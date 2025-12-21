Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reportatge

Brots verds per a revertir un fosc panorama ecològic

Encara que nombroses amenaces assetgen al planeta des de tots els fronts, per primera vegada s’albiren millores imminents en àmbits destacats, i fins i tot alguns avanços ja són realitat. Són motius per a l’esperança que demostren que el canvi és possible.

Les energies renovables continuen enlairant amb força i això permet descarbonitzar el planeta

Les energies renovables continuen enlairant amb força i això permet descarbonitzar el planeta / Shutterstock

Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

La humanitat afronta un futur inquietant. El canvi climàtic ha començat a colpejar amb força mitjançant una intensificació mai vista de danes, onades de calor i altres fenòmens extrems. La biodiversitat assisteix a una caiguda estrepitosa, amb una pèrdua excepcional d’espècies i una reducció global de poblacions. Tot això, agreujat amb el sorgiment de governants extremistes i autoritaris que menyspreen i ridiculitzen els esforços que fa la majoria dels països per a posar fi a tot això. I, tanmateix, enguany ha presenciat destacats avanços en matèria ambiental que, encara que aïllats i insuficients, demostren que pot canviar-se el rumb dels esdeveniments, per molt negatius que aquests siguin. Són exemples que mantenen visqui la flama de l’esperança.

La sobrepesca al Mediterrani es redueix i, a més, s’ha aprovat el Tractat d’Alta mar

La sobrepesca al Mediterrani es redueix i, a més, s’ha aprovat el Tractat d’Alta mar / Pixabay

Una de les majors preocupacions és l’evolució de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, perquè determinen el futur de l’escalfament global. Encara que la tendència continua sent a l’alça, la veritat és que, per primera vegada des que va començar la lluita contra el canvi climàtic, l’ONU albira una reducció d’emissions relativament pròxima. En concret, es preveu que les emissions globals de gasos d’efecte d’hivernacle, responsables de l’escalfament global, disminueixin aproximadament un 10% per a 2035, en comparació amb els nivells de 1990, la qual cosa representa la primera reducció anunciada per les Nacions Unides.

És una disminució que sembla a l’abast de la mà i es basa en els plans d’actuació d’aquells països que representen prop del 80% de les emissions globals. Aquestes previsions nacionals estan molt lluny d’aconseguir la reducció del 60% per a 2035 que, segons els científics, es necessita per a mantenir l’escalfament global prop d’1,5 °C per a finals de segle, però ens allunyen almenys dels efectes més catastròfics.

Tot això és producte, òbviament, de la gegantesca expansió de les energies renovables en el món, que creixen sense parar, menjant terreny al petroli, al gas i al carbó.

La desforestació s’està frenant en el planeta

La desforestació s’està frenant en el planeta / Reforesta

És especialment esperançadora l’evolució de la Xina, que lidera una veritable revolució verda per a deixar de ser el país amb més emissions del planeta. El president, Xi Jinping, ha anunciat que el seu país s’ha fixat la meta de reduir les seves emissions de diòxid de carboni entre un 7% i un 10% per a 2035, en comparació amb el pic màxim, que segurament s’aconseguirà en la present dècada. Els experts atorguen credibilitat a l’anunci, perquè és la primera vegada que la Xina fa públic un compromís de reduccions. Aquest objectiu adquireix especial transcendència, ja que la Xina genera més del 31% de les emissions de diòxid de carboni del món.

Al mateix temps, l’esforç reforestador ja executat en aquest país no té comparació en el planeta i la seva superfície de bosc ha augmentat de manera espectacular entre 2001 i 2021: l’equivalent a gairebé tota Espanya.

En realitat, la pèrdua de boscos en el conjunt de la Terra registra també una evolució esperançadora. La tala indiscriminada prossegueix, efectivament, però el seu ritme està frenant-se, i de manera considerable, des que va començar el present segle. Així ho afirma l’últim informe de la FAO, l’organisme de l’ONU per a l’alimentació.

Segons les seves dades, la desforestació mundial es va reduir a 10,9 milions d’hectàrees a l’any en l’última dècada (entre 2015 i 2025) enfront dels 17,6 milions registrats entre 1990 i 2000. Això demostra que s’ha reduït la velocitat de la tala dels boscos, encara que continua sent massa alta. Un exemple d’aquesta tendència favorable és la mateixa Amazònia, on, gràcies als esforços del president Luis Inázio Lula da Silva, la destrucció de les seves selves també s’alenteix, si bé no s’ha detingut encara. Segons dades de l’Institut Nacional de Recerques Espacials (INPE), la taxa de desforestació de la Amazònia acumula un descens del 50% en 2025 respecte a 2022.

La contaminació atmosfèrica continua reduint-se a Europa i les ciutats avancen cap a la sostenibilitat

La contaminació atmosfèrica continua reduint-se a Europa i les ciutats avancen cap a la sostenibilitat / Shutterstock

Un altre front en el qual es cullen les primeres victòries és el de la contaminació atmosfèrica. Europa ha registrat un «progrés significatiu» en la reducció de les concentracions de contaminants atmosfèrics en l’última dècada (2014-2024), segons un informe divulgat pel Servei de Monitoratge de l’Atmosfera de Copernicus (CAMS). És una millora palpable, perquè cauen tots els contaminants mesurats: les majors reduccions d’emissions s’han donat en el diòxid de sofre (SO2) (85%), seguit dels òxids de nitrogen (NOx) (53%), els compostos orgànics volàtils no metànics (COVNM) (35%), PM2.5 (38%) i l’amoníac (NH3) (17%). Cotxes elèctrics i zones de baixes emissions (ZBE) són claus.

Els oceans estan també d’enhorabona, perquè el gener de 2026 entra en vigor de manera efectiva el Tractat de l’Alta mar, que preserva els fons marins d’aigües internacionals, obstaculitzant, per exemple, la temuda mineria submarina. És una victòria de la comunitat internacional que se suma a una altra: la taxa de sobrepesca del Mediterrani es va situar en 2023 en el 52%, la més baixa des que hi ha registres i que suposa una significativa millora respecte a 2013, quan era del 87%, i tot això gràcies a la posada en marxa de plans de gestió i àrees restringides, segons un altre organisme de la FAO.

Hi ha més victòries que se succeeixen mes a mes i evidencien que és possible, amb l’esforç col·lectiu, il·luminar un avenir per al planeta.

