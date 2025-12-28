És possible menjar sa entre tant de verí?
Els consumidors viuen assetjats per una allau de compostos químics que penetren en l’organisme des de tots els fronts, augmentant el risc de contreure greus malalties. El retorn als productes naturals apareix com l’única forma possible d’escapar de tot això
Milions de tones de pesticides són escampades cada any sobre la superfície del planeta i van a parar als aliments que posteriorment menjarem. Al marge d’això, milers de compostos sintètics coneguts com a PFAS i creats per la indústria química envaeixen productes d’ús quotidià (aliments i aigua, però també paelles o envasos) que també entren en contacte amb el nostre organisme. Les empreses fabricadores de tals substàncies asseguren que no hi ha res a témer, però la ciència no diu el mateix. De fet, una gran part d’aquests compostos químics es comercialitzen sense ser prèviament avaluats per les autoritats, desbordades davant el gran nombre d’elles que genera la indústria. I, amb freqüència, quan obtenen l’autorització de l’Administració, ha estat a partir d’informes elaborats pels mateixos fabricadors.
Aquest és l’inquietant panorama que revelen cada vegada més publicacions centrades en la química que ingerim diàriament. Cómo comer sano en un mundo tóxico (Ediciones i), del periodista i investigador Carlos de Prada, és un d’ells.
Els científics no paren d’alertar sobre les possibles malalties que poden provocar pesticides, PFAS, additius i altres compostos artificials que s’injecten en els aliments i en altres articles de consum. Càncers, diabetis, problemes de desenvolupament cerebral en nens, descensos de fertilitat, obesitat... El catàleg d’afeccions relacionades amb aquests compostos és llarga i reiteradament confirmada pels successius informes científics.
Ara bé, es pot evitar aquesta allau de química en la vida quotidiana? La resposta és sí. L’agricultura ecològica, en el cas de l’alimentació, brinda al consumidor productes que s’obtenen al marge d’aquesta epidèmia química. Si bé en aquesta modalitat agrícola també es permet una certa quantitat de pesticides, les proporcions són molt diferents. Un estudi de 2022 elaborat per científics austríacs revelava que mentre el 55% dels pesticides usats en les pràctiques agràries convencionals contenien declaracions de perill per a la salut o el medi ambient, només el 3% de les substàncies autoritzades per a l’agricultura orgànica les contenia. La diferència, doncs, és abismal. Una de les raons és que els compostos permesos en l’agricultura convencional són cada vegada més tòxics. Segons el mateix estudi, la toxicitat dels pesticides sintètics aprovats als EUA s’ha duplicat en només 10 anys, mentre que alguns dels empleats a Àustria han augmentat la seva potència en més del 400%.
La presència de la química «artificial» que ingerim és present en el nostre organisme i és fàcilment detectable. Un estudi de 2023 realitzat a Espanya sobre un d’aquests compostos, el PCDD, va demostrar que «un 87% de la població estudiada superava els nivells tolerables d’aquests contaminants persistents tòxics establerts per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)», assenyala el citat estudi.
En recórrer als productes ecològics certificats, la reacció de l’organisme humà és ràpida, perquè en poc temps descendeixen dràsticament aquests nivells de químics tòxics. Un altre grup de científics espanyols ha demostrat en un estudi de 2023 que després de només cinc dies de dieta ecològica, les concentracions de metabòlits de pesticides organofosforats mesurats en l’orina de les persones analitzades eren ja significativament més baixes, a vegades fins a 8 vegades més baixes.
El glifosat, un dels pesticides més àmpliament usats a Espanya, és detectable en la majoria de la població. Una recerca a França el va trobar en el 99,8% de les mostres d’orina obtingudes. No és estrany, atès que el glifosat és present en el 100% dels cereals infantils, segons aquest estudi, igual que en molts altres aliments i begudes (la cervesa) en diferents països europeus. La dieta ecològica, on no s’usa aquest pesticida, redueix considerablement els riscos per a la salut associats a aquest compost.
Quant als PFAS, atès que també arriben a través de l’aigua de l’aixeta, els experts admeten l’eficàcia dels filtres que es comercialitzen per a posar sota l’aigüera i que retenen una significativa quantitat d’aquests compostos sintètics.
Altres PFAS, com el grup dels bisfenols, es troben com a revestiment d’alguns envasos que contenen aliments. Una base de dades científica (Food Contact Chemicals) revela que hi ha 12.000 substàncies químiques que poden usar-se per a fabricar envasos d’aliments. D’elles, 608 tindrien propietats perilloses per a la salut i altres 1.411 es consideren preocupants. Els experts aconsellen no escalfar aliments al microones dins de l’envàs de plàstic, a més d’usar preferiblement recipients de vidre, acer o ceràmica.
Carlos de Prada recorda que moltes de les substàncies químiques emprades en envasos «ni tan sols han estat degudament avaluades per les autoritats».
Quant als additius alimentaris pròpiament dits, aquests envaeixen els productes ultraprocessats. Un ampli estudi publicat en el British Medical Journal afirma que consumir aquest tipus d’aliments de manera habitual augmenta molt notablement el risc de sofrir malalties que van des de trastorns mentals fins a problemes cardiovasculars. Però el llistat arriba fins a 30 possibles malalties.
El retorn als productes naturals apareix com la millor manera d’escapar d’aquesta pandèmia química.
