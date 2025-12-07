Gesta verda
Gran muralla verda d’Àfrica: Quin és el seu resultat?
Es tracta d’un projecte amb pressupost multimilionari per crear una barrera vegetal que detingui l’avanç del desert del Sàhara. Hi ha 11 països involucrats, amb el suport d’organismes internacionals. S’estan complint les expectatives? Dos experts ho analitzen.
Un gegantesc projecte de reforestació està en marxa al llarg del continent africà per a detenir l’avanç del desert del Sàhara. Es tracta d’una operació de llarg abast, tan geogràficament com temporalment, que pot comparar-se al que fa el govern xinès al seu país. Va començar fa ja gairebé vint anys, però quins són els seus resultats reals? Una recerca fa balanç d’aquest projecte.
El projecte de la Gran Muralla Verda d’Àfrica va començar com un ambiciós pla per a construir una franja d’arbres de 15 quilòmetres d’amplària i 6.000 quilòmetres de longitud en el nord d’Àfrica. La Unió Africana va llançar el projecte en 2007 amb la intenció que els arbres travessessin 11 països del Sahel, restaurant 100 milions d’hectàrees de terra des del Senegal fins a Djibouti i Etiòpia. Però la Gran Muralla Verda és també una arma contra la pobresa, l’emigració forçosa i fins i tot l’extremisme polític. D’aquí la importància de l’èxit d’aquest projecte multinacional.
Els investigadors ambientals Annah Lake Zhu i Amadou Ndiaye s’han ocupat d’analitzar els resultats concrets obtinguts després de tots aquests anys. Van analitzar imatges satel·litàries de la secció senegalesa de la muralla (el Senegal és el país més actiu en el projecte) i va descobrir que tan sols una de les 36 àrees de replantació previstes tenia ara més vegetació de la que tindria en condicions naturals.
Els diners es promet, però no arriba
«Les promeses financeres sovint no s’han complert, els diners per al mur verd no arriba a materialitzar-se sobre el terreny i els nous arbres tenen una baixa taxa de supervivència», afirmen els investigadors en un article publicat en The Conversation.
Quants diners es va prometre, quan ha arribat i on ha anat? Fins a la data, s’han promès més de 20.000 milions de dòlars, incloent-hi grans sumes com els 4.000 milions promesos en la conferència sobre el clima de París de 2015 i els 14.300 milions compromesos en la Cimera One Planet de 2021.
Enfront d’aquestes xifres, una avaluació de 2020 va evidenciar que els països de la Gran Muralla Verda només van rebre 149 milions de dòlars estatunidencs entre 2011 i 2019. I dels 14.300 milions de dòlars promesos per a 2021, per a març de 2023 només s’havien desemborsat 2.500 milions. «Les promeses en els cims mundials acaparen titulars, però no sempre es materialitzen. Sovint, només una petita fracció del finançament promès arriba als països destinataris, i una fracció encara menor arriba a veure’s sobre el terreny», assenyalen Zhu i Ndiaye.
Aquesta bretxa es produeix per diverses raons, encara que la principal és la burocràcia. Cada projecte de la Gran Muralla Verda que rep finançament d’entitats financeres internacionals, com el Banc Mundial, ha de passar per rigoroses fases de preparació i aprovació. Els fons no es transfereixen instantàniament: alguns països compten amb una agència designada per a rebre els fons, uns altres no. Gran part del finançament es destina a projectes de desenvolupament que s’alineen amb els objectius de la Gran Muralla Verda, però no necessàriament s’utilitzen directament per a la plantació d’arbres.
Fins i tot si els fons promesos poguessin aparèixer instantàniament en els comptes dels països receptors, els governs sovint manquen de la capacitat per a absorbir i distribuir grans sumes en l’àmbit local. Les limitacions pressupostàries d’aquests països també poden portar-los a redirigir aquests fons a altres sectors, com a infraestructures, educació i salut.
«A més, molts països de la Gran Muralla Verda (Burkina Faso, Mali, Níger) estan governats per règims que ja no són favorables a Occident. La major part de l’ajuda a llarg termini per al medi ambient i el desenvolupament s’ha suspès, i les zones rurals que havien de rebre aquesta ajuda s’han vist desestabilitzades per la inseguretat», expliquen els autors de la recerca en The Conversation.
L’estudi realitzat per tots dos va concloure que la Gran Muralla Verda genera ocupacions en nous vivers, plantacions i treball com a guardians en els llocs de reforestació. La recol·lecció de productes forestals no fusters (goma aràbiga i dàtils del desert) és un altre benefici de la Gran Muralla Verda
Ara bé, aquestes ocupacions solen ser efímers, limitant-se principalment a la temporada de sembra o a l’establiment d’una nova parcel·la de reforestació, segons van constatar.
