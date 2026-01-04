Reportatge
Comerç Just: una forma ètica de comprar i vendre
Cada vegada més empreses espanyoles comercialitzen productes de Comerç Just, és a dir, que respecten una sèrie de criteris socials, laborals i mediambientals; encara que lentament, les xifres de facturació van augmentant, a mesura que puja la conscienciació del consumidor.
Olaya González
Hi ha una manera de crear riquesa que no porta amb si el menyspreu als drets dels treballadors ni implica deixar una empremta negativa en el medi ambient. Per a lluitar per una nova manera de produir va néixer el comerç just a finals de la dècada de 1950. Això sí, la seva fórmula s’ha anat millorant amb el pas dels anys.
L’Organització Mundial del Comerç Just (WFTO, per les seves sigles en anglès) va fixar després de la seva creació deu regles per a definir aquesta aposta revolucionària. Entre elles s’inclou crear oportunitats per a organitzacions productores marginades econòmicament, gestionar-se amb transparència i responsabilitat, establir pràctiques comercials justes (i també pagaments justos, tant en preus com en salaris), així com garantir l’absència de treball infantil i forçós.
A això cal sumar el compromís amb la no discriminació, amb l’equitat de gènere i amb l’empoderament econòmic de les dones, i la llibertat d’associació. I, a més, garantir bones condicions de treball, afavorir el desenvolupament de capacitats, promocionar el comerç just i adoptar una acció climàtica i en favor de la protecció del medi ambient.
A nivell global, s’ha aconseguit crear una xarxa robusta, tant que més de 145 països de tot el món comercialitzen en l’actualitat béns que provenen del comerç just. Europa és un mercat fort i, més detalladament, Suïssa fa anys que destaca per sobre de la resta. Segons dades de 2019, els ciutadans d’aquest país inverteixen de manera anual 101 francs suïssos (al voltant de 110 euros) per persona en aquest sector.
A Espanya, encara que els avenços són lents, aquests productes tenen una bona acollida. És més, d’acord amb les organitzacions nacionals expertes, la seva presència està en constant avenç. En el seu informe anual del 2023, l’últim publicat fins ara, la coordinadora estatal de Comerç Just afirma que la facturació «mostra un creixement positiu i encoratjador» i el producte estrella, no podia ser altrament, és el cacau. En concret, cada espanyol va gastar de mitjana 3,20 euros en aquests béns i el total dels diners generats es va elevar fins a 156 milions d’euros, un 6,9% més que l’any anterior. És l’alça més pronunciada des de 2019, quan el volum del comerç just gairebé es va duplicar: va facturar més de 138 milions d’euros quan durant el període anterior la quantia era gairebé la meitat (43 milions d’euros).
Tot i que la roba, els articles de decoració o els complements cada vegada estan més sol·licitats, l’alimentació continua copant-ho gairebé tot i representa el 96,8% de la facturació total. En concret, els reis són els dolços: el cacau (68,7% del total), ja esmentat anteriorment, i el sucre (8,1%). Entremig es cola el cafè (15%).
Com que el nínxol més gran de mercat està en productes tropicals, Amèrica Llatina destaca com la zona més beneficiada, seguida d’Àsia i Àfrica.
«En termes comercials, els països amb més volum de transaccions amb Espanya en 2023 van ser el Perú, l’Índia, Uganda, Paraguai i Guatemala, reafirmant la rellevància d’aquestes nacions en la cadena de subministrament», cita l’informe de la coordinadora estatal.
El medi ambient, en el centre
Una de les organitzacions de comerç just més reconegudes a Espanya és Oxfam Intermón, l’activitat de la qual engloba des del cultiu o la producció fins a la venda final, passant per l’aprovisionament, el processament i empaquetat, i el transport. Tot això posant en el centre els drets laborals, la igualtat de gènere i la petjada ambiental. Segons les últimes dades que han difós, el volum de compres a productors en el període 2024-2025 supera els 3,3 milions d’euros i comunitats de 46 països diferents s’han vist beneficiades.
Tampoc cal oblidar que al capdavant dels seus principis està el medi ambient. «Volem combatre la desigualtat per a posar fi a la pobresa i la injustícia. I, en aquesta equació, la crisi climàtica cada vegada està jugant un paper més crucial: la meitat més pobra de la humanitat és responsable del 7% de les emissions causants del canvi climàtic, però les comunitats més pobres i vulnerables són els que més pateixen els seus efectes i són, precisament, els qui no disposen de recursos per fer-los front», diu la seva memòria de l’any 2024. El seu objectiu és convertir-se en una organització ‘zero emissions’ el 2045.
D’acord amb el treball de la coordinadora estatal de Comerç Just, el 2023 els supermercats i grans superfícies van generar gairebé el 82% de les vendes totals. El petit comerç es queda amb el 5,1%, però, per la seva proximitat amb els consumidors, el seu paper és vital. Ana Carrascón és membre de SETEM, una ONG que va néixer el 1991 amb el propòsit de «canviar el món» per mitjà del comerç just i el consum crític. «Cada vegada que triem un producte o un altre estem triant el món en el qual volem viure. Si aconseguim transmetre la certesa que tenim l’última paraula sobre quin tipus d’empreses volem finançar… Cal deixar enrere la culpabilització i abraçar l’alternativa», sosté.
El perfil de client de la botiga que SETEM té a Madrid es correspon, sobretot, amb les dones de mitjana edat. Per això, Carrascón es marca com a repte arribar al públic més jove: «Fa més de 30 anys que som al barri i això fa que molta gent ens conegui i ens hagi incorporat a la seva llista de comerços de compra habitual», afirma, i incideix en el paper d’aquestes distribuïdores en èpoques de gran consum com el Nadal. «Preparem moltíssimes cistelles artesanals d’alimentació solidària repletes de cafè, te, cacau, xocolates o espècies. Ens recorden que podem consumir comerç just diàriament, sobretot de productes que venen de tercers països que estan molt lluny del nostre i les condicions laborals dels quals deixen molt a desitjar», subratlla. Tot i que coincideix que l’alimentació guanya per golejada, Carrascón creu que la moda és un gran nínxol de creixement per a aquestes alternatives sostenibles i solidàries.
«Creiem que té a veure amb el fet que cada vegada hi ha una conscienciació més gran. Quan parlem de drets laborals és inevitable estirar el fil de les peces de roba que portem cada dia. És bonic oferir opcions que garanteixen que no s’ha explotat ningú, que no hi ha hagut vulneració de drets», diu, i es posa deures: «Queda un llarg camí fins que tothom assumeixi la relació que ens uneix als que produeixen el que consumim. D’aquí la importància de l’educació, d’incorporar aquests temes des de l’escola», conclou.
