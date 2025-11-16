Reportatge
Mascotes exòtiques: Per què és un error tenir-les a casa?
Les xarxes socials són l’altaveu que impulsa a moltes persones a adquirir animals silvestres, sovint d’espècies exòtiques. Es tracta d’un greu error, perquè no estan acostumats a viure en captivitat i sofreixen danys psíquics i físics. Hi ha centres on retornar-los
El nombre de mascotes a Espanya no para de créixer. Actualment, segons informes especialitzats, existeixen uns 24 milions d’animals de companyia; és a dir, pràcticament un per cada dos habitants. Els més nombrosos són els gossos, amb al voltant de 10 milions d’exemplars, i els gats, amb uns 6 milions. Si es descompten aquests dos grups d’animals, encara queden 8,7 milions d’exemplars més, que es reparteixen entre ocells (5 milions), petits mamífers (1,5 milions), tortugues (1,4 milions) i peixos (prop de 700.000).
Ara bé, hi ha un costat fosc en la possessió d’aquestes mascotes, sobretot quan es tracta d’espècies silvestres, capturades en el seu medi natural, i que sovint procedeixen del tràfic il·legal. Sigui com sigui, acaben en la llar de persones que no són conscients dels problemes comporta adquirir aquests animals.
Per això, la Coalició per al Llistat Positiu, que agrupa diverses entitats dedicades als animals a Espanya, demana precisament això: un llistat positiu de mascotes, que consisteix a establir una relació d’aquelles espècies legalment permeses com a mascotes, prohibint la resta.
«Fins ara hem intentat solucionar els problemes mediambientals, sanitaris, de benestar animal o de seguretat derivats de l’exotisme a través de multitud d’interminables llistats negatius que assenyalaven les espècies la tinença de les quals estava prohibida. El problema d’aquest enfocament és que una espècie no s’integra en el llistat fins que no s’ha convertit en un problema (ja és invasora, per exemple) per la qual cosa és urgent canviar el model cap a un llistat positiu», assenyala la citada coalició.
Varietat d’espècies
Mentre no arriba aquesta solució, són contínues les notícies relacionades amb rescats d’espècies tan dispars com micos caputxins, ossos rentadors, suricates, cotorres, tortugues de Florida, kinkajúes, servales o caracales.
«En la majoria dels casos, aquestes notícies fan al·lusió a animals exòtics que van ser comprats com a animals de companyia per amants de la fauna, probablement influïts per publicacions en xarxes socials i sense massa coneixement del seu mode de vida», afirmen des de Listadopositivo.
Les complicacions apareixen als pocs mesos o anys: «El que semblava un ‘bufó gatet’ o un suricata bebè ‘super bufona’, es converteix en poc temps en animals les necessitats d’alimentació dels quals, moviment, interacció o hàbits resulten complexos d’atendre pels seus cuidadors», afegeixen. És a dir, aquests exemplars acaben condemnats a una vida de privació i sofriment en molts casos, però també els amos sofreixen problemes que no havien previst.
D’aquí ve que molts amos acaben abandonant en la naturalesa aquests animals «amb les consegüents conseqüències no sols per al propi animal, sinó també per al medi ambient, per a altres espècies o per a la salut pública».
Cal tenir en compte que entre el 60% i el 75% de les malalties infeccioses emergents en el planeta procedeixen dels animals, i la majoria d’elles s’originen en la fauna silvestre. Diferents recerques han identificat només a Europa 70 malalties zoonòtiques diferents relacionades amb animals exòtics transformats en mascotes.
On portar a un animal exòtic?
La portaveu de la Coalició per al Llistat Positiu, Olga Martín, respon a la pregunta de què fer quan, a causa d’una equivocació o falta d’informació, tenim a casa un animal que no podem mantenir. «El més recomanable és reubicar a l’animal en un entorn adequat (mai abandonar-lo ni alliberar-lo en la naturalesa), com ara un centre de rescat o un santuari especialitzat en fauna exòtica que pugui acollir-lo legalment i garantir el seu benestar».
A Espanya existeixen diversos d’aquests centres:
-AAP Primadomus (Villena, Alacant), especialitzat en mamífers exòtics com a primats, felins i altres animals que procedeixen del mascotisme o l’explotació.
-GREFA (Madrid). Grup de Rehabilitació de la Fauna Autòctona i el seu Hàbitat. També acull fauna exòtica en alguns casos.
-Fundació MONA (Girona). Dedicada al rescat de primats.
-CRARC. Centre de recuperació d’amfibis i rèptils.
-Fundació FIEB, desenvolupa projectes relacionats amb la conservació de la biodiversitat i l’estudi del comportament animal.
-Fundació Neotrópico, únic centre de fauna exòtica a Canàries.
Olga Martín recalca que no s’ha d’alliberar l’animal en la naturalesa, «ja que pot convertir-se en una espècie invasora i causar greus danys a l’ecosistema, a les persones i a altres animals. Les sancions per incompliment d’aquesta norma poden anar des de 500 € fins a 50.000 €, depenent del cas».
Les tres entitats que formen part de Llistat Positiu (CAMINA, FAADA i AAP Primadomus) han rebut ja al voltant de 80 peticions de rescat sol en el qual va d’any i únicament en el referit a mamífers. Els més habituals són petaures, mofetes, suricates i felins silvestres, com caracals i servals.
Tot això demostra la importància d’un llistat positiu, centrat exclusivament en les espècies permeses. «Espanya se sumaria així als cinc països de la UE que ja han adoptat amb èxit aquest sistema —Bèlgica, Països Baixos, Xipre, Lituània i Luxemburg—, facilitant una aplicació clara de la llei i eliminant buits legals que els llistats negatius no resolen. La consulta pública és una oportunitat clau perquè la ciutadania, organitzacions i experts contribueixin al desenvolupament del reial decret, assegurant que el llistat integri criteris integrals com la perillositat, el risc zoonòtic i l’impacte ambiental», expliquen els promotors de la iniciativa.
