’Hospital de gorgònies de la Llotja de Ribeira abans de tornar al mar.
Les gorgònies pateixen una forta pressió pesquera: representen el 57 % de la pesca accidental
Un laboratori viu per al futur blau
El Bosque Marino de Redeia és un projecte pioner que combina innovació tecnològica, rigor científic i cooperació públicoprivada. Les seves línies d’acció de restauració i sensibilització ambiental tenen el propòsit d’impulsar la conservació de la biodiversitat, fomentar la recerca i adoptar solucions davant el canvi climàtic.
Fins ara, Redeia ha impulsat dos grans projectes de restauració, a les Balears i a Galícia, i ja suma una desena d’iniciatives en marxa en diversos punts del país. La seva metodologia, oberta a l’àmbit educatiu i científic, converteix aquests indrets en autèntics laboratoris vius per entendre i recuperar la vida marina.
Bosque Marino és una aliança per impulsar la conservació i la restauració dels ecosistemes marins d’aquí al 2030
I l’aposta de Redeia no es queda dins l’aigua. L’empresa també impulsa iniciatives educatives. A les Balears, el programa Posidònia a l’Aula ha permès que més de mil escolars investiguin la importància d’aquesta planta endèmica de la Mediterrània, en col·laboració amb l’IMEDEA-CSIC i el Centre de Formació del Professorat de Calvià. Mentrestant, a la península, els Tallers Bosque Marino, desenvolupats conjuntament amb la Fundación Ecomar, ja han recorregut centres de Barcelona, Múrcia, Madrid, Alacant, Almeria i Mallorca durant el curs 2024-2025. En aquestes sessions, infants i adolescents aprenen per què la posidònia és clau per a l’ecosistema marí i com poden contribuir a protegir-lo, combinant joc, ciència i acció.
- Ni Tossa de Mar, ni Besalú: aquest és el poble medieval que tothom hauria de visitar a Catalunya
- Una deflagració en un pis a Manresa obliga a evacuar els veïns de matinada
- Un home deixa 10 euros al compte durant 20 anys i això és el que li queda
- L'exactor de Disney Channel David Henrie, enamorat de Montserrat: «S'ha guanyat un lloc en el meu cor»
- Aturen un vehicle en un control al túnel del Cadí i hi troben un rifle i cinc caps d'animals salvatges
- Gósol ja té data per a la consulta popular sobre el canvi de província
- Així serà el Nou Congost del futur: 1.500 places més, la superfície augmentarà un 45%, botiga i restaurant sempre oberts
- Polèmica per la presentació del disc de Rosalía al MNAC: Sixena sol·licita la suspensió de l'acte per evitar «malmetre les pintures»