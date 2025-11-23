Poblacions en retrocés
D’on ve el calamar que mengem a Espanya?
No sempre el calamar que comprem en la peixateria prové de pràctiques legals o d’àrees regulades. Bona part d’aquest cefalòpode prové de la pesca clandestina per part de vaixells xinesos que, a més d’arrasar els fons marins, esclavitzen als seus tripulants.
Una part del calamar que es ven a Espanya procedeix de productors nacionals, fins i tot a petita escala, que compleix amb les normatives i garanties mediambientals. Però una altra part procedeix d’una llunyana pesquera situada en l’Atlàntic Sud sense cap regulació, totalment òrfena de normativa, i on centenars de pesquers il·legals (majoritàriament xinesos) fan el seu agost a força d’exhaurir les poblacions de l’anomenat calamar argentí o calamar pota, una espècie cada vegada més acorralada per aquestes pràctiques.
Una recerca duta a terme durant mesos per l’entitat Environmental Justice Foundation (EJF) ha donat lloc a un informe titulat ‘La cara oculta del calamar importat a Espanya’ que desgrana els abusos mediambientals, i també l’incompliment de drets humans i laborals, que amaguen aquestes importacions.
No es tracta de quantitats irrellevants, ja que Espanya és el segon major importador de calamar i sépia del món, just per darrere de la Xina, per la qual cosa té un paper protagonista en tot el que succeeix en aquesta pesquera il·legal. Cada any, el nostre país importa el 85% del seu consum nacional, unes 152.000 tones. De les 20.000 tones de pota argentina que es descarreguen en ports com Vigo, València, Bilbao, Algesires i Barcelona, gairebé la meitat procedeix de pesqueres d’alta mar no regulades.
De totes elles, la zona que analitza el citat informe està a unes 200 milles enfront de les costes argentines, ja en aigües internacionals, i allí regna el caos més absolut, segons aquest document.
A partir de la milla 201 «al voltant de 350 vaixells poteros, en general de la Xina, Corea del Sud i Taiwan, operen sense regulació regional ni internacional», assenyala l’informe de EJF, que afegeix que entre 2019 i 2024 les hores de pesca en alta mar per part dels vaixells xinesos va augmentar un 85%. «La grandària de la flota és tan gran que pot veure’s des de l’espai a la nit», a causa de la potent il·luminació que usen per a atreure els calamars.
Tot aquest assetjament posa en risc la població d’aquesta espècie. «La pota argentina és una espècie de vida curta i altament sensible, amb poblacions que fluctuen en funció de les condicions ambientals». Científics entrevistats per a aquesta recerca adverteixen que la sobrepesca durant anys naturalment baixos podria portar a un col·lapse total de l’estoc.
«Una disminució dràstica de les poblacions de calamar causaria un desequilibri en tota la cadena alimentària. Això afectaria espècies d’interès comercial, però també a espècies sense importància comercial, però clau en l’ecosistema, com molts mamífers marins i ocells marins», afegeix aquesta organització.
També foques i taurons
La recerca ha demostrat que, a part de la sobrepesca del calamar en aquesta zona, es duen a terme «pràctiques cruels i inhumanes, com la caça deliberada de foques i morses, per les seves dents i ullals. Les foques són arponeadas, arrossegades a coberta encara vives i colpejades fins a la mort», assenyala el document. També n’hi ha document l’aleteig de taurons, és a dir, la captura d’aquests animals només per a tallar-los l’aleta, que té usos culinaris, la qual cosa els porta a una mort lenta i dolorosa.
L’estudi destaca el paper d’Espanya en tot aquest procés. La raó és que el nostre país és el segon major importador de calamar del món. Del total d’aquesta espècie que va arribar als mercats espanyols entre 2019 i 2023, el 85% va ser importat i el 15% restant va ser produït al país, és a dir, capturat per vaixells amb bandera espanyola.
El 17% de la captura total de pota argentina per part de la Xina va ser exportada a la Unió Europea. Espanya va ser el destí del 10% d’aquesta captura. En concret, al voltant del 45% d’aquestes importacions xineses es van descarregar en el port de València, seguit del de Vigo, amb un 27%, Bilbao (10%), Algesires (9%) i Barcelona (2%).
Treballar en règim d’esclavitud
L’acció il·legal d’aquests pesquers actua, a més, com a competència deslleial cap a les flotes nacionals que compleixen amb les normatives vigents.
Però aquestes grans flotes xineses, a vegades de centenars de vaixells, són també són l’escenari de vulneracions flagrants als drets humans. És un veritable exèrcit de treballadors que pesquen sense parar. Sense passar per casa durant mesos, fins i tot anys. Per exemple, el vaixell ‘Jia de 55’ va sortir de la drassana Huanghai Shipbuilding el març de 2017 i no va tornar a un port de la Xina fins 84 setmanes més tard i després d’haver deixat anar les potas —són els hams per als calamars— milers de vegades amb tripulants d’Indonèsia i Filipines. Són els «esclaus moderns», afirma la recerca.
«Treballàvem dotze hores al dia si no hi havia calamars. Quan n’hi ha molts, no dormíem durant tres dies i tres nits, depenent de la quantitat». Aquest és un dels testimoniatges recollits per l’organització a un mariner d’un potero xinès. Aquest altre tripulant va treballar en un potero sud-coreà en la mateixa zona: «Vaig pensar que moriria aquest dia… Cap dels oficials [del capità] el va detenir. Ell em trepitjava contínuament. La meva cinquena o sisena costella estava fracturada. Fins i tot ara el costat esquerre de la meva cara em fa mal. Sembla que alguna cosa està inflat dins del nas». Abunden els relats com aquest.
És la cara oculta del calamar.
El calamar és precisament una de les principals fonts d’aliment del tauró i la seva sobrepesca no ajuda precisament a la supervivència dels esquals, màximament quan aquest grup d’animals està en retrocés. Les poblacions mundials de taurons i ratlles han disminuït un 71% des de la dècada de 1970. Actualment el 36% de les 1.200 espècies de taurons i ratlles que h ai en el planeta estan en risc d’extinció. WWF, que va publicar un ampli informe sobre aquest tema en 2021, calcula que cada any moren 100 milions de taurons i ratlles a causa de la sobrepesca i les captures accidentals a tot el món. Alguns taurons en perill d’extinció són el tauró martell gegant (Sphyrna mokarran), tauró balena (Rhincodon typus), i el tauró toro (Carcharias taurus).
L’altra amenaça que afecta els taurons és l’aleteig, és a dir, la pràctica de tallar l’aleta dorsal a aquests animals per a vendre-la en els mercats de medicina tradicional asiàtica i també com a ingredient culinari. Un recent informe de la Universitat de Florida (els EUA) revela que, malgrat que aquesta pràctica està prohibida des de fa anys, continua sent una realitat quotidiana en mercats com el de Hong Kong, el més important del planeta en aquesta matèria.
Les flotes xineses que exhaureixen les pesqueres de calamar de manera il·legal també continuen impulsant el comerç d’aleta de tauró. L’informe cita a Espanya com un dels països que continuen col·laborant en aquest trànsit, encara que altres veus expertes qüestionen aquesta afirmació.
