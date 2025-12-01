El forat d'ozó antàrtic presenta signes de recuperació amb el tancament més primerenc des del 2019
El Servei de Monitoratge de l'Atmosfera Copernicus ha confirmat avui la seva fi, essent també el més petit en 5 anys
Roger Gutiérrez Espunyes (ACN)
El Servei de Monitoratge de l'Atmosfera Copernicus (CAMS) ha confirmat avui que el forat d'ozó antàrtic del 2025 ha arribat a la seva fi l'1 de desembre, fet que marca els primers signes de recuperació amb el tancament més primerenc des del 2019. A més, aquest any també ha estat el més petit en els darrers cinc anys, i ha marcat una línia de millora per segon any consecutiu de forats relativament petits fent una comparació amb els forats d'ozó de més grandària que es van observar durant el període 2020-2023. Alhora també s'ha observat com durant els mesos de setembre i octubre va tenir concentracions d'ozó més altes, fet que va produir una recuperació més accelerada.
El 2025, el forat d'ozó es va començar a desenvolupar a mitjans d'agost, més aviat que els darrers anys, seguint una línia similar a la del gran forat d'ozó del 2023. El moment més àlgid de la temporada el va assolir a principis de setembre, situant-se en 21,08 milions de km². Una dada bastant inferior al màxim històric que es va observar el 2023 amb 26,1 milions de km².
L'àrea del forat d'ozó va disminuir de forma accelerada durant la primera meitat de novembre, fet que ha marcat el tancament anticipat. Tanmateix, una petita àrea de baix nivell d'ozó va persistir durant la segona meitat del mes, fins que avui s'ha acabat de tancar completament. "El tancament més primerenc i la mida relativament petita del forat d'ozó d'aquest any és un signe tranquil·litzador i reflecteix el progrés constant any rere any que estem observant en la recuperació de la capa d'ozó gràcies a la prohibició de les substàncies ossio", ha celebrat Laurence Rouil, director del Servei de Monitoratge de l'Atmosfera de Copernicus (CAMS).
Cada any, la temporada del forat d'ozó, durant la primavera austral, és determinada per les temperatures i els vents a l'estratosfera sobre l'hemisferi sud i la presència de substàncies que esgoten la capa d'ozó emesa per la societat.