Des del punt de vista ecològic, l’impacte és molt menys evident. «La nostra anàlisi d’imatges satel·litàries de 36 parcel·les de reforestació al Senegal va mostrar que només dues estaven molt més verdes des de la construcció del mur. I només una d’elles era més verd del que hauria estat de manera natural».
«Això pot haver fet que els nous arbres no reben reg. Encara que es planten espècies resistents a la sequera, molts arbres moren si la temporada de pluges és suau. A més, els arbres són calcigats o menjats pel bestiar quan les voltes no es mantenen adequadament», afegeixen.
Per tant, l’ambiciós projecte de la Gran Muralla Verda d’Àfrica a penes ha tingut un impacte ecològic al Senegal, un dels països més implicats. No obstant això, els autors consideren que els diners no és el més important. «Projectes de gran envergadura com aquests necessiten alguna cosa més que diners. Necessiten formes fiables de fer arribar els diners al seu destí final».
Les seves recomanacions són les següents: «Les avaluacions de projectes també han de deixar d’utilitzar únicament les activitats (com el nombre d’arbres plantats) com a indicadors d’èxit. En canvi, són els resultats d’aquestes activitats (major vegetació i menor degradació del sòl) els que demostren l’èxit».
A més, ara existeixen noves i potents eines de monitoratge digital i remot per a supervisar la Gran Muralla Verda. «La nostra recomanació és utilitzar-les: establir objectius d’augment de la vegetació al llarg del traçat de la muralla, monitorar els impactes del projecte a distància i recompensar generosament els assoliments. Aquest és el model per al futur. Va més enllà de les promeses simbòliques per a centrar-se en canvis reals sobre el terreny», assenyalen.
Malgrat la incertesa amb què avancen alguns macrojectes de reforestació, hi ha uns altres que progressen de manera implacable i espectacular. És el cas de la Xina, on un pla anti desertificació amb dècades d’antiguitat, ha aconseguit la reforestació de més de 90 milions d’hectàrees, és a dir, gairebé el doble de tota la superfície d’Espanya (505.990 km²). Els primers passos es van donar en la dècada dels anys 70 i continuen actualment. El programa va ser dissenyat en el seu moment per a frenar l’expansió dels deserts en l’àrid nord de la Xina, causada per l’agricultura intensiva, el pasturatge, la mineria i el llavors incipient canvi climàtic. Avui, aquest últim factor, s’ha convertit en el motiu pel qual s’han redoblat els esforços reforestadors.
El govern xinès ha promocionat recentment el programa en diverses conferències internacionals, i el president Xi Jinping es va comprometre el mes passat a augmentar encara més la cobertura forestal del país per a contribuir al compliment dels objectius climàtics.
La plantació de l’equivalent a 840.000 camps de futbol en el desert de Kubuqi, a Mongòlia Interior, ha creat desenes de milers d’ocupacions i ha ajudat a alleujar la pobresa, segons un estudi de les Nacions Unides de 2015. No obstant això, per a molts habitants d’aquesta regió autònoma, el programa ha perjudicat les pràctiques agrícoles i la cultura tradicionals. En àmplies zones s’ha prohibit que les vaques pasturin en el camp, mentre que antics ramats amb centenars d’ovelles s’han reduït ara a unes poques desenes, confinades a més en tanques per a evitar la degradació del terreny.
La Xina ja ha reforestat l’equivalent a dues vegades Espanya
Malgrat la incertesa amb què avancen alguns macrojectes de reforestació, hi ha uns altres que progressen de manera implacable i espectacular. És el cas de la Xina, on un pla anti desertificació amb dècades d’antiguitat, ha aconseguit la reforestació de més de 90 milions d’hectàrees, és a dir, gairebé el doble de tota la superfície d’Espanya (505.990 km²). Els primers passos es van donar en la dècada dels anys 70 i continuen actualment. El programa va ser dissenyat en el seu moment per a frenar l’expansió dels deserts en l’àrid nord de la Xina, causada per l’agricultura intensiva, el pasturatge, la mineria i el llavors incipient canvi climàtic. Avui, aquest últim factor, s’ha convertit en el motiu pel qual s’han redoblat els esforços reforestadors.
El govern xinès ha promocionat recentment el programa en diverses conferències internacionals, i el president Xi Jinping es va comprometre el mes passat a augmentar encara més la cobertura forestal del país per a contribuir al compliment dels objectius climàtics.
La plantació de l’equivalent a 840.000 camps de futbol en el desert de Kubuqi, a Mongòlia Interior, ha creat desenes de milers d’ocupacions i ha ajudat a alleujar la pobresa, segons un estudi de les Nacions Unides de 2015. No obstant això, per a molts habitants d’aquesta regió autònoma, el programa ha perjudicat les pràctiques agrícoles i la cultura tradicionals. En àmplies zones s’ha prohibit que les vaques pasturin en el camp, mentre que antics ramats amb centenars d’ovelles s’han reduït ara a unes poques desenes, confinades a més en tanques per a evitar la degradació del terreny.
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques