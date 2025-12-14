Reportatge
Alerta ecològica: els boscos estan capturant menys CO2
Els científics han llançat un senyal d’alarma. Els boscos, que són els grans ‘segrestadors’ de CO₂, estan perdent aquesta capacitat, fins al punt que s’ha reduït en un terç en tan sols deu anys. És necessari preservar la salut dels arbres per a salvar el clima.
Olaya González
Els arbres actuen com a grans dipòsits de diòxid de carboni. Per això precisament s’han erigit en una de les solucions gairebé màgiques per a salvar les ciutats: ajuden a netejar l’atmosfera de la pol·lució dels vehicles, dels aires condicionats, de les calefaccions, i, fins i tot, de les indústries. En resum, milloren l’aire que respirem. Segons l’Organització de Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), un exemplar adult pot capturar fins a 150 quilos de CO2₂ cada any. I també poden absorbir monòxid de carboni, òxids de nitrogen, sofre, nitrogen, i partícules nocives de cadmi, níquel o plom.
No obstant això, sembla que aquesta vital característica s’està veient compromesa. Un estudi publicat en la revista ‘Nature’ alerta que la capacitat dels boscos europeus per a segrestar carboni està disminuint. El treball l’ha liderat Mirco Migliavacca, investigador del Joint Research Centri, el servei de ciència i innovació de la Comissió Europea, amb participació espanyola a través del CREAF. Els científics han tingut en compte, entre altres, els embornals de carboni del sòl forestal, de zones humides i agrícoles. La dada que resulta és, com menys, alarmant: el dipòsit de carboni dels boscos europeus s’ha reduït un terç en tan sols una dècada.
Les causes són múltiples. Per descomptat, el canvi climàtic és un factor determinant, però els científics demanen valorar també la rellevància de la tala massiva d’arbres, l’augment d’incendis, tempestes i plagues, la caiguda del nombre de repoblacions, l’envelliment dels arbres o els episodis extrems de calor i sequera. Tot això fa que capturin menys CO2.
Encara que cada regió té les seves particularitats, aquestes conclusions es poden aplicar als països del centre i el nord del continent. A Espanya, la situació és distinta. Aquí, per exemple, el pes de la indústria fustera no suposa un problema. Però, en canvi, sí que és un llast l’abandó de les muntanyes i l’augment del «combustible» acumulat que agreuja els grans focs.
Encara que a primera vista pugui semblar contradictori, la veritat és que aquesta baixada de la capacitat d’absorció de CO2₂ no implica una pèrdua de massa forestal. Tots dos fenòmens no van necessàriament plegats. De fet, la tendència és justament la contrària. D’acord amb un informe recent de la FAO, la desforestació mundial va caure a 10,9 milions d’hectàrees en la dècada 2015-2025, enfront dels 17,6 milions d’hectàrees que va haver-hi entre 1990 i 2000.
Llavors, si hi ha més arbres, per què capturen menys carboni de l’atmosfera? L’escalfament global altera els ecosistemes forestals, reduint la salut dels arbres i afectant la seva capacitat de capturar carboni. A més, la desforestació continua sent un problema greu, ja que, quan els arbres són talats, no sols s’elimina la seva capacitat per a capturar CO2, sinó que el carboni que està emmagatzemat en l’interior és alliberat novament a l’atmosfera.
I aquesta és, precisament, una altra de les intencions de l’estudi que va dirigir Mirco Migliavacca: oferir solucions per a blindar la salut de la vegetació.
El primer pas per a aconseguir-lo seria «millorar el monitoratge forestal a escala i disposar de dades robustes, continus i harmonitzats sobre l’estat dels boscos, la seva salut i els diferents compartiments de carboni, inclòs el sòl forestal». Tot aquest coneixement s’hauria de bolcar en plans que transformin de manera profunda la gestió dels boscos europeus i substitueixin un model que avui dia es regeix gairebé en exclusiva per criteris econòmics.
Els autors proposen fer un gir per a trobar l’equilibri entre les activitats productives i la conservació dels hàbitats. «L’estudi suggereix models de gestió basats en la ciència que combinin boscos de diferents edats i graus de protecció, alternant zones destinades a la producció sostenible amb altres reservades a la conservació estricta», apunten, i asseguren que aquest sistema ajudaria a protegir la biodiversitat i garantir el segrest de carboni.
Són les repoblacions la solució?
Els investigadors citen les repoblacions com a part de la solució. Però la veritat és que no existeix una fórmula màgica i per a aconseguir que aquests brots prosperin fan falta molts estudis previs sobre la viabilitat del terreny. Perquè, moltes vegades, aquestes intervencions artificials no són el més aconsellable. «Tenen un nivell de fracàs bastant elevat. Després d’un incendi, el seu és no fer res, només observar, perquè existeixen molts mecanismes de regeneració natural», subratlla Alexandro Leverkus, professor del departament d’Ecologia de la Universitat de Granada.
Leverkus demana no perdre de vista l’heterogeneïtat dels boscos i les particularitats de l’enclavament en el qual s’asseuen. «Per això, el primer que s’ha de fer, abans fins i tot de dissenyar les actuacions, és un monitoratge», afirma. És necessari conèixer les propietats del sòl o la disponibilitat d’aigua, així com les espècies viables abans de reforestar.
Malgrat les dramàtiques de les imatges del foc devorant el bosc, la realitat és que hi ha moltes espècies que el necessiten per a regenerar-se. «Però, avui dia, tenim tanta massa combustible, i a més molt seca, que, combinada amb les condicions atmosfèriques derivades del canvi climàtic, fa que es generin els grans incendis», diu Leverkus.
En tot cas, quan es prenen decisions de gestió posterior, entre elles repoblar o no, és necessari saber «amb quines espècies, amb quines densitats i amb quines tècniques fer-ho; totes han d’estar basades en les condicions locals», conclou el professor Leverkus. De tots aquests factors depèn l’èxit o el fracàs d’una reforestació en un terreny concret.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa