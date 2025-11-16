ENTREVISTA | Olga Martín Coordinadora de la Coalició per al Llistat Positiu
«Es compren animals sense saber les cures que necessitaran»
Tenir una mascota exòtica sembla una cosa simpàtica en un primer moment, però quan creixen i tenen noves necessitats i exigències, l’animal acaba sent sovint abandonat. Per això, Olga Martín demana que es reflexioni abans d’adquirir un d’ells. La influència que exerceixen xarxes socials com Tiktok resulta molt perjudicial, perquè impulsen la compra d’animals silvestres que no han d’estar en una casa.
Encara no existeix un llistat positiu de mascotes exòtiques a Espanya, però sí que hi ha espècies prohibides...
Mentre no es desenvolupen els llistats positius a Espanya, la llei 7/2023 prohibeix mantenir com a animals de companyia tan primats, com a mamífers silvestres de més de cinc quilos, rèptils verinosos, així com peixos o amfibis la mossegada o el verí dels quals pugui ser un risc.
Per què no hem de tenir un animal exòtic a casa?
Molts animals exòtics requereixen hàbitats específics que són difícils de reproduir en un entorn domèstic. La falta d’espai, temperatura, humitat o estímuls adequats poden provocar estrès, malalties i sofriment. A això cal sumar en molts casos una alimentació incorrecta, aïllament social i falta d’atenció veterinària, que poden afectar greument la seva salut física i mental. Vull destacar l’exemple dels petaure del sucre, tristament famosos per haver-se viralitzat en vídeos de TikTok, on són llançats amb força a l’aire per a demostrar que poden planejar, sense tenir en compte l’estrès i maltractament que això suposa. És una espècie que en cap cas hauria de ser considerada com a animal de companyia.
Les espècies silvestres poden ser també perilloses per a les persones.
Algunes espècies poden transmetre malalties zoonòtiques i uns certs animals poden ser agressius o tenir comportaments impredictibles a mesura que es fan adults, en desenvolupar els seus comportaments instintius naturals. Cal tenir en compte, a més, que molts animals exòtics són capturats il·legalment en la naturalesa, la qual cosa contribueix al trànsit d’espècies i a la pèrdua de biodiversitat.
Quantes sol·licituds de rescat de mascotes exòtiques soleu rebre al cap de l’any a Espanya?
Fins a principis d’octubre de 2025, les associacions que conformen la Coalició per al Llistat Positiu (CAMINA, FAADA i AAP Primadomus) havien rebut 77 peticions de rescat tan sols de mamífers exòtics, sent els més freqüents els petaures, mofetes, suricates i felins silvestres, com caracals i servals. Sovint s’adquireixen sense una reflexió prèvia i sense saber les cures i condicions que necessitaran per a garantir el seu benestar.
És evident que els animals silvestres no estan fets per a estar en un habitatge...
Es tracta d’animals que, en moltes ocasions, es veuen condemnats a vides de privació i sofriment en entorns i condicions totalment inadequades, atès que satisfer les seves necessitats en captivitat no resulta tan fàcil com pot semblar a primera vista.
